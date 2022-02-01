Мир по-прежнему, затаив дыхание, ждет, чем же закончится нынешняя дипломатическая игра в гляделки между Россией и Западом по поводу судьбы Украины. Москва пригрозила «военно-техническими» действиями, если США не откажутся от идеи включения Киева в НАТО, исчезают любые оставшиеся сомнения относительно возможности вторжения. Тем не менее, почему Кремль мог выбрать именно этот момент для вторжения, не совсем понятно.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Некоторые считают, что Москва реагирует на нестабильную политику Америки; другие же ищут объяснения в Холодной войне. Некоторые даже обращаются за ответом к прошлым столетиям: после «захвата» Крыма Россией в 2014 году тогдашний госсекретарь Джон Керри отметил, что Россия «ведет себя так, как будто на дворе XIX век», пишет Энтони Константини в статье, вышедшей 1 февраля в The American Conservative.

Вместо того чтобы оглядываться назад, Вашингтону следует, как это ни парадоксально, прислушаться к одному из своих гигантов времен Холодной войны — к президенту Джону Ф. Кеннеди, который сказал, что «те, кто смотрит только в прошлое или только на настоящее, бесспорно, пропустят будущее». Президент России Владимир Путин не смотрит в прошлое. Внимательно следя за настоящим, он не упускает из виду и будущее. При этом российский лидер, кажется, кое-что понял: мир переживает период 30-летнего перехода от биполярного миропорядка XX века к новому многополярному миропорядку XXI столетия. И глава Кремля маневрирует, устанавливая для России такой курс, чтобы она смогла занять в нем хорошие позиции.

Kremlin.ru Выступление Путина в Мюнхене. 2007

Биполярная Холодная война XX века давно закончилась, как и краткий период однополярности, при котором никто не смог бы противостоять мощи США. Тем не менее у Америки появился главный соперник в лице Китая, тогда как Россия оправилась от разрухи 1990-х годов. Даже у Евросоюза есть задатки сверхдержавы: ядерное оружие, процветающая военная промышленность, ВВП, приближающийся к американскому, и почти 450 миллионов человек совокупного населения.

США должны готовиться к такому развитию событий. Вместо этого США в попытке сохранить как можно дольше период однополярности 1990-х годов на протяжении последних 30 лет занимались тем, что пытались запихнуть институты эпохи Холодной войны, такие как НАТО, в современное мироустройство, где им не было места. Хотя такой порыв был понятен, США, пытаясь сдержать время, по сути, превратились в нацию политических луддитов.

Между тем Россия вовсе не стремится вернуть 1990-е годы, а отчаянно пытается двигаться дальше. После Холодной войны РФ едва удерживалась от того, чтобы погрузиться в анархию. По мнению российского руководства, Запад воспользовался этой слабостью и вторгся в сферу влияния России, расширив НАТО и ЕС до того, что американские танки оказались всего в сотнях километров от ее границ. Тем не менее в Вашингтоне на это смотрели по-другому: чем больше Россия открывалась Западу, тем больше она демократизировалась.

Еще в 2009 году, когда должно было быть очевидно, что этого не происходит, администрация Барака Обамы все еще считала, что отношения можно перезагрузить, просто нажав кнопку. Вот почему они были так шокированы в 2014 году, когда Россия «[вела себя] как будто на дворе XIX век». Но Россия действовала не как держава XIX века, а просто как держава.

Kremlin.ru Владимир Путин и Барак Обама

Ни СССР, ни Российская империя не позволили бы Западу подойти так близко. Крым был важнейшим глубоководным портом, и в 2014 году Россия была на грани того, чтобы потерять его в пользу ЕС и, возможно, НАТО. Обнаружив, что мир находится в переходном периоде, Россия поняла, что дезориентированный Запад бессилен помешать ей «захватить» полуостров.

Теперь, восемь лет спустя, Украина полна решимости вступить в НАТО, и вскоре ее военное развитие достигнет уровня, при котором вторжение обойдется непомерно дорого. Кроме того, трансформация международной арены по-прежнему продолжается, чего, возможно, не будет через десятилетие. Время действовать все ближе для России.

