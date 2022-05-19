Компания из Екатеринбурга производит узлы энергетики для импортозамещения
Екатеринбург, 19 мая, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Инновационное научно-производственное предприятие из Екатеринбурга «Ай-ТОР», производящее узлы энергетики, занимает освободившиеся на российском рынке после ухода западных производителей ниши. Об этом 19 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Компания занимается разработкой новых технологий для большой электроэнергетики — трансформаторов тока и напряжения, и ее изделия измеряют энергию на границах балансовой принадлежности, разделяя оборудование потребителя и электросетевой организации.
При этом производимые предприятием узлы являются инновационной разработкой, и они в 10 раз легче классических измерительных трансформаторов.
Также специалистами компании были созданы отечественные аппараты, не уступающие, а в чем-то и превосходящие аналогичное оборудование из Европы и США. В то же время, на данный момент изделия на 85% производятся из отечественных комплектующих, а к концу года планируется увеличить этот показатель до 95%.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что самарский ракетно-космический центр «Прогресс», который оказался в списке предприятий, попавших под действие западных санкций, был готов к таким ограничениям и успешно ведет импортозамещение.