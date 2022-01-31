В Свердловской области за последние дни было несколько поводов обсуждать возвращение смертной казни для педофилов. Вначале бывший губернатор региона, а ныне член Совета Федерации Эдуард Россель выступил за эту меру. Затем в Екатеринбурге девятилетняя девочка придумала историю с якобы похищением ребёнка. Полицейские установили, то она сделала это, чтобы не идти в школу танцев. А 31 января Свердловский облсуд вынес приговор 41-летнему жителю города Асбеста, ранее 19 лет проведшему в местах заключения. За изнасилование и убийство 11-летней девочки его осудили к пожизненному заключению.

Ян Баптист Франк. Избиение младенцев

Алексей Колчин ИА REGNUM Эдуард Россель

Всё произошло днём 12 ноября 2020 года. Тогда персонаж, находившийся в наркотическом угаре, обратил внимание на девочку, которая продавала газеты на улице. Он заманил её к себе домой, изнасиловал, задушил, а тело спрятал на улице.

В социальных сетях и на различных форумах активно обсуждают приговор этому убийце и насильнику ребёнка. И не всегда обходится без нецензурной лексики. Людей можно понять… Часть граждан считают приговор мягким. Они полагают, что такому существу положена только смертная казнь. И даже предлагают свои варианты такой казни.

«Однозначно на кол. И перекладинок набить», — пишет Лев К. «Надеюсь, Бог меня простит, но пусть это существо сдыхает там мучительно. А девочке мягких облачков», — высказался Евгений Т.

«Зачем ему жить», — поддерживает смертную казнь Константин С. А Евгений К. просит вернуть для подобных случаев казнь и обещает лично быть палачом.

Tim Evanson Правосудие

«Такому только исключительную меру защиты общества надо выписывать. А не кормить и лечить его до конца его дней», — уверен Axel46.

«И вот зачем он нужен, кормить его. Верните расстрелы», — требует некий Romix.

«Возможность смертной казни для рецидивистов нужна, потому что после пары отсидок тюрьма перестает пугать», — считает Sunday.

Уничтожать подобных преступников предлагают не только мужчины, но и женщины. «Расстреливать надо таких на месте!!!» — пишет Наталья К. «Да вы что, какое пожизненное, ещё и кормить этого… Надо убивать таких…» — высказала своё мнение Надежда К.

«Несправедливо, смертная казнь должна быть. Почему его должно государство кормить, нет девочки ‑ и ему нет жизни. Ангелочку мягких облачков, а родным искренние соболезнования», — высказалась некая «Гала6219».

»В год хотя б десять разрешений на отстрел давали б, для доказанных резонансных случаев», — предлагает Dana S.

Впрочем, есть и те, кто удовлетворён таким приговором. «Спасибо судье. Максимально справедливый приговор в нашей реальности. Нет смертной казни, пусть сидит до конца своих дней», — пишет некий «Кицуна» на портале Е1.ru.

Дарья Драй ИА REGNUM Заключенные

«Справедливо! Пусть загнивает до конца своих дней!» — считает Николай.

«Смерть для него это лучшее, что может быть… Поэтому пусть мучается каждый день и ходит раком!» — говорит пользователь с ником JK.

А некоторые граждане считают, что таких лиц нужно отправлять на самые тяжёлые работы. «На Колыму, надо вернуть трудовые лагеря, пусть работают нелюди», — предлагает некий «Гость».

»Пусть топает строить БАМ или на рудники урановые, сдохнет и прям под шпалу его укутать, и всё. Сталин не дурак был», — написал некий Петрик.

Некоторые пользователи интернета в свою очередь недоумевают, как вообще этого персонажа выпускали из мест заключения с его «послужным списком». Ранее он был судим и за убийство, и за разбой, и за грабёж… Люди предлагают сажать на пожизненный срок уже после первого же убийства или другого тяжкого преступления. А некий «Сын Заградотряда» привёл пример из США. По его словам, в некоторых штатах есть закон третьего суда. Если человека признают виновным в суде третий раз, то срок дают пожизненный.

«Может, правильно они поступают?» — вопрошает гражданин.

«Был судим за разбой и убийство. Пока таких будут выпускать, то новых трагедий не избежать. У нас очень мягкий УК», — считает пользователь S Z.