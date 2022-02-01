Очередной сеанс публичной самодискредитации политической системы США состоялся в Техасе, где в городке Конро, являющемся частью Большого Хьюстона, своих избирателей и сторонников собрал на очередной митинг экс-президент США Дональд Трамп. Выступив с жесткими нападками на действующего главу Белого дома Джо Байдена, победу которого на выборах 2020 года Трамп так и не признал, экс-президент, явно готовящийся к новой избирательной кампании, предъявил «кровному оппоненту» целый ряд претензий. Это и вовлеченность в коррупционные схемы на Украине и в Китае, и защита «не тех» границ — вместо того, чтобы печься о киевском режиме, экс-президент США предлагает заняться Мексикой, против нелегальной иммиграции из которой он в бытность президентом строил пограничный забор. Еще Байден, по мнению Трампа, виноват в некомпетентной внешней политике, провоцирующей третью мировую войну. Также он повторил предсказания специалистов о предстоящем крахе Демократической партии на ноябрьских промежуточных выборах, высказав убежденность в том, что республиканцы отвоюют у извечных противников не только Сенат, но и палату представителей. Это, по его словам, превратит Байдена в «хромую утку» и станет для «партии слона» преддверием триумфального возвращения в Белый дом.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

В своих митинговых откровениях «старина Донни» обрушился и на Россию и Китай, но сделал это по-разному. Если Москве инкриминировались «военные приготовления» против Украины, якобы «невозможные», если бы Трамп сохранил за собой президентский пост, то Китаю адресовалась порция обвинений в подготовке к военному решению тайваньского вопроса. Будто бы надо дождаться конца пекинской Олимпиады, а затем, пообещал Трамп, «вы увидите, что начнет происходить вокруг Тайваня». И виноват в этом будет, разумеется, Байден. Спекулируя на том, что китайская сторона, в отличие от украинской, не разгласила компромат на сына нынешнего президента Хантера и не стала предавать гласности подробности махинаций байденовского отпрыска в «деле Bohai» 2013 года, Трамп со свойственным ему эпатажем обвинил нынешнего президента в потворстве КПК. (Между тем очевидно: на фоне разжигаемой Вашингтоном торговой войны и в условиях избирательной кампании в США Пекин тогда попросту дальновидно не стал давать поводов обвинить себя во вмешательстве во внутренние американские дела). Ну и так далее.

Два главных вопроса, вытекающие друг из друга, возникают в связи с новым «явлением народу» Трампа, который, благополучно пересидев угрозу серьезного расследования событий 6 января прошлого года со штурмом Конгресса и своей в нем роли, снова полон сил и энергии, в то время как его оппонент на глазах сдает слабеющие позиции, возмущая критиков из числа ура-патриотов «нерешительностью» в противостоянии России и Китаю. Первый вопрос: о каких изменениях в балансе внутриполитических сил в США говорит явное усиление Трампа и республиканцев? Ведь еще не успели забыться дружные прошлогодние прогнозы американских и даже европейских аналитиков и экспертов, прочившие Америке «демократуру» одной партии лет как минимум на тридцать вперед. А сам Байден даже публично, на пресс-конференции, задавался издевательским вопросом, нужна ли Республиканская партия и не прекратит ли она существование к выборам-2024? И вдруг такая вот метаморфоза. Не прошло и года, а уже Трамп в бодром наступлении, в то время как Байден — в глухой обороне. Что случилось?

Все больше неофициальных подтверждений появляется в том, что проект «пандемия», продвигаемый определенной группой глобальной элиты, сворачивается. Ибо он не оправдал ожиданий заказчиков, которые хотели «наехать» на человечество методом «бури и натиска», мгновенно подавить страхом перед вирусом волю к сопротивлению и добиться перелома в свою пользу в ходе «великой перезагрузки». Поначалу люди испугались — это правда. Но когда на фоне запретов и ограничений посыпалась экономика (что и было частью плана, рассчитанного на расслоение человечества на «высших» и «низших» за счет уничтожения среднего класса), пандемические аферисты от Рокфеллера и Гейтса из ВОЗ столкнулись с растущим сопротивлением. И его издержки давно уже перевесили все сомнительные вирусные «достижения». Причем настолько, что наиболее здравомыслящая часть «глубинного государства» осознала: если не включить задний ход и не отыскать «стрелочников» за авантюру с «короной», все может для нее закончиться очень плохо. Последовало решение Верховного суда США, по сути запретившее в стране обязательную вакцинацию, СМИ неожиданно даже для самих себя стали переполняться критическими материалами об этой кампании, ход и инициативу для продвижения которых — надо же! — передали ее противникам, в том числе из мира науки. Тема вируса, несмотря на зашкаливающие, особенно как раз в США, показатели заболеваемости, плавно ушла с первым полос общественной повестки. Тиражируются непроверенные, но нагоняющие ажиотажа «сведения» о неких не афишируемых решениях Международного суда, входящего в структуру ООН, которые в связи с навязыванием темы ковида будто бы апеллируют к опыту Нюрнберга и так далее.

