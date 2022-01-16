Каждому понятно, что библиотеки — один из краеугольных камней культуры. Тронуть этот камень казалось невозможным ещё пару десятилетий назад. Однако цифровые технологии ворвались в наш мир и поменяли его полюсность. Отношение к библиотекам тоже меняется, интеллектуальный мир задается вопросом — чем должны стать библиотеки в электронную эпоху, в чем они уникальны и незаменимы?

Анастасия Гачева

Государственная политика в отношении библиотек находится на распутье. Как поменять старинный сложившийся институт с вековыми традициями? С одной стороны, существуют такие глобальные правительственные проекты, как Стратегия развития библиотечного дела в России до 2030 года, где прямым текстом сказано: «Сохранение и пополнение книжных фондов, обеспечение библиотек широкополосным интернетом и привлечение молодых специалистов — такие направления содержатся в плане мероприятий по реализации библиотечного дела в России». С другой — в практической деятельности власти руководствуются идеями примитивной оптимизации и принимают сомнительные с точки зрения российских законов постановления. Модернизация библиотечной системы идёт уже несколько лет, и одним из последних действий властей стало печально известное решение департамента культуры от 24 декабря 2021 года о реорганизации централизованных библиотечных систем города Москвы. В результате постановления городские клубы и дома культуры должны быть «слиты» с библиотеками в неизвестную прежде структуру, а библиотеки теряют свою идентичность.

Как известно, действия московских властей являются ориентиром сначала для руководителей Подмосковья, а потом и регионов. Вот и в подмосковном Жуковском наступило то, что жуковчане назвали словом «разбиблиотечивание».

Что именно произошло? В начале января нового 2022 года по Жуковскому разнеслась весть, что шесть библиотек из десяти закрывают. При пристальном исследовании вопроса выяснилось, что библиотечная система города год за годом несла потери. Пять лет назад здесь было 11 полноценных библиотек, но за это время их последовательно сокращали. Сначала хотели закрыть две востребованные библиотеки — взрослую и детскую, но в результате героических действий по их защите библиотеки соединили в одну и перенесли на самую окраину города. Затем несколько библиотек превратили в безликие «пункты выдачи». В результате подобных реорганизаций в 2021 году в Жуковском было 7 библиотек и 3 пункта выдачи, но…

…Но на общем собрании в декабре 2021 года библиотекарям внезапно было объявлено, что все пункты выдачи и одна из детских библиотек закрываются, Центральную детскую библиотеку сливают с Центральной городской в некий «культурный центр Семейную библиотеку», при этом старейшую Центральную библиотеку вообще лишают помещения, у популярной библиотеки в Доме культуры отбирают большой зал абонемента, а все наличные «оставшиеся книжные фонды» перемещают на безнадзорное хранение в помещение одной из закрывающихся библиотек, славящееся постоянными прорывами системы отопления. Итого в городе остается 4 библиотеки и «книгохранилище». В штате из 40 человек остается 25, среди прочих сокращают библиотекаря за 8 месяцев до пенсии (что незаконно), причем уволенных не трудоустраивают и об их судьбе не заботятся.

Жители наукограда восприняли закрытие библиотек близко к сердцу. Протест против сомнительной «модернизации» получил широкое распространение, и социальная напряженность в Жуковском сейчас очень велика. Жители города активно действуют, защищая библиотеки. Они создали онлайн-петицию, которую на момент написания статьи подписало более 2 тысяч человек. В Жуковский приезжала съемочная группа канала ТВ-Центр, вскоре передача о протесте выйдет в программе «Город новостей». Город ждет приезда журналистов программы «Вести». Активисты планируют инициировать референдум с вопросом о закрытии библиотек. Идёт сбор живых подписей в защиту библиотек на подписных листах. Рассылается большое количество обращений в государственные учреждения всех уровней. В мессенджерах организовано несколько чатов в защиту библиотек с разными функциями.

Анастасия Гачева

Вот только некоторые комментарии к онлайн-петиции против закрытия библиотек наукограда Жуковский:

Елена Буканина: «Считаю, что подобные реформы нанесут непоправимый вред жителям города. Ведь библиотека это не только Храм книги, но и место культурного, интеллектуального притяжения».

Тамара Декуш: «Закрытие библиотек недопустимо. Свободно мыслить можно только если владеть свободным доступом к любым носителями информации, а значит и к книгам. Наши библиотеки — это культурные центры города! Категорически против закрытия библиотек!!!»

Андрей Гусев: «Библиотеки нужны! Нет библиотек — нет наукограда!»

Елена Якунина: «Из наукограда хотят сделать тупоград!»

Интересно, что администрация Жуковского «не замечает» происходящего. На многочисленные официальные заявления с требованиями организовать встречу граждан с организаторами сокращения приходят стандартные отписки под копирку, собрался уже не один десяток подобных ответов.

