Власти сербского энтитета в Боснии и Герцеговине — Республики Сербской, в прошлом году приняли решение приостановить участие в работе совместных органов власти БиГ, заблокировав таким образом большинство институтов этого государства. Это был ответ на давление, которому сербская автономия подвергается годами: у нее незаконно отнимали полномочия, а в федеративном государстве, вопреки положениям Дейтонского мирного соглашения, проводили ползучую централизацию.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

Дейтонское соглашение, подписанное в 1995 году, положило конец кровавой войне в БиГ. Документом предусмотрено внутреннее разделение полномочий между двумя энтитетами и тремя государствообразующими народами. Соглашение не было блестящим, но оно открыло возможность для окончания конфликта и строительства хоть каких-то государственных институтов.

Однако бошнякские политики быстро поняли, что Запад по сути не заинтересован в реализации соглашения: централизованная и единая Босния послужила бы доказательством правильности их внешнеполитических взглядов и одним из редких результатов, который агрессивная западная (в основном американская, но и европейская тоже) внешняя политика 1990-х годов могла бы представить как свое достижение хотя бы собственным гражданам. Бошняки решили злоупотребить этим обстоятельством — они начали обходить дух и букву Дейтонского соглашения.

Кроме постоянного переноса многих полномочий с уровня руководства Республики Сербской на уровень центральный власти, в БиГ постоянно нарушаются и права хорватского народа. Эта тенденция достигла кульминации во время предыдущих выборов, когда голоса бошняков использовали для того, чтобы место хорватского члена президиума БиГ занял «правильный» для Сараево представитель.

Jennifer Boyer Парламентская ассамблея и Совет министров Боснии и Герцеговины. Сараево

В прошлом году давление приняло уже открытую форму: верховный представитель международного сообщества в БиГ (фактически колониальный управитель, который уполномочен принимать и отменять законы, назначать и отправлять в отставку должностных лиц во всей стране без какого бы то ни было контроля) Валентин Инцко принял спорный Закон о запрете отрицания «геноцида в Сребренице», который содержит положения, направленные исключительно против сербов. Это было последнее решение, которое Инцко принял в этой должности, и очевидно, что этот шаг являлся хорошо продуманным. Позже был назначен новый верховный представитель — немецкий политик Кристиан Шмидт, которого на это место продвинули посольства западных стран в БиГ. Первый раз верховный представитель был выбран без согласия СБ ООН. Из-за нарушения процедуры Шмидта до сих пор не признают верховным представителем как Республика Сербская, так и Российская Федерация. В конце концов Сараево стало бряцать оружием, открыто угрожая военной интервенцией против Республики Сербской.

Республика Сербская ответила единственным возможным способом: она приостановила участие в совместных органах власти и стала рассматривать возможность мирного выхода из состава единого государства, в котором сербы и так находятся вопреки своей воле. Действуя исходя из своего одностороннего взгляда на Балканы и следуя своей повестке дня, распланированной еще в 1990-е годы, США ответили санкциями. Этот шаг — открытая поддержка одной из сторон конфликта (бошнякской), свидетельствующая о том, что Вашингтон не собирается разбираться в проблеме и помогать ее разрешению политическими средствами.

В решении о санкциях член президиума БиГ от сербов, их политический лидер Милорад Додик обозначен как угроза стабильности и территориальной целостности БиГ, несмотря на то, что сербы требуют лишь неукоснительного соблюдения первоначального Дейтонского соглашения. Ситуация становится еще более абсурдной, когда мы вспоминаем, что речь идет о соглашении, подписанном на американской территории при посредничестве (и давлении) США.

А что всё это время делает официальный Белград во главе с великим патриотом сербского народа Александром Вучичем? Помогает ли он Республике Сербской, лоббирует ли он на международной сцене интересы боснийских сербов, ведет ли переговоры с Сараево, делает ли хоть что-то для того, чтобы давление на Баня-Луку уменьшилось?

Predsednik.rs Александр Вучич

Нет, он не делает ничего из вышеперечисленного.

Александр Вучич недавно публично посоветовал (читай: пригрозил) Милораду Додику вернуть сербских представителей в совместные органы власти Боснии и Герцеговины и таким образом принять свою политическую участь.