(сс) Felton Davis Протест против вакцинации от коронавируса в США

Также напомним, что фейк «страшной пандемии» стал главным рычагом упомянутого госпереворота, в ходе которого, несмотря на сопротивление президента Трампа, избирательное законодательство США претерпело изменения (в части голосования по почте), которые заведомо лишали его кресла в Белом доме, открывая «зеленый свет» самым беспардонным и изощренным махинациям. Они-то и явили себя в ночь после выборов, обеспечив массовые вбросы за Байдена «почтовых» голосов, перевернувших картину подсчета итогов голосования в целом ряде ключевых штатов. Что получается? Демократы, вовсю эксплуатировавшие полтора года назад тему ответственности республиканской администрации за «прохлопанную» пандемию, приведшую к «катастрофе», в результате смены приоритетов в «глубине» оказались в очень уязвимой позиции. Оказывается, они как минимум попали на удочку к мошенникам и шулерам, а в худшем случае — самим таковыми и являются. В глазах общественного мнения они теперь несут ответственность за массовую дезинформацию, повлиявшую на итоги выборов. Признать это вслух нельзя — не выдержит политическая система США, на существенные недостатки которой российской стороной в контексте дискуссий о демократии неоднократно указывалось. Оставить все, как есть, тоже — система рухнет и в этом случае, только не так быстро. В арсенале «глубинников» остается лишь один плавный способ: отводя внимание от наиболее скандальных противоречий последних лет, мягко и плавно «заменить» общественную повестку. И выставить вперед какую-нибудь другую «вселенскую угрозу» вместо ковида. Сейчас модно говорить, что это будет «зеленая» тема. Однако не кто иной, как Трамп, в свое время, в бытность президентом, не только «игнорировал» вирус, но и выходил из Парижского соглашения. Поэтому, разворачивая общественность в сторону республиканцев, фактическим лидером которых, вопреки всем козням, остался экс-президент, сразу «давать ему» новую, другую глобалистскую повестку затруднительно; сначала придется обнулить эту повестку. И именно данному вопросу и будут посвящены ноябрьские выборы. И именно поэтому на них действительно велик шанс провала демократов.

Честно говоря, почти нет сомнений, что эту спецоперацию в «глобальных верхах» проводят те же самые круги, которые тесно связаны с демократами, чьим ставленником и явился Байден как орудие госпереворота. Поэтому их задача — обнулить не программный глобализм и не Демпартию, а лично Байдена, списав на"Сонного Джо все свои промахи. И отправить его в почетную «возрастную» отставку. В этом случае Трампа вполне могут вернуть в Белый дом; более того, он становится наиболее предпочтительной фигурой именно потому, что срок будет для него вторым, и через четыре года, вне зависимости от итогов правления, он «свято место» от своего присутствия очистит. Тогда и настанет черед «следующего прихода» глобалистов. Надо полагать, с новой «генеральной» повесткой.

