Заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, что Россия потребует от НАТО разъяснить, как альянс намерен выполнять обязательство не укреплять свою безопасность за счёт безопасности других, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 31 января в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Господи, ещё один запрос… неужели из предыдущих ответов осталась непонятна их позиция?» — вопрошает Василий М.

Многие пользователи пришли к выводу, что очередной запрос к Североатлантическому альянсу никоим образом не даст России возможности обеспечить себе личную безопасность.

«Если кругом одни враги, то проблема не в окружающих. В Европе страны умудряются жить фактически без границ между собой, но у России, как обычно, все вокруг плохие и агрессивные», — отмечает Владимир И.

Некоторые комментаторы отмечают, что одно только проявление слабости может привести к крайне негативным и долгоиграющим последствиям, в особенности для такой большой страны, как Россия.

«Слабая Россия порождает вокруг себя шакалов, которым только дай повод, откусят по куску. Если бы российские власти сумели создать государство, по мощности хотя бы не уступающее СССР, то в Европе не было бы никакой Америки. Все бы на цыпочках перед нами плясали. Не боятся, — значит, не уважают», — поделился своим мнением Игорь Ш.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Распад СССР

Часть людей полагает, что НАТО ведёт настолько неприкрытую агрессивную политику, что всем, даже самым недалёким людям, это должно быть очевидным.

«Обожрали СССР, теперь опять голодные и жадные лезут всё дальше и дальше. Никак не нажрутся. Украина должна выдворить оккупантов с другого континента из своей страны. Неужели ещё не поняли, откуда беда пришла?!» — удивляется Nadya W.

Ряд пользователей указывает на то, что все попытки достучаться до совести Североатлантического альянса обречены на провал, потому что Запад уже почувствовал вкус крови и намерен добраться до российской глотки.

«Поздно. Вопрос опоздал на тридцать лет. НАТО должно было распуститься вместе с Варшавским договором, а теперь России ни пяди просто так не уступят. Историю учить надо было», — сетует Igoris A.

(сс) Alphathon Войска членов НАТО в Европе и членов Варшавского договора 1959 г

«Сплошные запросы, озабоченности… Ведомство Лаврова уже не способно повлиять на развитие событий. Давно пора применить более серьёзные силы», — считает Олег Б.

Нашлись и те, кто убеждены, что российское руководство знает, что делает, и в последующем использует ответы со стороны США и НАТО в своих интересах.

«Я так вижу, никто не понимает, зачем президент России добивается письменного официального документа от НАТО и США. Никто и не возлагал надежды, что они выполнят изложенные РФ требования. Просто нужен сам документ! Для чего? Отправили официальный запрос, чтобы получить официальную бумагу, а не ля-ля. В требовании к США изложить ответ в письменном виде можно усмотреть желание впоследствии использовать эти, теперь уже официальные документы, в формировании и изменении важнейших внутренних документов, определяющих действия России на долгие годы вперёд», — указывает Наталья В.

Напомним, 30 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в эфире программы «Воскресное время» на «Первом канале» о том, что Россия потребует от НАТО разъяснить, как альянс намерен выполнять обязательство не укреплять свою безопасность за счёт безопасности других.