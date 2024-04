В США усиливается движение, запрещающее в школах книги о сексуальном развитии детей и подростков, а также о различных сексуальных ориентациях. Борьба с книгами о сексуальной и расовой идентичности не нова для американских школ, однако в этот раз политика оказала особое влияние на ситуацию, сообщает The New York Times.

В штате Вайоминг выдвинуты обвинения против работников библиотеки за хранение книг Sex Is a Funny Word и This Book is Gay. Сенаторы Оклахомы внесли законопроект, запрещающий библиотекам государственных школ держать на складе книги, посвященные сексуальному просвящению, сексуальной идентичности или гендерной принадлежности. В Теннесси Совет по образованию округа МакМинн проголосовал за исключение из программы восьмого класса комикса о Холокосте «Маус», удостоенного Пулитцеровской премии, из-за наготы и нецензурной лексики. Родители, активисты, учителя и политики во всех Штатах начинают войну с книгами в таком темпе, какого не наблюдалось за последние десятилетия. В предварительном отчете американской библиотечной ассоциации указывается, что осенью прошлого года были поданы беспрецедентные 330 заявлений об обжаловании книг, каждое из которых могло включать несколько книг. «Это довольно поразительно для Соединенных Штатов, что запреты книг снова в моде и кто-то пытается выдвинуть уголовные обвинения против школьных библиотекарей», — сказала Сюзанна Носсел, исполнительный директор организации PEN America, занимающейся свободой слова. По словам педагогов, библиотекарей и защитников свободы слова, попытки запретить определенные книги давно стали неотъемлемой частью заседаний школьных советов, но их число не только увеличилось, изменилась и тактика истцов. В частности, консервативные группы теперь обсуждают эти проблемы в администрации, полиции и во время политических кампаний. «Политизация темы — вот чего я не видел в прошлом. Это происходит благодаря законодательству, этому способствуют и политики, поддерживающие те или иные взгляды. И в итоге библиотекарь, учитель или педагог оказывается в центре», — объяснил Бриттен Фоллетт из Follett School Solutions, одного из крупнейших в стране поставщиков книг для школ.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией The New York Times.

«Если родитель считает какую-то книгу неприемлемой, он должен сам ограничить доступ к ней своего ребенка. Почему большинство должно постоянно подчиняться прихотям меньшинства?» — негодует PLMM.

«Я помню только, что «Улисс» Джеймса Джойса был запрещен, и запрет был снят федеральным судьей Джоном Вулси. Он рассказал, сколько времени ему потребовалось, чтобы понять эту книгу. Я пытался прочесть эту книгу и нашел ее трудной. Мне просто интересно, читают ли люди, желающие запретить другие книги, так же внимательно, как достопочтенный судья Вулси?» — интересуется NA.

«Большинство значимых и сложных книг, которые остаются непрочитанными, просто игнорируются из-за безразличия, а не запрещаются. Публичные библиотеки часто чистят свои фонды, изымая книги, которые «недостаточно используются» и непопулярны, не обращая внимания на их ценность или важность. Недавно я с разочарованием обнаружил, что книга Мартина Бубера «Я и Ты» больше не включена в фонд моей общественной библиотеки, но зато там есть несколько копий DVD с фильмом «Авраам Линкольн, охотник на вампиров»!» — восклицает Walter C. Derrick.

«Я читаю запрещенные книги. Это потому, что я хочу понять, почему они были запрещены и чему я могу у них научиться. Запрет книг показывает страх перед новыми идеями. Нам не поможет политизация и библиотекари в тюрьме», — подчеркивает vacciniumovatum.

«Как педагог в средней и старшей школе со стажем более 20 лет, я обеспокоен тем, сколько часов учащиеся тратят на видеоигры, вызывающие привыкание, краткосрочными и долгосрочными последствиями которых является отказ от чтения, а также содержанием того, что они видят в своих телефонах. Книги предоставляют возможности для сопереживания, расширения мира и подтверждения собственной личности», — комментирует Ann.

«Америка всё дальше продвигается по пути превращения в авторитарную страну, принимая новые законы, ограничивающие всё — от права женщин на выбор до права голоса, а теперь еще и запрет на книги. Нет причин сомневаться в том, что нас ждет сжигание книг», — категоричен N. Smith.

«Еще один пример того, как мы вернулись в 50-е годы. Ничего удивительного», — пишет Me.

«Губернатор Флориды Рон ДеСантис пытается попасть благодаря движению «за права родителей» в Белый дом. При поддержке таких групп, как «Мамы за свободу», он стремительно ведет к политизации школьной программы и очернению педагогов государственных школ. Во Флориде уже наблюдается крайняя нехватка учителей, заместителей, водителей автобусов, вспомогательного персонала и т.д. отчасти из-за требований, предъявляемых к ним конфликтующими группами. Большинство учителей понятия не имеют о противоречивых учебных программах, которые, как утверждают эти группы, продвигаются с целью как-то навредить детям. Во Флориде существуют стандарты, по которым учителя обязаны преподавать, и учебные программы, разработанные округом. Оценки и оплата труда учителей основаны на «успехах», которые ученики показывают в конце года на стандартизированном тестировании, и именно к этому стремится подавляющее большинство учителей, а не к каким-то гнусным попыткам повлиять на учеников, чтобы они приняли один образ жизни, а не другой. Но темные теории заговора и менталитет «мы против них», пропагандируемые через выгребную яму социальных сетей, — это то, с чем мы столкнулись», — размышляетLisa Clancy.

«Немного нечестно, что 90% статьи посвящено попыткам правых запретить книги, и лишь небольшая часть — книгам, которые запретили левые. Особенно потому, что последняя ситуация довольно широко распространена в пригородных и частных школах. Я знаю одну элитную частную школу, где традиция чтения «Повелителя мух» была прекращена, чтобы удовлетворить очень яростное меньшинство, которое считало, что книга недостаточно «разнообразна», — рассказывает SR.

Как сообщало ИА REGNUM, родители первоклассников, которые ходят в частную школу Нью-Йорка со стоимостью обучения в $55 тыс. в год, были шокированы, узнав, что их детям преподают половое просвещение и в столь раннем возрасте рассказывают об онанизме.

Издание The Post выпустило статью о том, как в классе детям рассказывали про фильмы для взрослых, что вызвало новую волну возмущения родителей. На уроках детям также объясняли, что родители или бабушки с дедушками не должны к ним прикасаться без разрешения. Некоторые согласились, что это, возможно, поможет уберечь детей от домогательств, но другие родители ужаснулись и заявили, что это крайность.