(сс) The White House Дональд Трамп

И здесь, на фоне перипетий внутренней политики США, на передний план выходит второй главный вопрос, связанный уже с внешней политикой. Невооруженным глазом видно, что в четырехлетие Трампа главным приоритетом внешней экспансии был выбран Китай; Байден, как показывают современные события, несмотря на продолжение этой антикитайской линии, постепенно разворачивается своим «приоритетом» против России. Разумеется, это не так, чтобы вот «стопроцентно»; но некие девиации от «генеральной линии», вроде переоформления противостояния с Пекином в плоскость геополитики или недавнего «тайваньского» провокационного демарша Камалы Харрис, это правило лишь подтверждают. Очень похоже, что Трамп извлечен из небытия, у него разом прекратились все проблемы с правосудием, от него мигом отстали все кредиторы, коим он к концу президентства был должен больше, чем они ему, не случайно. Похоже, что его нынешнее продолжение «боданий» с Байденом — это «нанайская» мизансцена, отвлекающая внимание от реальных политических комбинаций того, что свое время было удачно названо «мировой закулисой». Просто, как мы уже убедились, Трамп в этой схеме «отвечает» за китайское направление, потому на нем и усердствует. А Байден — за российское направление. Вызовет улыбку — но проекцией противостояния Байден — Трамп все более выглядит противостояние Зеленский — Порошенко, только в нем у участников, как у марионеток, «и трубы пониже, и дым пожиже». Тоже кое-кого обещали посадить, и тоже за госизмену, ожидали политического апокалипсиса, а всего лишь «чижика съели», только и всего.

Поначалу, когда пролонгировали СНВ-3, «глубинники» проводили в жизнь другой проект: замириться с Россией, направив все усилия на противостояние с Китаем, для того и заткнули Трампа, переведя противоборство руками Байдена в сферу геополитики. Маленький штрих: про торгово-тарифную составляющую в китайско-американских отношениях сейчас практически забыли, и торговля ожила, пробиваясь поверх взаимных санкций. Бьет новые рекорды. Когда выяснилось, что «номер не пройдет», и в Москве за спиной у Пекина разговаривать не станут, и начался пересмотр «скрижалей», под которые привели во власть Байдена. Что теперь? Прежде всего, действительно ждут пекинской Олимпиады, но не для того, чтобы уличить Китай в «нападении» на Тайвань (Си Цзиньпин еще два года назад четко заявил, что Китай на китайцев не нападает) — все понимают, что этого, как и в случае с Украиной, не будет. А для того, чтобы вытащить максимум информации из встречи российского и китайского лидеров. Весьма похоже, что форсировать тайваньское направление США не станут: у них «горит» под «одним местом» на другом конце Евразии. Решили постепенно заменить Зеленского обратно на Порошенко, начали муссировать тему войны. Но загнанный в угол Зеленский заартачился. Не хочет лезть в петлю и дает прозрачные намеки на замирение с Москвой. Причем, как и Владимир Путин, он едет в Пекин, где намечается интересный и весьма символический, ввиду китайской привязки, квартет с одновременным пребыванием всех основных постсоветских лидеров. Запад эта комбинация в сочетании с отказом Зеленского признавать угрозу скорого и неизбежного «российского нападения» откровенно напрягает. И что делать, он не знает. Поднять националистов? Но Порошенко все-таки под подпиской, и ему нужно время на акклиматизацию в новой ситуации, и не факт, что когда она случится, он послушно поплетется в американском фарватере. Нет полного контроля! И если «не исключаемая» российской стороной встреча с Зеленским произойдет, то об ее итогах Вашингтон в основном узнает из СМИ, ибо Байден в Пекин ехать отказался. А не знаешь, что происходит точно, — готовься к «сюрпризам».

Kremlin.ru Глава КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин

Кстати, это алгоритм и для решения тайваньского вопроса. В США потому помалкивают о предстоящем старте в конце года на мятежном острове электоральной кампании — от местных выборов до так называемых «президентских», что позиции их правящей креатуры ослабляются. Причем с каждым днем. Вашингтонские стратеги ясно понимают, что решаться вопрос о Тайване будет именно на выборах, и в их преддверии никакую акцию Пекин проводить не станет — это не в его интересах, ибо на Китай работает само время, и оно же пропорционально уменьшает перспективы американцев. Проигрывает местные выборы Демопрогрессивная партия (ДПП) — выигрывает народ Тайваня, и для «глубинников» это то же самое, что провал собственных американских демократов в том же ноябре. Дуплетом! С той лишь разницей, что лидеры оппозиционного Гоминьдана, выступающего за сближение с материковым Китаем, — отнюдь не находятся у «закулисы» в кармане, как Трамп.

С этих, откровенно говоря, обнадеживающих позиций, на наш взгляд, возможно и следует рассматривать техасское дефиле Трампа. Как будет, посмотрим, а пока — все внимание на Пекин. Очень может быть, что именно в китайской столице, помимо Олимпиады, будет в ближайшие дни делаться мировая «большая политика». Впервые за многие десятилетия — без Запада и американцев.