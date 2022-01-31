«Привет! Аня пока спит. Но у Лены начался ротавирус. Там всю ночь девочку в палате рвало, и сейчас под утро у Лены понос начался и рвота. Ждут к 8 врача, чтоб разбирался с ней, что делать».

Уильям Бугеро. Молитва (фрагмент). 1867

Сообщение пришло в 7 утра. Ночь я не спала. Уже вторую ночь. Тревожусь за здоровье маленькой девочки — моей девочки, еще трех лет нет! У нее «Омикрон». И, конечно, нет никакой защиты в виде прививок, как у меня и у всех взрослых. Три недели к ней не шли врачи. Живут в поселении «Сосенское» в Коммунарке.

Точнее, врачи как бы шли: писали отказы, мол, дверь не открыли, на телефон не отвечают. А меж тем родители сидели на карантине безвылазно, отвечали социальному мониторингу, принимали заказанные из «Пятерки» продукты. Тут почему-то ни у кого проблем ни с дверью, ни с телефонами матери и отца не возникло. Только у врачей поликлиники в знаменитой на всю Москву и Россию Коммунарки, точнее, не больницы, а места, где находится Поликлиника ТГБ филиал 2, номер заявки вызова 644 010.

Итог очевиден: ребенок с высокой температурой попал в больницу. Приехавшая бригада взрослой скорой не смогла на месте сделать тест на ковид: они закончились. Диагноз, COVID-19 — «Омикрон», поставили уже в больнице. Сейчас пытаются лечить. Надеюсь, что всё будет хорошо, поскольку больница — всё же надежнее, чем просто домашний режим с чайком и лимончиком.

Однако, как оказалось, ребенка и мать, очень слабенькую после перенесенного «Омикрона», положили в одну палату — внимание — с ротавирусным ребенком! И что? Да то, что спустя сутки у матери девочки произошло заражение ротавирусом! Понос и рвота. Вполне вероятно, что та же участь ждет и малышку. У меня вопрос к врачам — как такое возможно? Вы знакомы с правилами эпидемиологии? Читали хотя бы Википедию?

А там написано: «Источник ротавирусной инфекции — больные люди, а также бессимптомные вирусоносители». Если дети и взрослые лежат в одной палате — это контактное заражение! Врачи, ау! Вас где учили мастерству? Вы ветеринары? Коновалы? Вы кто?

Это первый вопрос. Но главный — как выжить в таких условиях маленькому двухлетнему человечку? Я слов не нахожу для оценки работы этих горе-специалистов! Я просто взываю к Департаменту здравоохранения Москвы с требованием разобраться в этой ситуации, оказать немедленную помощь больным, сделать оргвыводы, наказать виновных по закону, принятому Госдумой. Закон гласит — до 5 лет лишения свободы за заражение коронавирусной инфекцией.

Официальный сайт Мэра Москвы Больничная палата

Здесь налицо такой факт. Ребенок заразился только через неделю или две после родителей. Он был здоров. Тем не менее девочку сознательно обрекли на болезнь, закрыли в квартире вместе с матерью и отцом, а не изолировали. А у нее есть вполне здоровые бабушки и дедушки, могли решить вопрос без риска для здоровья ребенка. А теперь еще и ротавирус!

Спасибо, доктора, вам большое! И будьте вы здоровы! Пусть вам дают ордена, платят повышенные зарплаты, а мы, простые смертные, будем отдуваться за вашу халатность и преступления своим здоровьем и жизнями. Но знайте, Бог всё видит. И вас тоже…

Забавно, но как раз сегодня по радио услышала о том, что «Омикрон» и ОРВИ теперь будут лечить в Москве дистанционно. Заболел — запишись на портале mos.ru на консультацию и жди звонка.

«Да, конечно, врач не увидит пациента, не пощупает пульс и не послушает, но зато это позволит уменьшить нагрузку на врачей, снизит риск развития пандемии…» Таково мнение одного из выступавших по радио врачей.

И оно, конечно, отчасти справедливо. Да вот беда — если при обычной системе обязательного визита врача к вам, а тем более к ребенку в случае вызова происходят казусы вроде нашего, когда люди просто врут и не приходят, то можно представить, что начнется после дистанционного консультирования. Вообще никакой ответственности. Позвонил, не позвонил — какая разница! Скажу, что не ответили. Плохо стало — тоже не моя вина: все онлайн официально.

Официальный сайт Мэра Москвы Телемедицина

Лично я думаю так: безобразие всё это! Нежелание работать. И виной всему — техника. Люди уже яйцо сварить не могут без спецгаджета. Скоро «пластиковой кашей» будем питаться. И жить, как на Плюке. Может, сразу туда?

«Новый штамм коронавируса похож на обычную ОРВИ, какого-то особого лечения не требуется». Это тоже мнение спецов, наверное, таких, что в одну палату с разными инфекциями кладут.

«Обильное питье, отдых и терпение — вот основные три кита. Можно принимать витамин C и чай с лимоном», — советует врач-терапевт Алексей Хухрев. Сообщил он это в разговоре с «Москвой 24». Цель беседы — убедить граждан не принимать антибиотики и разжижающие кровь препараты для лечения «Омикрона». В этом врач прав, самолечение антибиотиками небезопасно. Но доктор совсем не прав в том, что терпение — главное средство от «Омикрона»!

Да, как говорится, Бог терпел и нам велел. Но мы не во времена Ветхого и Нового Заветов живем. Мы живем в эпоху COVID-19. В эпоху «цифры» и космоса. Поэтому насчет чая с лимоном я бы всё же поостереглась заявлять на всю страну на месте эскулапа. Так ведь и до полной беспечности недалеко! А зачем тогда карантин? Выпил чай с лимоном — и на лыжи! Или в магазин. Нельзя сказать «А» и забыть про «Б». Надо всё доводить до логического конца, поскольку мы все-таки сапиенсы, а не обезьянки. Поэтому, как говорил один мой коллега, — «пишите другое объяснение».

Дарья Драй ИА REGNUM Врач

Мне больше по душе интервью педиатра Федора Катасонова. Он честно признается в том, что детские врачи слишком расслабились за два года:

«Большую часть пандемии дети болели нетяжело и мало, и поэтому педиатры, конечно, были совсем не так перегружены, как взрослые врачи. Тяжелее стало, когда дети начали болеть «Дельтой», а по-настоящему аврально — только сейчас, с приходом «Омикрона».

А теперь — герои сюжета. Врачи поликлиники в поселении «Сосенское», а также Детской клинической больницы № 6. Заведующий отделением, врач-пульманолог Гитинов Шамиль Абдулвахидович.

Была «Палата номер 6», в данном случае «Больница номер 6». Достойна пера классика! Но недостойна получения государственных средств при таком подходе к правилам гигиены и профилактики инфекционных заболеваний. Это я знаю абсолютно точно.

Теперь несчастной матери ребенка назначили уколы но-шпы с церукалом, а малышке — иммуноглобулин человека IgG+IgA+IgM. Неужели надо было доводить до всего этого? Как пишут в таких случаях: no comments… Ужас в том, что это еще не конец истории, а только начало.