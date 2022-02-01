Поговорим о фарсе, весьма красноречивой иллюстрацией которого явились недавние показательные события в Литовской Республике, произошедшие почти одновременно. Таких событий, вернее — значимых для внимательного читателя публикаций, было три, из которых два теснейшим образом связаны друг с другом. А третье стоит особняком, но только на первый взгляд: именно оно вызывает ассоциации с прошлым времён Второй мировой и делает его ещё понятнее.

Иван Шилов ИА REGNUM Литва

Событие первое: как сообщил 7 января текущего года литовский деловой портал Verslo žinios (VZ.lt), находящийся под государственным управлением банк Turto bankas готовится к аукциону по продаже здания в посёлке Антавиляй (в 20 км от Вильнюса — А.С.). В том здании располагался учебный центр Департамента государственной безопасности Литвы, а до того — тюрьма ЦРУ США. Следует заметить, что официального статуса то место заключения не имело. Как, впрочем, и в некоторых других странах из бывшего «соцлагеря» или «третьего мира», чья субъектность сомнительна. «Купивший здание получит не только помещения, но одну из величайших тайн Литвы, восстановившей свою независимость», без всякого сарказма пишет литовский сайт BNS. lt,

Anaiptol Посёлок Антавиляй

Второе событие теснейшим образом связано с первым: в тот же день, несколькими часами ранее новостной портал LRT. lt сообщил, что Литва в соответствии с решением Европейского суда по правам человека перевела компенсацию в размере 100 тыс. евро выходцу из Палестины по имени Абу Зубайда (Abu Zubaydah) за незаконное его содержание в секретной тюрьме ЦРУ США под Вильнюсом.

В настоящее время фигурант, уроженец Саудовской Аравии, подозреваемый в организации терактов 11 сентября 2001 года на территории США, находится в заключении в другой нелегальной тюрьме — на базе Гуантанамо, что на Кубе.

Примечательны комментарии к данной новости, перепост которой в русском переводе был на следующий день, 8 января опубликован в телеграм-канале «Юлия Витязева»:

Элла: Тюрьма американская, а платила Литва?

Karst Karkes: Наберутся ли литовцы смелости подать регрессный иск к США? Или проглотят опять гордые литвины?

Дмитрий: Сглотнут.

Получается, что Литва не только позволяет чужому государству располагать на своей территории объекты сомнительного назначения, но и собственными средствами оплачивает незаконные действия заокеанского сюзерена в отношении лица (или даже лиц), вина которого так и не была доказана. Вряд ли в той секретной тюрьме (то есть — нелегальном узилище другого государства) упомянутый араб был единственным заключенным. Так что следует ждать и других исков, причём, как выясняется, не Штатам, а той же Литве.

И вот тут наступает время третьей новости, на первый взгляд — самой безобидной. И опубликованной в тот же день — 7 января.

Как сообщает читатель сайта LRT. lt, территория и пути подъезда к мемориальному комплексу и музею «IX форт», находящемуся в Каунасе, выглядят крайне запущенными. И сопровождает свои слова фотографиями. По словам директора музея Марюса Пячулиса (Marius Pečiulis), ремонт комплекса не производился уже почти 40 лет. Планы на ремонт есть, но денег у музея нет.

9fortomuziejus.lt Музей «IX форт». Каунас

«При этом мемориальный комплекс «Каунасский IX форт» является одним из крупнейших мемориальных комплексов в регионе, важных не только в местном, но и в международном масштабе, также занимающий исключительное место в контексте истории Холокоста», — с горечью добавляет директор музея.

9fortomuziejus.lt Мемориальный комплекс «Каунасский IX форт»

Как сообщило украинское издание EconomistUA 28 июля 2016 года, Девятый форт — это литовский эквивалент киевского Бабьего Яра. Можно обсуждать, конечно, какое из этих мест более жуткое, но мы этого делать не будем, не хотим… Освенцим, Бабий Яр, Девятый форт — звенья одной цепи нацистских преступлений.

«Перед началом Великой Отечественной войны в Литве проживало 230 000 евреев. Выжило меньше 3000. Большинство из них были убиты литовскими националистами еще до конца 1941 года. Многие лидеры того времени сегодня считаются в Литовской Республике отцами современной литовской нации. У всех них имеются личные музеи, о них пишут в книгах и школьных учебниках, их имена знает наизусть вся страна. О литовских евреях в Литве не говорят, не пишут, не помнят — не хотят, не будут, ничего не знают и знать не хотят».

Названное украинским изданием количество погибших в концлагере (вернее — лагере смерти) «IX форт» в целом соотносится с данными КГБ Литовской ССР. К упомянутым 200 тысячам замученных следует добавить каунасский же концлагерь «VI форт», где было уничтожено 35 тыс. пленных красноармейцев (подробнее — в публикацииИА REGNUM «Шестой форт. Забытая армия»), местность у «VII форта», где в июле 1941 года было убито около 5 тыс. человек, в основном — евреев. Убитых же цыган в то время в Литве считать вообще было не принято.

А теперь наступает время арифметики. Сложив упомянутые выше числа, а это только Каунас, не считая Вильнюсского гетто и лагерей военнопленных в прочих районах Литвы, получаем количество жертв германских спецподразделений СС вкупе с литовскими полицейскими подразделениями (также находившимися на балансе СС) в районе 250−270 тысяч. Хладнокровно умножив данное число на 100 тыс. евро (размер моральных страданий араба в тюрьме ЦРУ под Вильнюсом), получаем в итоге 25 млрд евро. И это только за мёртвых, без выживших, которым вряд ли было легче, чем тому арабу из «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Можно было бы продолжить выкладки со взаимными требованиями компенсаций, ведь еще в 2008 году Валдас Адамкус, занимавший пост президента Литвы, заявлял, что страна потеряла в результате «советской оккупации» $28 млрд. «Не Россия должна Литве, а Литва России. И ни много ни мало, а $72 млрд», — приводит РИА Новости слова Александра Удальцова, посла России в Вильнюсе в публикации от 11 августа 2019 года.

Подобный разговор имел бы смысл с независимым государством. В данном же случае такая характеристика, судя по изложенному выше, является избыточной: Литва, похоже, снова оккупирована. Но денег на музеи павшим, в том числе — и от рук её нынешних «национальных героев», могла бы найти. Ведь и нужны явно не миллиарды.