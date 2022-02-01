Газ из Венгрии впервые начал поступать в газотранспортную систему Украины напрямую, а не путем реверсных поставок. Об этом 1 февраля заявил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон на своей странице в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ для Украины

«Сегодня впервые в истории начался физический импорт газа из Венгрии на Украину. Ранее система ГТС могла работать только по направлению из Украины в Венгрию», — написал он, добавив, что это произошло после технических мероприятий на трубопроводе.

Читайте также: В Киеве сообщили, что Украина впервые начала прямой импорт газа из Венгрии

Tsoua.com Сергей Макогон

Новость обсудили в украинских телеграм-каналах Klymenko Time, VESTI, «Таймер Одесса» и «headlines Украина».

«Это европейский газ. Европейский», — смеется Макс.

«Венгры — молодцы», — добавил Александр.

«Да здравствует венгерский газ! Да здравствует самый российский газ в мире! Да здравствуют самые чудесные изобретения — прокладки! Даже не представляю, как раньше Украина могла обходиться без них», — иронизирует Олег.

«Венгрия чистит российский газ от «агрессии» и продаёт [Укарине] в 3 раза дороже… Ну это перемога (победа — М. Р.)», — шутит Wini.

«Представляете, что о нас думают в Венгрии? Позорище», — отреагировала Наталья М.

«То, что думают в большинстве стран. Сказочные лохи», — ответил Наталье М. Wini.

«Ничего не думают, им на*рать, на ком зарабатывать», — также ответил Наталье М. Yahooshkiii.

«Смешно… Украина так же будет пользовать российский газ, но покупать втридорога и не у «страны-агрессора». «Если переплачивать за газ, значит, российским перестал быть газ» — так думают? И, конечно же, в связи с этим поднимем налоги. «Будьте уверены, граждане, российский газ перестал быть российским, мы переплатили за это вашими деньгами. Честь нам и хвала!..» — с сарказмом отметил один из комментирующих.

«А тем временем [премьер-министр Венгрии Виктор] Орбан едет к Путину договариваться об увеличении поставок «агрессивного» газа в Венгрию!» — подчеркнул Виталя C.

Официальное интернет-представительство президента России Переговоры Владимира Путина с Виктором Орбаном

«Значит, до этого реверс был виртуальный. А платили как за физический. Разницу верните…» — призвала Татьяна.

«Тэкс. Первое. Это признание фиктивного реверса? Второе. Цена вопроса? То бишь — сколько денег за кубик?» — поинтересовалась Галла.

«Венгрия сейчас на переговорах с РФ о газе. Им сладкую цену дадут, а на нас будут зарабатывать. А могло быть всё наоборот. Мы раньше поставляли газ Венгрии и получали за транзит. А теперь мы платим за транзит и газ», — пишет «Улыбка на лице».

«Российский газок из Венгрии?» — с сарказмом спросила Elena.

«Украина впервые начала физический импорт газа из Венгрии. Чей это газ, все понимают. «Лох не мамонт, лох не вымрет», — подумали венгры и поехали в Москву договариваться об увеличении поставок газа, чтобы подзаработать на лохе по соседству», — с сарказмом подытожил автор телеграм-канала «Запрещённая Украина».

Читайте также: Эксперт пояснил, когда на Украине узнают, что «реверс был лишь на бумаге»