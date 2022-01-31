Соцсети: «Зачем Британия ведется на провокацию США?»
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в интервью BBC One заявила, что правительство Великобритании готовится к вторжению России на территорию Украины и делает все возможное, чтобы остановить российского президента Владимира Путина.
«Мы думаем, что он (Путин — прим. Д.С.) планирует вторжение на Украину. Именно поэтому мы делаем все возможное путем запугиваний и дипломатии, чтобы убедить его отказаться. Именно поэтому мы ужесточаем санкционный режим. Здесь, в Соединенном королевстве, мы вводим новые законы, чтобы мы могли поражать цели, которые имеют ключевое значение для Кремля и продолжения российского режима. Мы также оказываем дополнительную поддержку нашим балтийским союзникам на Черном море, как и поставляем Украине оборонительное вооружение», — сказала министр.
Многие пользователи разочаровались в министре и её познаниях географии, отметив, что балтийские союзники никак не могут быть на Черном море.
«Лиз Трасс говорит о балтийских союзниках на Черном море? Я говорю как гордый обладатель пятерки по географии: я что-то упустил?» — спросил @RobertDaws.
«Может быть, это была простая ошибка, но это не слишком хорошо на ней отразится. Очевидно, география не одна из ее сильных черт!» — отметил @reidyken.
«Лиз Трасс говорит о наших балтийских союзниках на Черном море. Вот это знание географии у нашего министра иностранных дел и кандидата на пост премьер-министра. Боже, помоги нам», — прокомментировал @KillianDonovan.
Некоторые пользователи не понимают, почему Лиз Трасс так переживает за Украину, когда в самой Великобритании полно проблем, а правительство только и делает, что создает новые.
«Трасс говорит о помощи Украине, чтобы там сохранилась демократия, когда в Великобритании цены на энергию взлетели до небес, люди потеряли право на протесты, большие группы населения остались без избирательных прав и подданные рискуют потерять свое подданство по прихоти правительства», — написал @vijram92.
«Решите проблему с демократией в Великобритании!» — попросила @lyren_lingrendi.
В комментариях отметили, что Лиз Трасс ничего не понимает во внешней политике, что она не подходит для должности, как и бывший министр Доминик Рааб. Пользователи предположили, что, если ей не объяснить всё до интервью, она ничего не сможет сказать.
«Они ничего не знает, но это меня не удивляет. Я буду удивлен, если она знает, какой день недели сегодня без краткого изложения дела», — написал @AlAlexander81.
«Трасс убеждает нацию в том, что она не знает, о чем говорит», — прокомментировал @HindleyLancs.
«Каждый раз, когда говорит Лиз Трасс, шансы выживания премьер-министра повышаются», — отметил @IaMcGuffog.
У пользователей возник вопрос, откуда британское правительство берет информацию о готовящемся вторжении, если они не могут сказать, будет ли оно вообще реализовано.
«Очень вероятно, но мы не знаем, что случится. Откуда вы тогда знаете, что это очень вероятно?» — спросил @ConnorAlonzi.
Часть комментаторов считают, что никакой войны на границе Украины и России не будет, они не понимают, зачем Великобритания ведется на американскую провокацию и подливает масла в огонь.
«Интересно, почему Тори так заинтересованы в обострении проблемы, которую НАТО и США недооценивают?» — спросил @ncfcmegson.
«Когда они говорят, что Россия совершит вторжение на Украину, вновь и вновь, кажется, что какая-то страна хочет, чтобы Россия сделала этот шаг», — прокомментировал @sm74737.
«Она видит это вторжение, а украинский президент говорит обратное. Что случилось в Афганистане? Как насчет вторжения в Ирак? Они просто ищут лазейку, чтобы начать войну с Россией. Украинское правительство оплачивается Америкой, у них нет никакого выбора, кроме как подчиниться. Американцы играют здесь в слишком опасную игру», — уверен @gorilazm.
Некоторые пользователи предположили, что украинцы не понимают, почему США и Великобритания поставляют им оружие и мобилизуют войска.
«Украинский парламент до сих пор проводит дебаты о причинах того, почему США и Великобритания обостряют напряженную ситуацию», — предположил @crustycobs.
«Украинское правительство так не думает. Их правительство намного ближе к проблеме, и оно не инвестирует в отвлечение внимания от внутренних проблем и кризисов», — написал @respeak_uk.
Ряд пользователей не понимает, зачем Великобритания угрожает введением новых санкций против России, если Путин давно показал, что это неэффективно. Также пользователи спросили, почему США и Великобритания пытаются повторить Афганистан в Европе, если они пообещали больше не вмешиваться в дела других стран и не разжигать военные конфликты.
«Санкции. Как будто ему есть до них дело. Мы для него ничто», — считает @dukeofmaylebury.
«Быстренький вопрос: почему мы тренируем украинскую армию так же как афганскую?» — поинтересовался @kadge_com.