В Варшаве приняли решение о передаче Киеву оборонительных вооружений. Об этом 31 января на брифинге заявил глава Бюро национальной безопасности Павел Солох.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Враждебная Украина

Солох напомнил, что недавно польский президент Анджей Дуда провёл переговоры с украинском коллегой Владимиром Зеленским в Висле. Также президент Польши провёл переговоры с президентом США Джо Байденом и рядом лидеров стран НАТО.

«В тесном контакте с президентом было принято решение о передаче оборонительных боеприпасов украинской стороне», — сказал Солох, добавив, что речь идет о десятках тысяч боеприпасов.

Prezydent.pl Павел Солох

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Новость обсудили в телеграм-каналах «headlines Украина», «Первый независимый» (также на странице информационного агентства «Первый независимый» в социальной сети Facebook) и 112.ua. Многие обратили внимание на формулировку «оборонительное вооружение», люди стали задаваться вопросом, чем оно отличается от наступательного. В целом многие указали на то, что, приняв решение о передаче Киеву боеприпасов, Варшава вносит свой вклад в вероятное военное обострение.

«А чем оборонные отличаются от наступательных?» — не понимает Denys M.

«Ну, типа, у нас же министр обороны, а не министр наступления. Поэтому ему — оборонительные боеприпасы», — ответил ему KeS.

«Ну да, лучше Украине передать, чем тратить деньги на утилизацию советского старья», — пишет Сергей Н.

«А Польша не боится Путина?» — с сарказмом поинтересовался Евгений Юрьевич.

«Оборонные боеприпасы — это что-то новенькое», — смеется Patrick.

«Мирные» натовские бомбардировки Сербии производились такими же оборонительными боеприпасами?» — задался вопросом V Т.

(сс) Darko Dozet Бомбардировка Югославии. 1999 г

«А вот загадочное слово «предоставит» — это даром или за бабло?» — поинтересовался Alex M.

«Боеприпасы оборонного значения? Это что? На цинках с патронами для автоматов будет написано «Для обороны», — недоумевает Александр Л.

«В Польше, что, происходит перевооружение армии?» — задался вопросом ELK90.

«Помощники *реновы! Всё о войне мечтают на нашей территории, чтобы оттяпать себе западные области! Не выйдет, даже не мечтайте!» — отреагировал Николай К.

«Давайте, пичкайте Украину металлоломом, чтоб потом с усмешкой наблюдать, как наше государство… [разбомбят]», — отреагировала Лидия К.

U.S. Army Europe Images ВСУ

«Вместо европейской электроэнергии — боеприпасы… Хотя оружия на Украине и так навалом…» — добавил Yurij.

«Хлам дают — утилизировать дорого», — отметил voland1953.

«Польше оборонительное вооружение не нужно? Она не боится «агрессии РФ»? Или наступать уже собирается?» — с сарказмом поинтересовался Алексей Н.

«Партнёры всеми силами стараются впихнуть Украину в войну, весь цивилизованный мир жаждет славянской крови», — написал Анатолий П.

«Польша сама попрошайка…» — отметил Валерий П.

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