Людям, которые не знают, как функционирует режим Вучича изнутри, этот призыв президента Сербии может показаться странным. Но Вучич интересуется только тем, как удержаться у власти. Это важно для того, чтобы клептократический режим, который к нынешнему дню извлек из Сербии миллиарды, смог бы функционировать и впредь. Додика тоже интересует власть в Республике Сербской, но, кроме этого, он заинтересован и в том, чтобы Республика Сербская выжила. Вучича же интересует только власть.

Чтобы понять это, нужно знать, каким образом Александр Вучич пришел к власти в Сербии в 2012 году. Предыдущий режим не захотел продолжать уступать Западу в ситуации вокруг Косово и Метохии, и после этого он быстро лишился иностранной поддержки. Под рукой оказался новый подопечный: молодой националист Вучич, который обещал США и ЕС выполнить все их требования. Он получил поддержку и деньги и победил на выборах. Вучич все выполнил. Уже через несколько месяцев он подписал Брюссельское соглашение, благодаря которому были упразднены все органы власти Республики Сербии на территории Косово и Метохии. Вучич фактически открыл путь к независимости Косово.

Теперь он делает то же самое с Боснией и Герцеговиной. Недовольство в Сербии растет, в декабре начались массовые протесты, и Вучич оправданно боится, что потеряет власть. Поэтому ему нужно укрепить западную поддержку и получить гарантии того, что Вашингтон, Берлин и Брюссель (особенно новые власти США и Германии) и впредь будут закрывать глаза на его действия, не соответствующие принципам демократии и правового государства, и что они не будут поддерживать противников его режима. Поэтому он сделает то, что ранее уже сделал с Косово — предаст сербские национальные интересы.

Official White House Александр Вучич в Белом доме подписывает Соглашение об экономическом сотрудничестве с Косово

Вучич будет прислуживать интересам Запада — на этот раз в БиГ. Подобное делал и Слободан Милошевич в 1994 году, когда СР Югославия ввела санкции против Республики Сербской в самый тяжёлый момент гражданской войны. Милошевич также делал это для того, чтобы обеспечить себе поддержку Запада.

Сигналы были четкими: когда в прошлом году Кристиан Шмидт был назначен на должность верховного представителя, против чего выступили боснийские сербы, Вучич поддержал назначение немецкого дипломата. Он принял Шмидта в Белграде, а потом и подписал европейскую резолюцию, призывающую стороны в БиГ сотрудничать с ним. Вучич отказался поддержать в ООН требования России по поводу назначения Шмидта. До этого он ни одним словом не высказался против спорного закона Инцко, не выразил протест против введения санкций в отношении Республики Сербской, не выступил в защиту сербской автономии в БиГ ни одним из доступных способов. Его молчание недвусмысленно говорит о том, что речь идет о марионетке, которая торгует сербскими национальными интересами.

В БиГ сформирован «тройственный пакт», который имеет своей задачей покончить с Республикой Сербской. В нём состоят: Кристиан Шмидт, Александр Вучич и еще один партнер сербского лидера — высокопоставленный функционер Госдепа США Габриэль Эскобар. Они должны медленно задушить Республику Сербскую в интересах бошняков, которые довольно потирают руки.

Звучит парадоксально, но главный союзник Республики Сербской в регионе сегодня не президент Сербии Александр Вучич, а президент Хорватии Зоран Миланович. Он давно понял, что централизация Боснии и Герцеговины, которая обеспечила бы доминирование бошняков, поставит и хорватов, и сербов в неравноправное положение, а также то, что проблему БиГ нельзя решить без полноценного участия сербов.

Damir Sencar Зоран Миланович

На мировой арене главным союзником Республики Сербской являются Россия и президент Владимир Путин. Российский лидер четко дал понять, что он думает о маневрах Вучича вокруг БиГ, когда ноябре принял сербского коллегу в Сочи, а всего неделю спустя внезапно принял в Москве и Милорада Додика.

Путин понял игру Вучича и намерения «тройственного пакта» Шмидт — Эскобар — Вучич.

Додик и сербы в Республике Сербской тоже поняли игру Вучича.

Осталось еще большинству избирателей в Сербии понять игру своего лидера и остановить то, что уже произошло в Косово: предательство и торговлю национальными интересами во имя достижения личных политических и корыстных целей.