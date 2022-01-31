Украинский фигурист Иван Шмуратко после тренировки на Олимпиаде в Пекине отвечал на английском языке на вопросы, которые были заданы на русском языке российскими журналистами.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«На этой Олимпиаде мы говорим только на украинском или английском. Здорово, что сборная Украины примет участие в командном турнире. Рады представлять свою страну, постараемся сделать свою работу как можно лучше. Почему я говорю по-английски? Как вы знаете, я делаю всё, чтобы быть здесь. Я спортсмен, и вся моя работа — на льду», — передает слова украинского олимпийца «РИА Новости Спорт».

Clement Bucco-Lechat Иван Шмуратко на юношеских Олимпийских играх 2016.

Новость обсудили на странице информационного агентства «Первый независимый» в социальной сети Facebook, а также на страницах издания «Таймер Одесса» в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте» и на телеграм-канале «Таймер Одесса».

«Спорт — это спорт, а не этот бред», — отреагировал Евгений Ц.

«Язык хозяев», — добавила Наташа Д.

«Пусть хоть медаль завоюет какую-нибудь, умник», — написал Иван Егорович О.

«Очередной идиотизм. До чего дошли в «ненависти», — не выдержала Татьяна Н.

«Ну не выучил хлопець (парень — М .Р.) мирового языка! Не смейтесь над ним, просто пожалейте», — с сарказмом отреагировал Андрей Б.

«Ну и у его бабушки уменьшилась коммуналка? А языки, господа «патриоты», учить надо», — отметила Людмила Б.

«Вот вам и новое поколение «патриотов», — задумался Александр Г.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Межа. Россия и Украина

«Дурдом выехал на Олимпиаду», — пошутила Ludmila C.

«Считаем медали… Батька Бандера вам в помощь…» — с сарказмом пишет «Марк Аврелий».

«Запретили разговаривать на русском языке. Совершенно официально. И даже не скрывают этого…» — добавил Сергей Г.

«Как им ещё не запретили понимать русский? Это, наверно, на следующей Олимпиаде уже», — написал Кузьма К.

«Молодец… Какой послушный мальчик», — смеется Владимир К.

«А с мамой на каком говорит? На аглицком?» — иронизирует Сергей Н.

«Запугали бедняжек», — добавил Pavel P.

«Демократия и свобода слова… Расскажите нам ещё про европейские ценности», — отреагировал Antant.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Демократия

«Поприветствуем нового героя Украины… [По-любому] медальку дадут», — с сарказмом отметил «Преподобный Евгений».

«Посмотрим, какое место этот патриот займет», — пишет Игорь.

«Но до конца не зашифровался: понимал вопросы, заданные на русском», — подчеркнула Olga.

«Так поставили в такие рамки, теперь попробуй заговорить на… [языке «агрессора»]», — написал Nick Dark.

«Не на языке «агрессора», а на одном из двух основных языков Украины. Родном языке 40% граждан», — поправил его (Nick Dark) Олег Н.

«Английский выучил, готовит лыжи за границу, — настоящий… [патриот]», — с сарказмом отреагировал Лаврентий.

«Когда эти идиоты прикажут таким, как он, не только говорить, но и думать на другом языке, он тоже исполнит», — добавил «А».

»Жесть! Думать хоть на русском пока можно?» — поинтересовалась Irina.

«Свобода по-украински. То ли ещё будет!» — пишет Инесса И.

«Так иначе вы (вероятно, обращение к русскоязычным жителям Украины — М .Р.) его затравите. Пусть хоть на английском отвечает, чем на… мове. А парню просто хочется поспокойней жить. Просто и спокойно», — подытожил Валерий В.

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