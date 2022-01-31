Якутяне активно комментируют заявление минздрава республики о том, что всем заболевшим коронавирусом должны в течение суток выдавать бесплатные лекарства. В основном люди пишут, что не получили обещанных государством медикаментов и лечились за свой счёт.

Михаил Нестеров. Больная девушка (фрагмент). 1928

Читайте также: Якутян с COVID-19 не успевают своевременно снабжать лекарствами

«Нам сказали: сами купите «Арбидол». Вот тебе и бесплатное лекарство от ковида», — поделилась пользователь Instagram nurgujana_s.

«Какой кошмар! Почему раньше не информируют население о том, что на дом, оказывается, можно нам попросить бесплатные лекарства! Нам отказали в выдаче бесплатного лекарства в поликлинике», — написал marksokhov.

«Уже больше недели жду лекарства. Говорят, что их просто нет. То же самое сказали в Минздраве», — рассказала traba_any.

«Интересно, мне вообще никто не предлагал бесплатные лекарства, оставили лист с назначениями и всё», — написала elena_chernovskaia.

«Мы, когда болели, сами заказывали через доставку. Нам даже не сказали, что бесплатно медикаменты привозят (Верхневилюйск)», — отметил urankhay_sakha.

Пресс-служба главы ЯНАО Один из бесплатных лекарственных наборов

«Лекарства даже и не предложили» (ruslanaabramenko), «Нам сказали бесплатных лекарств нет» (paraskoviakha), «Мне позвонили, сказали: завтра доставим. Прошло пять дней…» (matana960), «Врач нам сказал, что не выдают лекарства, у них просто нет в наличии» (angellaalex77), «Я спрашивала, но сказали: нет лекарств» (mrd58msv), «Нам на троих ничего не привезли. Сказали: закончилось всё» (valyaderkachyakut), «Нет, не привезли, всё это сказки… Всё сами купили» (ekaterinaalexseeva), «Мне тоже ничего не дали. Сама всё покупала, ещё и не одну пачку» (alek_sandra_a), — делятся якутяне.

В соцсетях таких комментариев множество. Те, кто получил хотя бы часть медикаментов, в меньшинстве.

«Пятая поликлиника, принесли только умифеновир и всё, больше нету, сказали, и за это спасибо сказать», — поделилась natasha.buchneva.

«Скорее всего, бесплатные лекарства списывают на больных, а сами перепродают как-то», — предположил 33 3333red.

«Обманом населения занимаются. Трое детей болеют, анализы подтверждены, а лекарств нет! Сначала было рано, ждали 4 дня анализы, после подтверждения уже поздно, нет смысла завозить вам лекарства. Выжили, и ладно, нам некогда, ответила врач 1-й поликлиники. Вот так. Как всегда сказки рассказали», — написал _r_e_d 07 .

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Аптека

«Что они сказки рассказывают? Врачи говорят, что нет лекарств, глава говорит: есть лекарства. Так всё-таки, где лекарства? Уважаемый наш глава-голова, разберись со своей командой», — призвал urevich7605

Как сообщало ИА REGNUM, министр здравоохранения Якутии Лена Афанасьева рассказала якутянам, что в случае подтверждения заболевания поликлиники организуют доставку лекарств на дом. Необходимый запас лекарств в поликлиниках сформирован, заверила она.