Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в интервью BBC One заявила, что правительство Великобритании готовится к вторжению России на территорию Украины и делает все возможное, чтобы остановить российского президента Владимира Путина.

Elizabethtruss.com Лиз Трасс. Министр иностранных дел Великобритании

«Мы думаем, что он (Путин — прим. Д.С.) планирует вторжение на Украину. Именно поэтому мы делаем все возможное путем запугиваний и дипломатии, чтобы убедить его отказаться. Именно поэтому мы ужесточаем санкционный режим. Здесь, в Соединенном королевстве, мы вводим новые законы, чтобы мы могли поражать цели, которые имеют ключевое значение для Кремля и продолжения российского режима. Мы также оказываем дополнительную поддержку нашим балтийским союзникам на Черном море, как и поставляем Украине оборонительное вооружение», — сказала министр.

Многие пользователи разочаровались в министре и её познаниях географии, отметив, что балтийские союзники никак не могут быть на Черном море.

«Лиз Трасс говорит о балтийских союзниках на Черном море? Я говорю как гордый обладатель пятерки по географии: я что-то упустил?» — спросил @RobertDaws.

«Может быть, это была простая ошибка, но это не слишком хорошо на ней отразится. Очевидно, география не одна из ее сильных черт!» — отметил @reidyken.

«Лиз Трасс говорит о наших балтийских союзниках на Черном море. Вот это знание географии у нашего министра иностранных дел и кандидата на пост премьер-министра. Боже, помоги нам», — прокомментировал @KillianDonovan.

Некоторые пользователи не понимают, почему Лиз Трасс так переживает за Украину, когда в самой Великобритании полно проблем, а правительство только и делает, что создает новые.

«Трасс говорит о помощи Украине, чтобы там сохранилась демократия, когда в Великобритании цены на энергию взлетели до небес, люди потеряли право на протесты, большие группы населения остались без избирательных прав и подданные рискуют потерять свое подданство по прихоти правительства», — написал @vijram92.

«Решите проблему с демократией в Великобритании!» — попросила @lyren_lingrendi.

В комментариях отметили, что Лиз Трасс ничего не понимает во внешней политике, что она не подходит для должности, как и бывший министр Доминик Рааб. Пользователи предположили, что, если ей не объяснить всё до интервью, она ничего не сможет сказать.

Estonian Foreign Ministry Доминик Ренни Рааб. Британский политик, член Консервативной партии Великобритании

«Они ничего не знает, но это меня не удивляет. Я буду удивлен, если она знает, какой день недели сегодня без краткого изложения дела», — написал @AlAlexander81.

«Трасс убеждает нацию в том, что она не знает, о чем говорит», — прокомментировал @HindleyLancs.

«Каждый раз, когда говорит Лиз Трасс, шансы выживания премьер-министра повышаются», — отметил @IaMcGuffog.

У пользователей возник вопрос, откуда британское правительство берет информацию о готовящемся вторжении, если они не могут сказать, будет ли оно вообще реализовано.

«Очень вероятно, но мы не знаем, что случится. Откуда вы тогда знаете, что это очень вероятно?» — спросил @ConnorAlonzi.

Часть комментаторов считают, что никакой войны на границе Украины и России не будет, они не понимают, зачем Великобритания ведется на американскую провокацию и подливает масла в огонь.

«Интересно, почему Тори так заинтересованы в обострении проблемы, которую НАТО и США недооценивают?» — спросил @ncfcmegson.

«Когда они говорят, что Россия совершит вторжение на Украину, вновь и вновь, кажется, что какая-то страна хочет, чтобы Россия сделала этот шаг», — прокомментировал @sm74737.

«Она видит это вторжение, а украинский президент говорит обратное. Что случилось в Афганистане? Как насчет вторжения в Ирак? Они просто ищут лазейку, чтобы начать войну с Россией. Украинское правительство оплачивается Америкой, у них нет никакого выбора, кроме как подчиниться. Американцы играют здесь в слишком опасную игру», — уверен @gorilazm.

Некоторые пользователи предположили, что украинцы не понимают, почему США и Великобритания поставляют им оружие и мобилизуют войска.

«Украинский парламент до сих пор проводит дебаты о причинах того, почему США и Великобритания обостряют напряженную ситуацию», — предположил @crustycobs.

«Украинское правительство так не думает. Их правительство намного ближе к проблеме, и оно не инвестирует в отвлечение внимания от внутренних проблем и кризисов», — написал @respeak_uk.

Ряд пользователей не понимает, зачем Великобритания угрожает введением новых санкций против России, если Путин давно показал, что это неэффективно. Также пользователи спросили, почему США и Великобритания пытаются повторить Афганистан в Европе, если они пообещали больше не вмешиваться в дела других стран и не разжигать военные конфликты.

«Санкции. Как будто ему есть до них дело. Мы для него ничто», — считает @dukeofmaylebury.

«Быстренький вопрос: почему мы тренируем украинскую армию так же как афганскую?» — поинтересовался @kadge_com.