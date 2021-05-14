Губернатор Аризоны Даг Дьюси заявил, что именно картели задают настроения на американо-мексиканской границе, а пограничная политика администрации президента США Джо Байдена является их «маркетинговой рукой» и неспособна взять под контроль поток нелегальной иммиграции. Республиканец Дьюси указал на взаимосвязь между ростом преступности в нескольких крупных городах США и притоком бесконтрольных мигрантов в страну.

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

Gage Skidmore Даг Дьюси во время предвыборной кампании (2014 год).

«Очевидно, что существует связь между преступниками, врывающимися через границу, и ростом преступности — в этом нет никаких сомнений. Мы уже поймали почти два миллиона человек. Так что вопрос безопасности границ — это вопрос национальной безопасности. Федеральное правительство не справляется с этой задачей», — сказал политик.

Американские интернет-пользователи обсудили новость под соответствующей публикацией Fox News.

«У меня свои счеты с Дьюси, но он прав в отношении границы и федеральной службы», — соглашается operationsnuff.

«Коррумпированные власти и политики стремятся к финансовому самообогащению. Это не функция политических пристрастий. Это коэффициент естественного человеческого состояния, которое является падшим. Как будто мало примеров этого в истории и в настоящем? А контекст нелегальной иммиграции — идеальный пример», — указывает esteban51.

Army.mil Американо-мексиканская граница

«Какой сигнал администрация Байдена посылает России и Китаю, когда Байден разрешает иностранцам со всего мира въезжать и нарушать законы Соединенных Штатов? Как Байден может требовать, чтобы другие страны не нарушали границы других стран, если его политика поддерживает открытые границы?» — негодует ideal92.

«Байден и Харрис хотят открытых границ, и ситуация будет продолжать ухудшаться, потому что теперь каждый нелегал, член банды и преступник пользуется ситуацией, чтобы пересечь южную границу, даже не тратя время на заполнение форм для суда или оплату штрафов. Они знают, что должны пересечь границу сейчас, пока американский народ не потребовал снова закрыть ее», — пишет Mowerman.

«Похоже, что служба национальной безопасности теперь импортирует в нашу страну мужчин боевого возраста и распространяет эту армию пришельцев по всей стране. Преступность значительно возросла. Прокуроры, выполняющие поручения Джорджа Сороса, причиняют большой вред и анархию в наших крупных городах. Сорос вооружает эту армию мигрантов, которую впустила администрация Байдена», — уверен earlj119.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Сорос

«Байден осквернил президентство», — злится NotLibby.

«Я бы добавил, что есть большая вероятность того, что Байден получает часть прибыли от картелей», — комментирует Don'tMessWithTexas247.

«Дьюси прав. Байден целенаправленно способствует ввозу наркотиков в Америку, торговле людьми и распространению КОВИДа в Америке», — продолжает ThinkAmericaFirst.

«Согласен. Республиканцы в Конгрессе должны подать заявление об импичменте Байдена», — отвечает calicat10.

«Идите по денежному следу … и окажетесь у заднего крыльца Белого дома», — отмечает rudy310.

«Вскоре картели почувствуют себя в Штатах настолько комфортно, что начнут сбрасывать груды голов и конечностей прямо перед любым полицейским участком или правительственным учреждением, которое им мешает», — предупреждает HailtheApocalypse.

Как сообщало ИА REGNUM, в долину Рио-Гранде в США с 1 октября 2021 прибыли 101 808 нелегалов, что на 163% больше, чем за тот же период прошлого года. При этом известно о более 9500 случаев побегов. Издание Fox News привело цифры на фоне того, как США с трудом справляются с наплывом мигрантов. Аналогичные цифры появлялись в ноябре, когда по меньшей мере 262 мигранта прорвались мимо перегруженных пограничников в упомянутом секторе.