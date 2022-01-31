Находящиеся на Украине войска вооруженных сил Канады передислоцировались западнее реки Днепр. Об этом 30 января заявила министр обороны Канады Анита Ананд.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Наставник

«Наши вооруженные силы переместились на запад от реки Днепр», — цитирует министра газета The Globe and Mail.

Ананд также подчеркнула что Канада продолжит принимать меры для обеспечения безопасности своих войск.

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Заявление министра обороны Канады обсудили в украинском телеграм-канале Klymenko Time. Также новость обсудили в телеграм-канале украинского публициста и журналиста Юрия Ткачёва. Многие отметили, что глава оборонного ведомства Канады дала четко понять, что Канада не будет воевать за Украину, а «в случае чего» ее военные покинут эту страну.

«Мудрое решение. Защитники должны быть подальше от мест событий», — с сарказмом написал Vladimir.

«Ну так дураков нет», — добавил Vlad D.

«Почему не выражают глубокое недоумение [министр обороны Украины Алексей] Резников и [министр иностранных дел Украины Дмитрий] Кулеба?» — удивляется KeS.

President.gov.ua Министр обороны Украины Алексей Резников

«А как ещё конкретнее сказать, что участвовать в предполагаемой войне Канада не будет?» — задался вопросом sunwind.

«Ну так старые ракеты продавать и помирать за интересы правительства страны на другой стороне глобуса — это разные вещи», — пишет Кирилл.

«Канада в случае войны должна будут расчищать дорогу для эвакуации своих граждан. Чтобы местные под ногами не путались», — не без сарказма добавил Ленин Владимир.

«Министр обороны Канады заявила, что канадские войска в Украине передислоцированы на западный берег Днепра. Хм. А вы были в курсе, что в Украине имеются канадские войска, да ещё в количестве, чтобы их можно было где-то дислоцировать и передислоцировать? А самое главное: зачем эти войска нужны и кого и от кого они защищают, если от российской армии они предпочитают держаться на другом берегу Днепра?» — задался вопросом украинский публицист и журналист (главный редактор одесского издания «Таймер») Юрий Ткачёв.

«Проскакивало в укропрессе сообщение, что канадцы заслали в Киев некое подразделение для охраны канадского посольства и организации эвакуации в случае типа российской агрессии… Возможно, эта шобла и имеется в виду. Западный берег Днепра — всего лишь правый берег Киева. Так что наглосаксы, по данной версии, переехали из хостела на левом берегу в хостел на правом», — предположил L.J.

(сс) Joey Coleman Министр обороны Канады Анита Ананд

«Американцы и канадцы вторглись в Украину раньше русских. Забавно. Эти защитники, если вдруг что случится, сразу улетят на родину, Канада вместе с остальными партнёрами об этом открыто сказала. Защищать они будут, угу», — отреагировал «А».

«Нормальные герои (зачеркнуто) канадцы всегда идут в отход», — иронизирует Alex V.

«Эти моськи под ногами — Канада и Австралия — постоянно тявкают по любому поводу», — не без иронии подытожил Андрей Л.

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