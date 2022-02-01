Фигурантами ещё одного уголовного дела стали сотрудники крупнейшего налогоплательщика Татарии, отметившегося на ряде многомиллиардных строек России, — ООО «Производственно-строительное объединение «Казань». Следователи вменяют неким пока неустановленным лицам из числа руководства фирмы мошенничество в сфере налогообложения. В этом эпизоде сумма скромнее, чем в первом, — 172 млн рублей против 2,7 млрд рублей. Среди фигурантов крупного дела — гендиректор и учредитель фирмы: не последнее лицо в республике, представитель так называемой бизнес-элиты. Из-за чего у следователей возникли претензии и как в целом обстоят дела у крупнейшего подрядчика Поволжья? Подробности — в материале ИА REGNUM.

Sledcom.ru Следственный комитет

Уголовные дела

31 января 2022 года следователи сообщили, что в отношении неких лиц из руководства ООО «Производственно-строительное объединение «Казань» возбуждено уголовное дело по мошеннической статье. Следствием уточнялось, что в 2019 году руководство фирмы подало в УФНС декларации и фиктивные документы о взаимоотношениях с парочкой контрагентов и получило возмещение из бюджета налога на добавленную стоимость — 172 млн рублей. В ведомстве считают, что получило оно его незаконно.

До этого уголовное дело возбудили «в отношении 58-летнего генерального директора и учредителя ООО «ПСО «Казань». Ему вменяется уклонение от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль на более чем 2,66 млрд рублей, а также ему же было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов на более чем 1,3 млрд рублей.

По делам идут следственные действия, продолжается расследование.

Как можно судить по суммам, компания не из последних. Более того, её владельца и гендиректора можно было неоднократно увидеть на публичных мероприятиях рядом с главой региона Рустамом Миннихановым. Именно ПСО в своё время получило сразу серию госконтрактов на объекты Универсиады-2013 в Казани, а также на многие крупные стройки в разных отраслях экономики Поволжья, и именно с этой компанией подписан контракт на очередь космодрома «Восточный» в Приамурье почти на 40 млрд рублей.

President.tatarstan.ru Равиль Зиганшин и глава Татарии Рустам Минниханов

О фигурантах и их связях

В ЕГРЮЛ есть всего одна компания с названием, упоминаемым следователем. Она создана в марте 2002 года для строительства. Владеет и руководит ею Равиль Зиганшин, которому как раз в апреле 2021 года исполнилось 58 лет. Зиганшин — депутат трёх прошлых созывов Госсовета РТ, глава региональной общественной организации «Федерация горнолыжного спорта и сноуборда Республики Татарстан», владелец нескольких десятков компаний как напрямую, так и по цепочке владения, в том числе крупных. А также бизнесмен Зиганшин был соучредителем прихода мечети «Ирек», названной, вероятно, в память погибшего в авиакатастрофе сына главы Татарии Рустама Минниханова. Среди создателей прихода отметились также четверо Миннихановых.

Примечательно: и сам Зиганшин, и его супруга фигурировали в банкротном деле некой фирмы «Таткомплект», к которой юридически на первый взгляд они никакого отношения не имеют. Хотя конкурсный управляющий ООО, видимо, считает иначе — осенью 2021 года он пытался привлечь этих физлиц к субсидиарной ответственности по долгам компании. Более того, была сделана попытка признать недействительными сделками платежи, произведенные «Таткомплектом», «индивидуальному предпринимателю Зиганшину Равилю Хабибулловичу и за него сторонним организациям, на общую сумму 97 733 836,42 рубля». Этот спор управляющий проиграл.

Tatarstan.ru Равиль Зиганшин во время объезда главой Татарии Рустамом Миннихановым объектов строительства г. Казани

Финансовый вопрос и дела судебные

По итогам 2020 года ПСО «Казань» указало выручку около 1,915 млрд рублей против 5,818 млрд рублей годом ранее. Чистая прибыль за эти годы указана довольно смешная для такого крупного подрядчика — 5 и 17 тыс. рублей, соответственно. Итоги 2021 года в базе ФНС пока не обнародованы.

Добавляет масла в огонь и судебная картина.

На сегодня к ПСО есть целая серия финансовых исков на довольно-таки крупные суммы. Судите сами. ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан» требует взыскать 23 011 479,82 рубля неосновательного обогащения, а АО «Особая экономическая зона «Иннополис» — 292 493 590 рублей долга. Также 9 февраля судья заслушает претензии ГКУ «Управление капитального строительства Республики Мордовия» «об обязании устранить недостатки выполненных работ».

Марсель Бадышкин. president.tatarstan.ru Строительство на территории «Иннополис»

Сразу несколько судебных претензий есть к казанской фирме и у ФКУ «Дирекция космодрома «Восточный». Например, 16 февраля 2022 года будет рассмотрен иск о взыскании 131 912 810 рублей.

Осенью 2021 года Зиганшин лично обещалВладимиру Путину завершить в срок, в декабре 2022 года, строительство самого крупного проекта для ПСО — второй очереди «Восточного». Будет ли обещание выполнено?