США не смогли этого осознать, потому что, как только Холодная война закончилась, они купились на идею о том, что достигли «конца истории» и что либеральная демократия навсегда останется нормой. Но 30 лет спустя соперничество великих держав в духе до Первой мировой войны возвращается. Только на этот раз у держав есть ядерное оружие. Так как же США должны реагировать на эту новую эру и какой подход к России им следует выбрать?

Чтобы подготовиться к такому историческому периоду, Америка должна четко дать понять, кто является ее главным соперником: Китай. До недавнего времени управленческий класс Америки боялся такой формулировки. Но теперь американские корпорации должны понять, что заигрывать с Китаем так же недопустимо, как и когда-то с СССР. Киностудии, работающие с КНР, не должны получать поддержки от государственных учреждений, а спортсменов, которые высоко оценивают Китай, следует стыдить, как если бы они превозносили СССР.

Америка также должна признать, что Европа больше не является центром мира. НАТО, сосредоточенное вокруг северной Атлантики, — бессмысленный для сдерживания Китая инструмент. Североатлантический альянс следует преобразовать в организацию, основанную не столько на географии, сколько на типе выбранной в конкретной стране формы правления, поскольку географически разнообразный альянс был бы более способен справляться с угрозами, которые возникнут в многополярном мире, и уменьшил бы финансовое бремя Америки. Такой блок должен был бы включать в себя все демократические страны, либеральные или нелиберальные, готовые взять на себя эту ношу. Если страна не является предпочитаемой Америкой версией демократии, США не должны придираться к ней. Никогда не будет единства, чтобы бросить вызов Китаю, если США будут заняты тем, что будут поносить союзников.

Народно-освободительная армия Китая

Этот новый взгляд на Европу также должен сыграть свою роль в политике Америки в отношении России. У нынешнего бессилия ЕС нет оправдания. До сих пор Евросоюз не желал брать на себя ответственность, как отказываясь использовать свои вышеупомянутые инструменты, так и не желая найти способы отказаться от российского газа. Если это нежелание сохранится, США должны без колебаний позволить им постоять за себя. ЕС не глупый подросток: Европа — это тысячелетняя цивилизация, которой «угрожает» внешняя держава. Он должен начать вести себя соответствующим образом.

Затем США должны перестать пытаться решать все проблемы исключительно силой. Вашингтон использует санкции как «молоток», когда эффективнее был бы «скальпель».

"Активисты российской оппозиции предложили списки лиц, находящихся в орбите Путина, которых Запад мог бы подвергнуть санкциям. Когда мы ввели санкции против России, почему мы не ввели санкции против этих лиц? Одна из причин может заключаться в том, что богатые России и богатые Запада дружат (в конце концов, их дети часто ходят в одни и те же частные учебные заведения). Если реформа требует от нас борьбы с нашими собственными элитами, пусть будет так. У нас не может быть конфликта, в котором американские элиты дружат с другой стороной», — подчеркнул автор.

Кроме того, США должны принять что-то вроде доктрины Рейгана XXI века. США должны взять на себя обязательство «бросить вызов агрессии, поддерживаемой автократами, и защитить права, которые принадлежат человеку с рождения». Такой шаг не поставит под угрозу жизни американцев, но гарантирует, что продажа оружия и другая помощь находящимся под угрозой демократиям, «таким как Украина», будут осуществляться без проволочек. Благодаря такому подходу США смогли бы сместить фокус внимания с России и сконцентрироваться на Китае.

Ua.usembassy.gov Выступление Госсекретаря США Энтони Дж. Блинкена во время совместной пресс-конференции с Министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой

Наконец, если Америка избавится от мышления XX века, ей, возможно, даже не придется беспокоиться о России. Россия, если ей не нужно будет думать о своем западном фланге, в конечном счете начнет беспокоиться о своем восточном фланге — Китае. Хотя такая ситуация может сложиться лишь через десятилетия, США должны начать смотреть в будущее уже сейчас.