Минские соглашения невыполнимы и их реализация равнозначна разрушению Украины. Об этом 31 января в интервью агентству Associated Press заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зачистка

По словам чиновника, исходя из этих соображений, требуется подписать новый документ, так как «Минск» подписывали «под дулом российского пистолета».

«Выполнение Минских соглашений означает уничтожение страны. Они были подписаны под дулом российского пистолета, а Германия и Франция наблюдали за этим, и уже тогда всем здравомыслящим людям было ясно, что эти документы невозможно реализовать», — сказал он.

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Заявление главы СНБО Украины обсудили в украинских телеграм-каналах Klymenko Time и «Бородатая бабушка». Многие отметили, что если это официальная позиция Киева, то Украине стоит заявить о выходе из «Минска». Иные указали на то, что, скорее всего, глава СНБО вскоре пойдет на попятную и скажет, что это его личное мнение.

«Официальное лицо! Официальный отказ [от «Минска»]?» — отреагировал R Ro.

«Зеленский в Париже в 2019-м тоже всё, видать, под пушками подтвердил?» — недоумевает Yegor.

«Ну и хорошо, что честно сказали, может, уже хоть какая-то развязка будет. Только ведь завтра назад сдадут», — отметила Olga V.

«Тогда к чему вообще все эти рассказы?! Пусть… [Зеленский] выйдет и напрямую скажет, пошли… со своим «Минском», мы выходим из них — и всё», — написал Sergey.

President.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в «нормандском формате»

«То, что не может сказать… [Зеленский], — говорит «интеллектуал» (где они их только находят?!) Данилов», — считает Kyrortnik.

«Доктор сказал — в морг, значит, в морг… Скорее всего, всё закончится «личным мнением». Ведь Данилов не входит в список лиц, выражающих официальную политику (позицию. — О. П.) государства. Но тем не менее волны от этого заброшенного камушка могут оказаться непредсказуемыми», — добавила Лизанька.

«Всё, вышли? Ну клоун сам себя приговорил…» — пишет «Он самый».

«Тогда нам надо бы готовиться не то чтобы к санкциям, но к тому, что бить будут с двух или трех сторон», — отметила Елена.

«Наша песня хороша, начинай сначала», — отреагировала Марина.

«Никому из украинской власти, «патриотам» невыгодно выполнять «Минск» и возвращать Донбасс. Хотя очень интересно, что теперь будет, развязка близко», — прокомментировал Artem.

«Уничтожение Украины произошло во время майдана», — подчеркнул Виталий.

«Вот самое интересное — никто в Европе и слова не скажет, «Радио свобода» (иностранное СМИ, признанное иностранным агентом) не сделает сюжет с криками о санкциях на Украину, Европейский парламент тоже промолчит. Все глухи, слепы и немы. А ведь это заявляет глава СНБО», — отметил Борис.

(сс) spoilt.exile Майдан на Украине

«Как Данилову скажут, так и будет», — добавил Александр.

«Так, а кто подписал «в том виде» «Минск»? Кто «подготовил» Украину к уничтожению? А? А где он сейчас? Сидит? Катается по Европам? Посылает следователей? Или как?» — отреагировал Alexey B., подразумевая бывшего президента Украины Петра Порошенко.

«Данилов заявил, что выполнение Минских соглашений — это разрушение страны. Два вопроса: 1. Уполномочен ли главный ветеринар (речь о Данилове, который ветеринар по специальности. — О. П.) делать такие заявления? 2. Почему тогда Зеленскому не сказать публично о выходе из «Минска»? Что среди прочего станет поводом снять санкции с РФ», — подытожила в своем телеграм-канале украинская журналистка Диана Панченко.