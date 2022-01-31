Федеральное сетевое агентство Германии пока не получило все необходимые документы по германской дочерней компании Nord Stream 2 AG для сертификации «Северного потока — 2». Об этом в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил глава ведомства Йохен Хоманн. Он также добавил, что рассмотрение заявки на сертификацию вряд ли возможно в первой половине года.

Дарья Антонова ИА REGNUM Российский газ

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Новость обсудили в украинских телеграм-каналах: Klymenko Time, «Новое Издание» и VESTI. Многие указали на то, что, вероятно, не стоит ожидать существенного снижения цены на газ в Европе до завершения процесса сертификации газопровода.

«Сейчас снова цена на газ попрет вверх», — отреагировал Vlad D.

«Очень хорошо, можно даже не раньше декабря», — иронизирует R Ro.

«Кто-то говорил, что газ по 3000 будет», — пошутил sunwind.

«Пусть берут по 3000. Раз мозгов нет. Надеюсь, цена будет в евро», — с сарказмом добавил Егор.

«Чем дольше не запустят, тем больше Украина будет платить за газ», — отреагировала «Улыбка на лице».

«Тем меньше она сможет его купить, точнее. Что, конечно, не подарок для простого населения», — ответил «Улыбке на лице» Vlad D.

«Газпром только выигрывает от незапуска… потока, так как цена на газ поднялась в 3 раза и они уже зарабатывают на нем, не тратя его ресурсы и запас прочности. Увы и ах», — добавила «Улыбка на лице».

Gazprom.ru Газпром

«Может, Газпрому надо немцам заплатить, чтобы ещё дольше не сертифицировали, а то опять цена на газ упадёт», — иронизирует Yegor.

«Да не торопитесь. Время есть еще. Обдумайте там все хорошенько», — смеется один из участников обсуждения.

«Россию всё устраивает», — написал Миха К.

«Я так понимаю, газ по 1000+ — это надолго?» — задался вопросом Дмитрий З.

«Да на кой черт Германии дешевый газ через «Северный поток»! Через Украину он лучше. Пусть кормят украинский режим!» — с сарказмом пишет sevavatnik.

«Спешить некуда», — шутит «Папа Ванин».

«Будет интересно посмотреть на немцев, когда через полгода документы по СП резко начнут соответствовать стандартам ЕС, но у России вдруг возникнут бюрократические нестыковки — ещё где-то на полгодика», — смеется Dima_P.

«Чем дольше, тем лучше, потом ещё и Китай больше объемов запросит — и пока, Европа», — отметил Сергей.

«Никогда так не болел за этих ребят… А газ тем временем стабильно дорожает», — не без сарказма отметил Павел.

«И России, и Германии это выгодно — продавать идиотам газ втридорога, хотя разреши запустить СП-2 — и он подешевеет сразу», — отметил Пашка 88.

Nord Stream 2. Igor Kuznetsov Газопровод «Северный поток — 2»

«Я думаю, Германия должна заслужить пользоваться «Северным потоком — 2», у них много проблем с демократией, нарушаются права человека, жестоко разгоняются антиковидные митинги», — пошутил Sergey.

«Идиоты, им промышленность тоже не нужна больше?» — недоумевает Наталья.

«Не раньше конца июня. Ну, видимо, на начало осени немцы таки захотят газ… И плевать они хотели на Украину», — отреагировал Александр.

«Хозяин — барин, хотят мерзнуть или покупать газ по 2000$ — их право», — подытожила Natalya P.