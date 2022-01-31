Премьер-министр Дании Метте Фредериксен выразила готовность предоставить Киеву военную технику и оружие. Об этом сообщает Jyllands-Posten.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пусковая установка

«Я не хочу исключать [поставки военной техники и оружия на Украину], и у меня нет принципиального возражения против того, чтобы мы это сделали», — приводит ее слова 112.ua.

Также политик подчеркнула, что ситуация вокруг Украины на данный момент несет серьезную угрозу для Европы и «существует реальный риск вооруженного конфликта на европейской земле».

Читайте также: «Помощь, соответствующая этой клоунаде!» — ФРГ передаст Киеву военные каски

Заявление политика обсудили в телеграм-канале украинского интернет-журнала «Новое издание». Многие отметили, что Дания стала еще одной страной, которая готова продать Киеву ненужное вооружение и заработать на антироссийской истерии.

«Ну, чего б не заработать на лохах? Как говорится: пока есть лохи, наши дела неплохи», — иронизирует Сергей.

«Утилизация продолжается», — пишет Пантелей.

«Никто не говорит: я как президент (любой страны) вижу угрозу войны, я позвоню Путину и Зеленскому и уговорю разойтись миром. А все видят угрозу и подливают масло», — добавил один из комментирующих.

«Как надоело это нагнетание», — отреагировал Денис.

«Я вот одного не понимаю, оружие не дают бесплатно, его Украина покупает! А зачем? Европу охватило желание скинуть лишнее старье, благо есть такая возможность. А что будет дальше, никого не волнует! Дальше сами, сами, сами…» — недоумевает Ната Л.

«О, видно накрыло их по полной. Сначала отменили ковид, как следствие, нужно избавиться от оружия. Или пора по срокам склады обновить, так нашли помойку, которая сама мусор вывезет?» — поинтересовался Gennadii.

News Øresund — Erik Ottosson Премьер-министр Дании Метте Фредериксен

«Хоть один кто-то бы предложил помощь вне оружия», — отреагировал один из участников обсуждения.

«Германия же (хотя это на троллинг похоже) — госпиталь с функцией крематория, 5 тысяч касок, чтоб по голове не сильно попадало или чтоб менингит не заработал, помощь в постройке бункеров (схронов), где можно прятаться или чтоб Зеленскому можно было, как Гитлеру в 1945-м, отсиживаться…» — ответил ему Пашка 88.

Читайте также: Сеть: «Осталось гробы прислать!» — ФРГ передаст Украине полевой госпиталь

«Весь неликвид сплавляют богатой Украине, а наши… всё купят за бюджетные деньги, да и желательно с тройной наценкой, чтоб откатики получить…» — возмутился Lexus Fox.

«США, Британия, Польша, Дания, Литва, Эстония. Кто еще пытается заработать на развязывании конфликта?» — задался вопросом One Moment.

«Какой конфликт? Кому нужна Украина в ее состоянии?» — не понимает Павел Н.

«Даны что-то затупили знатно. Все остальные уже несколько месяцев скидывают в незалежную военный неликвид. А судя по тому, что Россия и США таки до чего-то договорились, то истерия сейчас на спад пойдет и впарить металлолом будет уже намного сложнее», — отреагировал Sergey K.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Походу, уже каждый хочет продать нам свой утиль. Поняли, что тема работает», — добавил LivSik.

«А им то что? Лишь бы мы воевали! Лишь бы друг дружку… [били]! Нам во вред — им в радость! Так что они нам не только оружие продадут, а ещё и денег взаймы дадут!.. [Бейтесь] нам на радость!» — с сарказмом отметил Евгений В.

«Кто ещё не успел нахлобучить Украину, спешите!!!» — иронизирует Юлия К.

«Помогли бы лучше вразумить да на путь правильный наставить. Не у них же людей убивают. Подогревают конфликт, кто чем может», — подытожил «всё достало».

Читайте также: «Гвозди в крышку гроба!» — Киев получил очередную партию вооружения США