Заявление старшего следователя по особо важным делам при председателе Следственного комитета РФ Марины Молодцовой о том, что проведённые следствием экспертизы подтвердили подлинность останков императорской семьи Романовых, убитых в 1918 году в Екатеринбурге, вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 1 февраля в социальной сети Facebook.

Передача семьи Романовых Уралсовету. В.Н. Пчелин. 1927 год

«Опять нашли, опять установили… сколько уже раз находили! И в этот раз опять они правду выяснили. Что в следующий раз расскажут? Правду-правду-правду?» — задаётся вопросом Helena G.

Многие пользователи уже устали наблюдать постоянные кривотолки относительно царской семьи Романовых и всех тех кровавых событий 1918 года. Граждане подозревают, что кому-то очень выгодно, чтобы люди грызлись по вопросам прошлого и не замечали всех тех проблем, которые существуют в нынешнее время.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Спрячем правду

«Вытащить мешок с костями, снова потрясти им и вновь получить народные кривотолки, чтобы на их фоне творить свои мутные движения. И так ещё 100 раз, пока не надоест», — пишет Владимир И.

Некоторые комментаторы отмечают, что российские власти должны дать людям чёткое понимание того, где была расстреляна семья Романовых, где они были захоронены и где их останки хранятся сейчас.

«Нужно уже по-человечески всё оформить и дать людям чёткое понимание того, где захоронены царские останки и где они были расстреляны. Из года в год эту тему поднимают, обсасывают и откладывают до следующего. Люди хотят приходить на место, отдать соответствующие почести. Им нужно точно знать, где царь захоронен», — поделился своим мнением Александр К.

«Выставить эти доказательства на обозрение всем. Чтобы знали кто, как и где убил царя!» — написал Николай В.

Цитата из х/ф «Агония». Реж. Элем Климов. 1981. СССР Николай II Романов

Часть людей полагает, что с точки зрения исторической правды и истории, как дисциплины, установление подлинности останков семьи Романовых — очень положительная вещь, но занимаются этим почему-то отнюдь не историки.

«Новость, конечно, хорошая. Установили историческую истину и всё такое, но непонятно только, какого чёрта этим занимается Следственный комитет РФ», — отметила Ольга Б.

Ряд пользователей указывает на то своё абсолютное безразличие по поводу того, что случилось с семьей Романовых, но они не понимают, почему другие граждане придают этому всему такое большое значение.

«Мне вот вообще параллельно! Николай II предал свой народ, отрёкся от престола! А будучи царём, пока яйца Фаберже раздаривал элите, народ в нищете существовал. И это при том, что остальной мир активно развивался», — указывает Елена К.

Цитата из к/ф «Цареубийца». реж Карен Шахназаров. 1991. СССР, Великобритания Отрекшийся от престола Николай II вместе с женой

Отдельные комментаторы призвали окружающих не устраивать мировоззренческие бои, а дать возможность последней российской императорской семье остаться в истории. Надо прекратить тревожить рану на теле России и дать ей спокойно затянуться.

«Что они сделали такого, что столько шумихи? Ну нашли и нашли. Похороните и оставьте о них светлую память», — призывает Олег Л.

«Кто бы это ни был — следует захоронить по-человечески, а не у дороги! Хватит обсуждать и осуждать это. Людей, которых расстреляли, сожгли и закопали в яме. В любом случае это чудовищно! Хватит перетирать эти косточки, они и так уже много на себе стерпели», — считает Лена М.

Напомним, 31 января старший следователь по особо важным делам при председателе СКР Марина Молодцова заявила в документальном фильме «Дело Романовых. Следствием установлено» на «Первом канале» о том, что проведенные следствием экспертизы подтвердили подлинность останков императорской семьи Романовых, убитых в 1918 году в Екатеринбурге.