На стихийном собрании во время съемок телепередачи присутствовала заместитель главы администрации Алла Дунаевич, которая вновь озвучила все планы по закрытию библиотек и представила дело как уже решенное. Заявления, что «мы не хотим именно того, о чем вы говорите», умело проигнорировала. Впоследствии вопрос о библиотеках мимоходом был поднят на рабочем заседании Совета Депутатов города Жуковский, и, видимо, депутаты решили, что все вопросы улажены и конфликт исчерпан.

Однако город кипит.

Многие горожане понимают, что библиотека сглаживает социальное неравенство и помогает интеллектуально и духовно развиваться всем слоям населения. Держать большие личные собрания книг не у всех есть возможность, и бесплатные публичные библиотеки решают эту проблему. Закрытие библиотек лишает доступа к книгам самые незащищенные слои населения — детей, пожилых людей, маломобильных, малообеспеченных.

Еще несколько комментариев к онлайн-петиции:

Виктор Сафонов: «Книги являются носителями культуры и научных знаний. Сокращение количества библиотек и библиотечных фондов не только ведёт к сокращению рабочих мест, но и сокращает доступность знаний для широкого круга людей, ведь не всякую книгу можно БЕСПЛАТНО скачать в интернете, да и держать в руках бумажный экземпляр многим приятнее. Совершенно понятно, что сокращение числа библиотек — это очередной акт трагедии по ликвидации социальных обязательств государства по отношению к своим гражданам».

Завертяева Марина: «Считаю, что библиотеки нужны городу, полезны детям и взрослым, там можно посещать мастер-классы, разнообразную литературу подбирать, учить детей самостоятельности в выборе книг и журналов, там показывают многообразие литературных направлений и помогают, если трудная финансовая ситуация в семье, а купить литературу нет возможности или негде ее хранить».

Валентина Устинова: «Недопустимо закрытие библиотек. Ребёнок маленький сам ходит в библиотеку района, а ездить куда-то на автобусе 20 минут — точно не подходит».

Светлана Шишкина: «Библиотеки нужны, особенно малоимущим семьям, которые не могут покупать все книги, нужны школьникам, где большой объем литературы каждый год. Библиотеки закрывать нельзя!!!»

Целые районы остались без детских библиотек. Возникает ситуация, когда дети лишаются доступа к бесплатной информации, к бесплатной художественной литературе, потому что школьные библиотеки предназначены в основном для учебников.

И снова голоса граждан:

Лариса Бирюкова: «Я подписываюсь, потому что моя дочь и внучка ходят в библиотеки».

Мария Остроухова: «Библиотеки нужны моему ребёнку и мне».

Кирилл Ляшко: «Библиотеки НУЖНЫ И НАМ И НАШИМ ДЕТЯМ!!!»

Ирина Мирошкина: «Беру ребенку книги в библиотеке».

Отношение к чтению в цифровом формате в последние годы меняется, читатели понимают, что экран не заменит бумажную книгу. Никто не станет читать русского классика объемом в 800 страниц на экране смартфона! Ну и, конечно, отыскать нужную книгу в интернете — задача иногда посложнее, чем добыть дефицитное издание в годы застоя. К тому же только бумажная книга может бороться с фейковой информацией — люди понимают, что не всё, что пишут в интернете, — правда, и в поисках надежного источника информации обращаются к книге.

Светлана Аристова: «Живую книгу не заменит ничего!»

Николай Французов: «Я не против цифровых библиотек… Но одно другому не мешает… У каждой есть свое преимущество…»

Кира Расторгуева: «Библиотеки необходимы прежде всего школьникам и студентам. Далеко не все можно найти в сети!»

Наталья Морозова: «Библиотеки — это важно. Очень. Несмотря на кажущуюся доступность всех ресурсов в интернете, библиотека очень важное место, где информация грамотно структурирована, а также есть возможность почитать, не отвлекаясь, в отличие от того же кафе.

И, конечно, самое главное — это живой контакт с книгами и с библиотекарем. Ничто не сравнится с возможностью полистать находящиеся в прямом доступе книги, пообщаться с единомышленниками, получить комментарии от знающего свое дело компетентного библиотекаря».

Мария Синцова: «Нам нужны библиотеки, нам нужны живые люди, которые там работают! Библиотеками пользуемся постоянно. И сотрудники всегда находят что-то, о чём даже и не знаешь и интернет / пункт выдачи книг точно с этим не справится».

Активисты пытаются прояснить разные аспекты сложившейся ситуации. Пока вопросов больше, чем ответов.

Основное недоумение вызывает правовой аспект. Стало ясно, что администрацией города не принимаются во внимание статьи федерального «Закона о библиотечном деле», и это приводит к нарушению прав как библиотек, так и читателей. В законе прописаны права библиотек, обязанности государства по развитию библиотечного дела, чётко обозначены схемы реорганизации и ликвидации библиотек, которые должны происходить при согласии всех сторон. Закон был нарушен практически в каждом пункте — кто должен нести за это ответственность?

