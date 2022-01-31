Проигрыш российского теннисиста Даниил Медведева, который уступил испанцу Рафаэлю Надалю в финале первого в сезоне турнира Большого шлема — Открытого чемпионата Австралии по теннису, стал поводом для горячей дискуссии среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 31 января в социальной сети «ВКонтакте».

Л. Пранг и др. Лаун-теннис. 1887

»Арена вела себя беспардонно! Это свинство какое-то! Медведев должен бы выиграть 3 — 0, он играл лучше Рафаэля, все это могли видеть», — указывает Рафаэль И.

Многие пользователи пришли к выводу, что на результат матча сильно повлияло поведение болельщиков, которые сделали всё, чтобы помешать российскому теннисисту одержать победу над своим соперником.

Carine06 Даниил Медведев

«Просто свинское отношение публики! Особенно в ключевые моменты игры. Я бы после такого специально и принципиально на награждении по-русски говорил. Такого неуважения давненько не наблюдалось. Кто следил, тот мог это заметить. Сочувствую Дане искренне. Соперник, безусловно, хорош — настоящий чемпион, но в целом наш был лучше и должен был дожимать испанца. Однако пробравшееся на трибуны быдло внесло свои поправки в сценарий этого финала», — считает Дмитрий М.

Некоторые комментаторы отмечают, что российским властям пора уже что-то предпринимать, потому что неподобающее отношение к спортсменам из России за рубежом начинает переходить разумные границы.

«Сколько будут продолжаться эти издевательства над российскими спортсменами? Нашу страну старательно выдавливают из спорта, потому что знают, что мы лучшие и авторитетные в этой сфере. Надо найти способ наказывать на неподобающее отношение к нашим гражданам на соревновании, чтобы организаторы с них пылинки сдували», — призывает Алишер У.

Часть людей считает, что пенять на окружение в данном случае не стоит, потому что по факту Медведеву никто не мешал играть, а значит, проигрыш оказался честным.

«Проиграл и проиграл. К этому надо честно относиться. Плохому танцору известно, что мешает. Надаль оказался сильнее, и это факт. А уж, какие факторы на это повлияли, — не столь важно. Медведеву в следующий раз нужно учесть все эти факторы и просто победить, став лучшим, чего ему искренне желаю», — пишет Маша И.

Ряд пользователей указывает на то, что психологическое давление — естественный фактор, с которым спортсменам надо уметь работать.

«Медведеву не надо растрачивать эмоции и силы на болельщиков, на судей. Мало ли что там вокруг тебя происходит, главное — это игра. На ней надо бы концентрироваться, а Медведева вывели из равновесия», — поделилась своим мнением Вера И.

Отдельные комментаторы убеждены, что как бы то ни было, у Медведева впереди будет ещё множество побед и мировое признание.

«Надаль всех переплюнул, он, безусловно, крутой. А у Дани ещё всё впереди. Прекрасный игрок, который ещё не раз докажет, что он лучший», — написал Павел К.

Mohammad Hassansadeh Рафаэль Надаль

«Ну и ладно, с кем не бывает. Всё равно Даня большущий молодец! Столько шуму на турнире сделал, что ему нужна отдельная награда за зрелищность», — пишет Дмитрий Б.

Напомним, 30 января российский теннисист Даниил Медведев уступил испанцу Рафаэлю Надалю в финале первого в сезоне турнира Большого шлема — Открытого чемпионата Австралии по теннису. После практически пяти с половиной часов матча Надаль обыграл вторую ракетку турнира Медведева, отыгравшись с 0−2 по партиям — 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5.