В Южной Корее обсудили аварию на каменоломне.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

По сообщениям южнокорейских СМИ, 29 января, около 10:08 по местному времени, трое рабочих, буривших скважины для проведения взрывных работ в каменном карьере Sampyo Industrial Stone в Янджу провинция Кёнгидо, были погребены под оползнем. Объем обрушившейся массы составил 300 тыс. кубических метров. В поисковых работах было задействовано 48 спасателей и пять экскаваторов.

К 17:00 спасателям удалось обнаружить тела 55-летнего машиниста экскаватора и 28-летнего инженера. Тело 58-летнего машиниста буровой установки по-прежнему не найдено.

В результате инцидента министерство труда распорядилось полностью прекратить работы на всех объектах компании, а также начало расследование в рамках исполнения Закона о наказании за несчастные случаи на рабочем месте, вступившего в силу 27 января. Согласно закону, виновным может грозить до одного года тюрьмы или штраф до 1 млрд вон (~$826 млн).

Известно, что 16 июня 2021 года, в филиале Sampyo Industrial в Почхоне один рабочий был насмерть раздавлен упавшим камнем, а 27 сентября того же года на заводе Sampyo Industrial в Сонсу ещё один рабочий погиб под самосвалом.

«Большинство строительных площадок закрылись на одиннадцать дней, чтобы избежать нарушений закона», — отмечает tgv_***.

Сергей Потеряев ИА REGNUM Карьер

«Из-за этого закона могут начать массово увольнять людей, в частности тех, кому за 60», — предполагает knja***.

«Этот закон — огромное бремя для компаний. Он может привести к стагнации экономики и росту инфляции», — пишет teac***.

«Необходимо провести тщательное расследование и установить, были ли соблюдены все меры безопасности или нет», — призывает ck05***.

«Кажется, мы не можем жить без происшествий», — отмечает sast***.

«В первую очередь нужно спасать людей, а не проводить расследование!» — критикует yang***.

«Вы серьезно думаете, что после вступления в силу закона количество несчастных случаев на производстве сократится? Думаю, что благодаря этому закону юристы просто станут зарабатывать больше», — интересуется long***.

«Вина за все несчастные случаи в стране лежит на правительстве», — отмечает jn62***.

«В таком случае, те, кто умер от побочных эффектов вакцины от COVID-19, должны быть признаны жертвами по закону о несчастных случаях, а правительство, что принудило к вакцинации, понести уголовную ответственность», — требует bala***.

«Катастрофы случаются даже перед праздниками», — ужасается bori***.

«Год только начался, а уже столько всего случилось…» — недоумевает thre***.

«Такова реальная ситуация на стройплощадках в Южной Корее», — подмечает ehdr***.

«Надеюсь, виновные будут наказаны», — надеется peak***.

«Если не наказать по всей строгости сейчас, то другие также будут пренебрегать мерами безопасности», — предполагает sjki***.