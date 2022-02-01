Из США в Киев прибыл пятый по счету самолет с партией вооружения для Украины. Об этом 31 января сообщил в своем микроблоге в Twitter украинский министр обороны Алексей Резников.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Министр нападения

Вес груза составил 84 тонны. Глава ведомства отметил, что Киев в ближайшие дни должен получить еще одну партию военной помощи из США.

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Новость обсудили читатели украинского интернет-журнала «Новое издание».

«[Это словно] на «Титаник» лёд поставлять…» — иносказательно выразился Роман.

«Это все для дипломатического урегулирования?» — не без сарказма поинтересовалась Татьяна.

«Как это поможет Украине в случае ядерного удара? Получится огромный расплавленный металлический блин?» — задался вопросом Дмитрий.

«Украина это не получает, а покупает», — подчеркнул Евгений.

«Причём за выделенный кредит», — ответил Евгению один из комментирующих.

«Они нам дают деньги в долг, чтоб мы у них же купили ненужный им хлам», — ответил ему Евгений.

«Не совсем так. Производители оружия получают за него деньги, но платит бюджет США. Производителям всё равно, кто платит, поэтому они будут лоббировать напряжение», — ответил Евгению Олег.

twitter @oleksiireznikov Самолет из США с партией вооружения для Украины

«Они вообще понимают, что в случае конфликта это все окажется российским?» — задался вопросом Alexander.

«Бразилия (вероятно, речь о президенте Бразилии — М .Р.) летит в Москву, венгры уже в Москве, Китай за Россию, — всё об экономике. И только англосаксы как пушечное мясо готовят Украину. Повезло вам с партнёрами — жуть…» — с сарказмом отреагировал один из участников обсуждения.

«Куда же мы весь этот хлам денем, если воевать не собираемся?» — задался вопросом «Даже НеЗнаю».

«Вся надежда на каски из Германии», — иронизирует Евгений.

«И крематорий», — с юмором ответил Евгению Яша К.

«Будет чему взрываться летом на складах», — не без сарказма добавил Дмитрий Д.

«Все строго по Минску-2?» — задался вопросом один из участников обсуждения.

«Потом за этот ленд-лиз землёй будут рассчитываться?» — спросил VV.

«Американцы готовы воевать с русскими до последнего украинца», — написал Олег.

«Когда уже эта вся мирная помощь посыплется на головы… [американцев]?» — не выдержал Slava Berkutu.

President.gov.ua Министр обороны Украины Алексей Резников

«Эти птички нам на голову и на*рут», — отметил Павлик Э. Под «птичками» в соответствии с заявлением министра обороны Украины Алексея Резникова подразумеваются самолеты, которые доставили очередной военный груз.

«Пусть шлют побольше. Скоро власть переобуется в сторону России, и это железо продадут третьим странам», — отреагировал Amin.

«Сейчас понавезут и начнут склады взрывать», — с сарказмом пишет Igor K.

«Еду везите лучше», — призвал один из комментирующих.

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