Вообще властные структуры не предоставляют гражданам практически никаких документов. Каковы юридические основания производимых ими действий, будь то закрытие библиотек или их перемещение? Чем регламентируются эти решения, кто уполномочен их принимать, кто несет ответственность за распоряжения, касающиеся имущества библиотек? «Дорожная карта» по задуманным мероприятиям существует, но активисты не могут с ней ознакомиться. В итоге мы наблюдаем полную бесконтрольность действий муниципалитета.

Например: закрытие библиотек происходит под предлогом того, что они находятся на первых этажах многоквартирных домов и такое расположение «не обеспечивает соблюдение действующих санитарно-эпидемиологических норм и требований пожарной безопасности». Однако на тех же самых первых этажах домов расположены многочисленные парикмахерские и стоматологии. Документов, регламентирующих «соблюдение правил», активисты увидеть не могут.

О прозрачности расходования бюджетных средств мечтать тоже не приходится. Известно, что были выделены муниципальные средства на ремонт и модернизацию — куда они ушли? Достаточны ли эти средства или недостаточны? Соответствует ли унылое состояние библиотечных помещений тем финансовым вливаниям, что были произведены?

Отдельное беспокойство вызывает состояние городского библиотечного фонда — мы видим на фотографиях сотни коробок с книгами, которые было приказано списать или сдать в «Стационарное хранилище» с протекающими трубами. Понятно, что часть фондов должна обновляться за ветхостью, но какая именно часть? Возможно ли, чтобы уничтожение половины библиотек города произошло без потерь в книжных фондах? Совершенно очевидно, что вопрос с хранением фондов закрывающихся библиотек не решен, и жители города потеряют тысячи книг, которые будут безосновательно признаны устаревшими.

Отдельная проблема — отсутствие контакта между представителями комитета по культуре администрации округа, руководителями библиотечной системы и сотрудниками рядовых библиотек. Однако позитивный пример такого взаимодействия существует по соседству, в городе Раменском: здесь в 2017 году представители библиотечной системы пошли на диалог с Программой перезагрузки библиотек и в результате ЦБС стала участником пилотного проекта. Диалог был сложным, не всегда конструктивным, но в итоге библиотеки в Раменском сохраняют, к тому же город получил новое библиотечное пространство «Библио-холл», где как раз реализованы новые требования по модернизации — книги сосуществуют с образовательным и досуговым пространством. Жуковская ЦБС тоже рассматривала проект присоединения к программе, но грянула пандемия, и проект был свернут.

Поэтому еще один вопрос жителей Жуковского обращен к библиотекарям города: почему руководители Московской губернской универсальной библиотеки и министерства культуры области не знают о тех усилиях, что вы прикладываете к развитию библиотек? Ведь помимо неотъемлемой работы — создания книжных выставок, обзоров, описания фондов — жуковские библиотекари участвуют в составлении электронного каталога, в библиотеках постоянно работают кружки, проходят встречи читателей, книжные джеты, по программе «Активное долголетие» организованы курсы повышения компьютерной грамотности для пожилых людей. Помимо прямой деятельности, библиотеки являются центром притяжения людей всех возрастов. Честно говоря, об этих возможностях библиотек многие горожане, увы, до сих пор не знают — но это уже стратегический вопрос о необходимости пропаганды библиотек в современном городском сообществе.

«Идей преобразования ЖЦБС у ее сотрудников множество. И если бы руководство библиотечной системой доносило до коллектива — заведующих филиалами, библиотекарей — полную информацию по модернизации, наверное, часть проблем можно было бы решить сообща» — таково мнение педагога-библиотекаря Анастасии Ганиной, много лет отработавшей в Жуковской библиотечной системе.

Несогласные со способами реорганизации библиотек граждане Жуковского предлагают провести круглый стол о перспективах развития библиотечной сети в городе. Горожане стремятся начать формировать картину нужной наукограду библиотечной системы. Для участия в круглом столе, помимо представителей администрации и жителей города, должны быть приглашены компетентные лица из Российской библиотечной ассоциации, эксперты по модернизации, представители библиотек с положительным опытом реорганизации. Горожане надеются, что тогда придет понимание — какие шаги в реорганизации обоснованны, какие законы должны быть соблюдены, есть ли в бюджете средства на модернизацию, что дает подсоединение к национальным программам. На данный момент, к сожалению, нет обоснований для предпринятых администрацией шагов, как нет острой необходимости именно закрыть, а не улучшить на самом деле.

Жители наукограда выражают поддержку своим библиотекарям и надеются, что у них найдутся силы принять новые вызовы и обстоятельства!