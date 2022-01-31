Чартерный рейс по маршруту Тбилиси — Москва, который грузинская авиакомпания Georgian Airways планировала на 28 января, не состоялся из-за устроенного грузинскими журналистами ажиотажа. Об этом заявил директор авиакомпании Тамаз Гайашвили, пояснив, что именно из-за ажиотажа в СМИ российские власти не выдали разрешение на рейс. Информация вызвала дискуссию в грузинских соцсетях. Часть пользователей осудила «активность» журналистов, другая часть поддержала, отметив, что не видит необходимости в каких-либо связях с «оккупантом».

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Грузия

«Очень хорошо», — откликнулся на пост издания «Табула», перепечатавшего эту информацию, пользователь И.Ц.

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«Очень даже хорошо! Россия — оккупант!» — поддержала его Е.Б.

«Вам бы в парламенте работать, госпожа, и закрыли бы вы границы, в первую очередь Ларс, а что самое главное, столько денег утекает из Грузии в Россию, так и банковские отношения прекратили бы. Посмотрим потом, как расцветет Грузия. Через две недели проявится», — язвительно ответил предыдущим пользователям Л.В.

«Жили мы без России и развивались в недалеком прошлом», — невозмутимо ответила Е.Б.

«Так и я то же самое говорю. Вообще прекратите любые связи с Россией. Прямо расцветете. И пшеницу с кукурузой сами будете производить. В Батуми и Гудаури арабы и иранцы будут отдыхать, а может, и на жительство к нам переедут, чаще будут ездить в Батуми», — в том же саркастичном тоне продолжил Л.В.

«Значит, если бы не журналисты, состоялся бы рейс? Молодцы, журналисты», — похвалила грузинские СМИ пользователь М.Б.

«Чем старее, тем глупее — о тебе сказано», — ответила ей пользователь Д.К.

«Извините! Почему вы меня оскорбляете? Разве я солгала? Если хотите, езжайте в Россию. Никто вам не помешает. Но проявите уважение к семьям погибших. Они сложили головы за свободу. И не смейте мне отвечать», — возмутилась М.Б.

«Хорошо, не отвечу, какой смысл отвечать глупцу», — так же иронично заметила Д.К.

«Половина Грузии живет в России. Этого вы не понимаете?» — обратилась к М.Б. пользователь Т.Л.Т.Л.

«Тогда и в Германию не поедем, и в Турцию не должны ездить, и в Иран. В итоге, думаю, будем бегать в Гори и Гурджаани», — возразил М.Б. пользователь Л.В.

«А вы верите, что из-за журналистов не состоялся рейс?» — поинтересовалась М.К.

«А вам что из того, что я к родственникам поехать не могу, что вы от этого выигрываете? Территории вернули или в НАТО приняли?» — возмутилась А.А.

«Отлично! Спасибо журналистам», — высказалась Т.К.

«Значит, с теми грузинами, кто живет в России, считаться не надо?» — не успокаивалась А.А.

«Глупых и бессердечных народ не интересует! Они и войну с удовольствием развяжут, только потом убегут стремя голову, как в 2008-м, и выстроятся в ряд на Красном мосту, негодяи», — ответила ей Д.К.

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«Интересно, а рейс Киев — Москва и вообще полеты между Украиной и Россией есть?» — поинтересовался М.Д.

«Столько наших людей в России, которые хотят приехать и уехать! А им что делать?» — заметила И.И.