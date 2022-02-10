Итальянским парламентариям после серии неудачных попыток удалось наконец выбрать президента страны. На второй семилетний срок переизбран 80-летний Серджо Матарелла, ранее заявлявший о нежелании вновь возглавить республику, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «Крестный отец». Реж. Фрэнсис Коппола. 1972. США Мафия

В своём выступлении после избрания он заявил, что с уважением относится к решению парламента, а серьёзные трудности, с которыми сталкивается страна, не позволяют ему уклониться от ответственности. Однако решение парламента и «согласие» Матареллы крайне не понравились пользователям соцсетей.

«Маттарелле пришлось вернуться… Я не вижу в нём героя. К сожалению, у нас политический класс клоунов! Я даже не сомневаюсь, что все было подготовлено… Какой конец нашей прекрасной стране! Бедная Италия!» — Патриция Ф.

«Маттарелла… Человек, который должен был защищать конституцию и который за последние два года её растоптал, отняв свободу у итальянского народа. Мне противно, и я начинаю ненавидеть эту страну», — Тото Б.

«Теперь всем ясно, что у бедных итальянцев нет представителей у власти, есть только политики, которые действуют исключительно в своих интересах и ради близких родственников. Мафия эволюционирует», — Риккардо Б.

«Наконец избран молодой президент», — пошутил Франческо Г.

Kremlin.ru Президент Италии Серджо Маттарелла

Напомним, согласно закону, президентом Италии может стать гражданин старше 50 лет. При этом республика известна своими возрастными руководителями. Так, предшественник Матареллы Джорджо Наполитано был впервые избран в 81 год, а сменил он на этом посту 86-летнего Карло Чампи.

«Сил нам всем, которым приходится всё это терпеть», — отметил Джованни А.

«Судя по комментариям, итальянцы очень довольны этим решением», — согласилась Мария ди Дж.

«Маттарелла снова президент? Вы неделю играли в карты, чтобы выбрать снова ту же фигуру, только для того, чтобы Италия провалилась. Стыдно, мы достигли дна», — Элиза А.

«Эти люди не доверяют нам голосовать. Прощай, демократия! Не знаю, что ещё могу сказать этим ворам», — Анна П.

На фоне этой волны критики совершенно утонули единичные комментарии с поздравлениями и благодарностью Серджо Матарелле.

(сс) Vlad Lesnov Палаццо Монтечиторио — здание нижней палаты парламента Италии

Впрочем, это не помешало местным СМИ выйти 30 января с довольно пафосными заголовками. В частности, на главной странице популярного издания La Repubblica значилось «Президент всех». Что стало лишь очередным поводом для критики и шуток.

«Позор вам! Спросите итальянцев, радуются ли они этому фарсу и дворцовым интригам вместо выборов?» — пишет Эцио Т.

«Президент всех некомпетентных, сидящих в парламенте», — заметил Джузеппе ла Р.«Из комментариев, которые я читаю под всеми статьями, это точно самый «любимый» итальянцами президент», — иронизирует Массимилиано Т.

«Даже во времена фашизма не было такой зависимой прессы», — считает Алессандро К.

«Если Макрон (президент Франции — прим. ИА REGNUM) и Фон дер Ляйен (глава Еврокомиссии — прим. ИА REGNUM) радуются, значит, это враг итальянского народа», — отметил Микеле А., комментируя новость о реакции зарубежных лидеров на избрание Матареллы.

«Попробуйте спросить у итальянцев, и мы посмотрим, какие поздравления они получат», — добавил Лука Л. М.