Слова министра иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс о том, что власти страны рассматривают возможность конфисковать имущество российских олигархов в Лондоне, телеграм-каналы встретили с нескрываемым злорадством. И хотя, по их же собственной оценке, вероятность такого развития событий мала, само это заявление, возможно, поумерит пыл отечественных толстосумов в их желании вкладывать заработанные в России деньги в недвижимость и активы, находящиеся в Великобритании.

Цитата из к/ф «12 стульев». реж Марк Захаров. 1976. СССР «Я дам вам парабеллум!»

О том, что такие меры не исключены, Трасс сообщила в эфире телеканала Sky News. Подобного рода действия власти Великобритании рассматривают в качестве возможных санкций в случае активных военных действий России на территории Украины.

«Хорошие новости. Глава МИД Британии не исключила, что собственность российских олигархов в Лондоне может быть конфискована», — отреагировал на подобного рода заявления телеграм-канал «Банкста».

В своём злорадстве «Банкста» оказался не одинок. Телеграм-канал Shit & Sable также высмеял «доверчивых» российских бизнесменов, поверивших в порядочность британских элит.

«А люди так верили в незыблемость права собственности на Западе и Европейскую конвенцию по правам человека, когда везли свои денежки в Британию. Неужели зря?» — едко отметил автор поста.

Policy Exchange Элизабет Трасс

В то же время администратор канала скептически отнесся к возможности реализации подобного сценария на практике. Слишком велики будут издержки изъятия у российских предпринимателей их британских активов.

«Однако, скорей всего, пугалки новоиспеченного министра так и останутся пугалками для легковерных. Во-первых, есть высокая вероятность утонуть в дорогостоящих юридических процессах не только при попытке «конфисковать», но и просто при попытке «заморозить». Вспомним, что, например, Роман Абрамович совсем недавно доказал в Высоком суде, что он «не кошелек Путина» и не покупал «Челси» по его указанию. Во-вторых, непонятно, какие вообще активы принадлежат лично олигархам в Британии, а что уже десять раз перепродано. И, наконец, непонятно, что в этом случае будет с инвестициями, поскольку и арабы, и китайцы подумают, что очень скоро придут за ними. Короче, «англичанка снова гадит», но не сильно», — высказался канал.

Пока одни ТГ-каналы радовались возможным проблемами российских толстосумов, другие заметили, что подобное развитие событий было ожидаемо.

«Глава МИД Британии не исключила, что собственность российских олигархов в Лондоне может быть конфискована. 19 июня 2002 года Путин предупреждал об этом. Многие не послушали. Теперь пеняйте на себя», — написал телеграм-канал «СОЛОВЬЁВ».

При этом само высказывание Трасс вызывает много вопросов не только с точки зрения реализации угроз, но и с точки зрения целесообразности самого заявления. Неужели власти Великобритании всерьез считают, что, отобрав имущество у российских бизнесменов, вложившихся в их экономику, они хоть как-то смогут повлиять на позицию России, задается вопросом телеграм-канал Kotsnews.

«Честно говоря, не очень понимаю логику британцев, пригрозивших конфисковать собственность российских олигархов в Лондоне. На что это рассчитано? На то, что обездоленные олигархи поднимут в России бунт против Путина? Вообще, рядовому российскому гражданину сложно найти минусы в этом гипотетическом решении Лондона. С одной стороны — елей на души жертв социального и классового неравенства. С другой — отрезвляющий эффект на элиты, которые привыкли хранить свои миллиарды где угодно, но только не в стране, где эти миллиарды заработаны. Я — за, короче», — написал автор публикации.

Sasha-int Парусная яхта «А», принадлежащая российскому олигарху Андрею Мельниченко

Опыт не пропьешь, гласит народная пословица. И в свете заявлений британского МИД это высказывание в очередной раз доказывает свою мудрость. Англичане, столетиями грабившие другие страны, не утратили своих навыков и готовы применять их и в XXI веке, считает телеграм-канал «Голос Мордора».

"Ну вот что сказать про британцев? Просто молодцы! Хранят свои давние традиции пиратства и даже успешно их развивают. Ведь раньше, чтобы грабить галеоны, надо было идти далеко в Атлантику, рискуя нарваться на испанские военные корабли или попасть в уничтожающую бурю. Теперь всё изменилось. Для того, чтобы ограбить российских олигархов (кстати — поделом им), — никуда за моря ходить не надо. Надо просто создать Лондону имидж полностью свободной финансовый столицы мира — и эти олигархи приползут сами. Лондон духа! Свобода, престиж, ура! А после того, как все эти жирные коты приползут со своим баблом и расслабятся, — их можно спокойно ограбить. Без всякого для себя риска», — язвительно заметил ТГ-канал.

Британия станет последней юрисдикцией, которая введет институт конфискации «коррупционной собственности» в отношении граждан России, Китая и Ближнего Востока. Исторически Лондон строил свою стратегию на привлечении сомнительных капиталов и менять что-то вряд ли будет, считает телеграм-канал «Незыгарь».

"Другой вопрос — институт шантажа и манипуляций в отношении владельцев капиталов. Здесь политика Лондона станет более гибкой и качественной. Но в целом Британия будет биться за сохранение реальных финансовых потоков с усилением, конечно, санкционной риторики», — написал ТГ-канал.