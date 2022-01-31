Видео, на котором видно, как пенсионерка-блокадница из Санкт-Петербурга подручными средствами расчищает дорогу от снега перед многоэтажным домом, вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане оставили свои комментарии по этому поводу 31 января в социальной сети «ВКонтакте».

Жители блокадного Ленинграда на уборке улиц от снега. 1942

«Бабушке, наверное, такое даже на пользу — хоть кости разомнёт, но тем не менее ответственности с коммунальщиков это не снимает. Почему старушке приходится вместо специальных служб их работу выполнять? Что за безобразие?!» — возмущается Пётр П.

Многие пользователи оказались шокированы тем, что в таком богатом и прогрессивном городе, как Санкт-Петербург, коммунальные службы умудрились спровоцировать настоящий снежный коллапс, с последствиями которого пришлось разбираться даже пенсионерам.

«И ведь это не деревня какая-то чёр-те пойми где. Это Санкт-Петербург! Здесь президент родился? Разве коммунальные службы в Петербурге не в курсе, что зимой выпадает снег? Они там за что зарплату получают? Позорники! Бабушка-блокадница, самостоятельно чистящая снег, главное тому доказательство», — указывает Андрей В.

Дарья Драй ИА REGNUM Сосульки на доме в Петербурге

Некоторые комментаторы пожурили авторов видео, которые просто снимали происходящее на камеру, но не додумались почему-то помочь бабушке в её нелёгкой борьбе со снегом.

«А очевидцы стояли и снимали на камеру. Ну, молодцы, что», — пишет Татьяна Ш.

«Главное — снять и поделиться в соцсетях, а чтобы выйти и помочь старушке, до этого дело почему-то не дошло», — отмечает Лёля Л.

Часть людей полагает, что не стоит винить коммунальные службы в происходящем на улицах Санкт-Петербурга, потому что им самим приходится нелегко.

«Люди совсем обленились и всё скидывают на коммунальные службы. А по факту у коммунальных служб тоже куча проблем: народ за копейки работает и текучка большая. Вместо того, чтобы взять лопату и почистить снег возле своей машины, люди просто снимают на камеры и ноют в интернете. Куда катится этот мир? Во что люди превратились?!» — вопрошает Николай Б.

Дарья Драй ИА REGNUM Дворники в Санкт-Петербурге

Ряд пользователей указывает на то, что раз люди платят по коммунальным тарифам, включая ту же пенсионерку-блокадницу, то этим самым действием они поручают работу по очистке улиц от снега ответственным за это службам. Раз снег не убран, то и вина за это должна быть на руководстве подобных структур, пишут граждане.

«А ничего, что мы все отчисляем налоги и платим коммунальщикам за то, чтобы они свою работу выполняли? Или вы, когда в магазин приходите, кладёте деньги на кассу, к примеру, за хлеб, а потом выбираетесь в поле, пашете землю, сажаете пшеницу, чтобы потом её собрать, перемолоть и выпечь себе хлеб? На кой чёрт в этой схеме вообще нужен магазин, которому вы свои деньги отдали? Это же абсурд! Поэтому коммунальные службы полностью виновны в том кошмаре, который творится на улице. Либо же руководство, как это часто бывает, прикарманивает себе деньги, а исполнители остаются без зарплаты и увольняются», — написал Иван Е.

Напомним, 30 января в социальных сетях появился целый ворох видео от жителей Санкт-Петербурга, которые засняли, как 80-летняя пенсионерка-блокадница подручными средствами расчищает дорогу от снега перед многоэтажным домом.