Заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что угрозы о возможной конфискации российской собственности в Великобритании, которые звучат из Лондона, очень тревожные и вызывают обеспокоенность, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 1 февраля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Три толстяка

"Говорят, британские богачи теперь в панике, ведь у них и счета, и недвижимость, и даже семьи — всё в России!» — шутит Вадим А.

Многие пользователи пришли к выводу, что у России просто нечем крыть этот британский козырь, поэтому руководству в Кремле только и остаётся, что выражать глубокую обеспокоенность сложившейся ситуацией.

«А что в России в ответ на это сделают? Арестуют элитную британскую недвижимость в Воронеже? Или выгонят детей британских чиновников из университетов Урюпинска? Заблокируют их счета в Сбербанке?» — издевается Рене Д.

Jimmy Baikovicius Пикадилли. Лондон

Некоторые комментаторы отмечают, что большинство российских граждан не должны сожалеть по поводу того, что у какого-то российского бизнесмена в Британии вдруг отберут имущество и заморозят его счета, ведь он сам виноват, что решил вести свои дела на территории потенциального противника.

«Воу! Решили отобрать все отреставрированные замки и поместья у российских олигархов? Одобряю», — пишет Алексей М.

«Самое забавное, что российский народ очень хочет, чтобы активы российских олигархов были заморожены Великобританией, а российские власти пытаются этому сопротивляться. Какой же это всё-таки позор! Где ваша Родина, товарищи российские чиновники? На туманном Альбионе?» — интересуется Валерий К.

Часть людей полагает, что деньги, вывезенные за границу, так или иначе, не вернулись бы на территорию России, а значит, печалиться по поводу заморозки счетов российского бизнеса за рубежом не стоит.

«Пусть отбирают всё украденное у российского народа, мы всё равно этих богатств больше никогда не увидим. А так хоть в Родину наконец-то начнут вкладывать нефтедоллары и в России жить будут. А то ведь сколько «патриотов» сразу струхнуло!» — заметил Гриша Г.

Ряд пользователей указывают на то, что если российские олигархи потеряют свои капиталы, то отыгрываться они начнут ни на ком-нибудь, а на российском же народе.

«К сожалению, заморозка активов российских олигархов приведёт к упадку жизни в России, потому что все эти олигархи, оставшись без своих миллиардов, начнут их ускоренно добывать за счёт простых граждан России. Падение зарплат, девальвация рубля, продажа предприятий иностранцам… всё это ждёт нас, и британцы это прекрасно понимают, потому и угрожают», — считает Андрей Б.

ИА REGNUM Бабушка у прилавка в магазине. Москва

Нашлись и те, кто убежден, что такие манипуляции со стороны Великобритании ставят Россию в крайне унизительное положение и создают угрозу национальной безопасности.

«Всё это результат нашего унизительного поражения в Холодной войне от США, когда все активы и богатства российского народа перешли под управление американских стран и НАТО, которые назначили своих менеджеров по управлению российскими территориями — олигархов из списка Forbes. Если эти олигархи не организуют госпереворот в России, тогда американцы отберут у них всё! Значит, они будут грызть Россию!» — считает Алексей С.

Напомним, 31 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что угрозы о возможной конфискации российской собственности в Великобритании, которые звучат из Лондона, очень тревожные и вызывают обеспокоенность. Песков добавил, что «речь идёт о неприкрытой атаке на бизнес».