На прошлой неделе при просмотре американской прессы у читателя могло возникнуть беспокойство в связи с тем, что Германия бросила своих давних союзников на Западе и стала партнером Российской Федерации. И грех ФРГ заключался только в том, что она проявляет осмотрительность в связи с неосторожной политикой США, Великобритании и значительной части ЕС, которые поддерживают наращивание контингента в Восточной Европе, поставки оружия Украине и резкое ужесточение экономических санкций против Москвы, пишетАртин Дер Симонян в статье, вышедшей 31 января в Responsible Statecraft.

Бундестаг. Германия

В то время когда в Восточной Европе явно наблюдается огромная напряженность, в основном в результате появления угрозы со стороны российских войск для Украины (а не для существующих членов НАТО, во что бы они ни предпочли верить), а также продолжающихся и решающих переговоров относительно архитектуры безопасности Европы, то может показаться, что Берлин выступает как один из немногих рациональных голосов, говорящих по этому вопросу. Поэтому неудивительно, что его за это наказывают.

Осторожность Германии в отношении конфликта с Россией вполне понятна, учитывая историю обеих стран — прежде всего то, что они были противниками в Первой и Второй мировых войнах, в последней из которых Германия на Восточном фронте потеряла более трех миллионов человек убитыми. Странам, не понесшим, как нацистская Германия, огромные потери в 1941—1942 годах в Севастополе, сначала захватывая город, а потом обороняя его при контрнаступлении Красной армии, легко говорить о том, чтобы выдавить Россию из этого города, где у нее размещен военно-морской флот. Эти события оставили на России и Германии глубокие шрамы, тогда как американским дипломатам следовало бы проявить стратегическую и историческую чуткость в этом отношении.

Оборона Севастополя

США тратят много времени и энергии на то, чтобы поддерживать независимость Европы — не без собственного интереса, однако если как внутри ЕС, так и среди отдельных стран в вопросе России появляется несогласие с позицией США, Вашингтон станет оказывать неослабевающее давление с целью изменить курс такого государства.

Что касается политики Берлина, то выбранный им курс вполне понятен и разумен с точки зрения Германии. Так, ФРГ, как и другие европейские страны, в значительной степени зависит от импорта газа из России. Более того, у нее важные торговые отношения с Россией, в страну сделаны значительные инвестиции (например, значительная часть российской пищевой промышленности принадлежит Германии). Поэтому США очень легко требовать от ФРГ экономических жертв, бремя которых Вашингтону делить с Берлином не придется. Напротив, если Германия откажется от российского газа, ей придется импортировать американский СПГ по ценам, диктуемым Америкой.

Если эти экономические отношения, в свою очередь, позволят Берлину и Москве избежать возврата к их давнему соперничеству, «которое» между 1914 и 1945 годами чуть не уничтожило европейскую цивилизацию, то не следует ли их приветствовать? Более того, различия в подходах между Германией и Соединенными Штатами были сильно преувеличены разными алармистски настроенными комментаторами в Америке. Берлин заявил, что на самом деле проводит политику сдерживания и дипломатии для снижения напряженности в Восточной Европе. Это подход, очень похожий на вашингтонский, за исключением ненужного бряцания оружием.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок недавно посетила Москву, где на встречах и совместной пресс-конференции со своим российским коллегой Сергеем Лавровым изложила позицию Берлина по ситуации. Канцлер Германии Олаф Шольц также занял бескомпромиссную позицию, согласно которой Германия поддерживает деэскалацию и дипломатическое решение, но выступает решительно против военных действий России на Украине и готова ввести новые санкции в случае обострения ситуации там со стороны Москвы.

Кажется, что главной проблемой для тех, кто сомневается в лояльности Германии, является нежелание Берлина брать на себя обязательства по поставке оружия Украине и поддерживать пакет санкций, который может отрезать Россию от международной платежной системы SWIFT.

МИД России Встреча Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с Федеральным министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок. 2022

Что касается первого пункта, то в немецкой и европейской истории хорошо известно, что размещать больше оружия в ситуации, которая явно неустойчива, и неразумно, и ненужно. Хотя это может способствовать пересмотру Москвой своих планов, оно не изменит в сколько-нибудь существенной степени баланс сил между двумя государствами. Таким образом, отправка летального оружия только продлит потенциальный конфликт, для предотвращения которого необходимо приложить все усилия, особенно теми, кому небезразлично будущее Украины, поскольку именно она пострадает больше всего.

Отключение России от системы SWIFT имело бы ужасные последствия для всего мира, а не только для Германии. Чрезмерное использование Вашингтоном экономических санкций, прежде всего, не привело к желаемым результатам, но также способствовало повышению интереса таких стран, как Иран, Россия и Китай, к разработке альтернативной системы, отличной от нынешней системы, возглавляемой США и Великобританией. Кроме того, готовность США остановить «Северный поток — 2» имеет для Вашингтона очевидный стратегический смысл, учитывая, что именно США помогут восполнить энергетический разрыв, возникающий в результате такого сценария.

В конце концов, очень показательно, как быстро международный «пузырь» набрасывается на любого «союзника» коллективного Запада, который посмеет подвергнуть сомнению политические решения, принятые в Вашингтоне. Это означает, что больше нельзя быть надежным партнером. К сожалению, эта система безоговорочной верности проведению безрассудной политики становится нормой, и сомнения в обратном, безусловно, чреваты последствиями.