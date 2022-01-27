В поликлиниках Перми утром 31 января можно было наблюдать большие очереди пациентов. Некоторым из них пришлось ждать приема на улице. Информация об этом опубликована в соцсетях и вызвала множество эмоциональных комментариев.

Николай Петрович Загорский. У земской больницы. 1880-е гг

Пермяки утверждают, что большое скопление пациентов произошло в поликлиниках по адресам: ул. Липатова, 19, ул. Куйбышева, 111, ул. Н. К. Крупской, 57, а также на улице Малой Ямской.

«Как бы заранее ни готовились пермские власти к пятой волне коронавируса, система здравоохранения не справляется. Вчера (30 января) в регионе COVID-19 нашли более чем у 2,5 тысячи пермяков. Растёт число заболевших ОРВИ и гриппом. Пермяки с высокой температурой пытаются вызывать врачей на дом — кто-то не дозванивается, до кого-то не могут доехать третьи сутки», — оставлена запись в Instagram-аккаунте perm__news.

Стоит отметить, ранее краевой минздрав заявил о создании амбулаторных COVID-центров. Сеть амбулаторных консультативно-диагностических центров создана специально для пациентов с признаками ОРВИ. Чиновники подчеркнули, что в спеццентрах сделают экспресс-тесты на COVID-19, возьмут мазки для ПЦР-анализа на коронавирус, другие лабораторные, рентгенологические и КТ-исследования для исключения пневмонии. При наличии показаний выдадут лекарства и выпишут больничный лист. Будут сопровождать до выздоровления.

Kraszdrav.ru Тест на коронавирус

Между тем люди пишут об огромных очередях. «В поликлинике на Качканарской, 47 более 100 человек очередь, что это за ковидный центр такой, куда даже попасть невозможно? С температурой в душном помещении. Людям нужен больничный лист, лечение уже сам себе каждый назначает. Безобразие!» — отметил один комментатор.

«В поликлинике на Репина с 08:00 очередь человек 100. Прием ведут всего три терапевта. Нахожусь здесь практически 4 [часа], и передо мной ещё человек 25. Плановые приемы узких специалистов отменены, вопрос — где они?» — вторит другой подписчик Instagram-аккаунта минздрава Пермского края.

В паблике «Подслушано Пермь» в соцсети «ВКонтакте» сообщается, что люди с симптомами ОРВИ вынуждены стоять на улице в долгом ожидании своей очереди на прием к врачу. Информация подкрепляется фотографиями, на которых запечатлены очереди в поликлинике по ул. Куйбышева, 111, в ковидное отделение в детской поликлинике и амбулаторный центр на ул. Серпуховской. У региональных властей просят увеличения числа пунктов приема таких пациентов.

«Пункты приема они, может быть, и увеличат, а вот количество врачей где они найдут непонятно. Оптимизация — она такая», — прокомментировал Александр К.

«В поликлиниках везде катастрофа. Безобразие, что творится в поликлинике на ул. Крупской, 57. Больничный закрыть невозможно. Сделано всё, чтобы каждый житель хоть чем-нибудь заразился», — сказала Анна А.

«Почему не начинают открывать и закрывать дистанционно больничные листы, как это ввели в Москве и Московской области?! Сняли бы нагрузку. Всё равно никакой помощи заболевшим, схема лечения одинаковая», — вопрошает Инна Б.

В паблике «Мой город Пермь» очевидцы говорят, что приходится стоять в нескольких очередях. Сначала на прохождение экспресс-теста на коронавирус. Затем — в ожидании результата. И только потом идёшь к врачу, чтобы ещё там два часа сидеть в очереди.

«Больше пугает не корона, а эта очередь», — отметила Татьяна С.

«Иначе как дурдомом не назовёшь. Непросто стоять с температурой несколько часов на морозе. Надо чиновников с жёнами и детьми, как в Японии, приравнивать к реалиям жизни, тогда и правильные решения будут приниматься быстрее. Какой-то геноцид против народа, который не может себе позволить платные клиники. Так не должно быть», — делает вывод Ольга Б.

Дарья Драй ИА REGNUM Очередь в поликлинике

«Сейчас медиков нет. Одна — на приеме, и одна — на вызовах. А где специалисты по узким заболеваниям? Они же сейчас не ведут прием. И не мешало бы вместо «дистанционки» послать на «фронт» работников министерства здравоохранения, или они тоже без медицинского образования?» — выразила мнение подписчица.

Напомним, что с 25 января в соответствии с решением регионального оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, по приказу министра здравоохранения Пермского края в поликлиниках Пермского края приостановлено оказание плановой медицинской помощи.

Пермяки пишут, что на медицине поставлен крест, и не исключают, что ситуации с очередями в поликлиниках возникли не только в Перми.