Заявление советника бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы ТихановскойФранака Вячорки о том, что норвежские парламентарии выдвинули Тихановскую на Нобелевскую премию мира 2022 года, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение к этому 30 января в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Светлана Тихановская

«Премия постепенно превращалась в Шнобелевскую!» — считает Алексей В.

Многие пользователи оказались в полном недоумении от решения парламента Норвегии. Граждане уверены, что Тихановская не представляет никакого интереса для мира, а вот для Запада она — деструктивный инструмент против белорусских властей.

«Полнейшая дискредитация когда-то очень значимой награды! Она ещё после Обамы полностью потеряла свой смысл, а тут и вовсе в цирк превращается», — указывает Сергей Л.

Некоторые комментаторы отмечают, что премию мира должны получать хотя бы те, кто что-то для этого самого мира сделал.

«Мне вот интересно: что она такого мирного сделала? Где-то конфликт предотвратила или войну? Ну не могут же такую награду присуждать только лишь за то, что человек участвовал где-то в выборах и проиграл», — пишет Michael J.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Тихановская

«Премию мира организатору массовых беспорядков против легитимно избранной власти? Сильно», — написал пользователь под псевдонимом «Древний Кельт».

Часть людей полагает, что данная премия была катастрофически политизирована и, вместо того чтобы присуждать её тем, кто старается сделать жизнь мирной, её вручают западным политическим марионеткам, которые пытаются разрушать национальные государства.

Странная эта Нобелевская премия: Обаме, который развязал столько войн, дали премию мира! Это же нонсенс! Тихановской теперь премию мира вручат? А что она глобального для мира сделала? Какое дело миру до самозванки, поднявшей смуту в Белоруссии?! Нет, я ещё могу понять, когда эту премию вручают нашему предателю Горбачеву, который развалил СССР. Но он-то хотя бы был величиной! Германию воссоединил. А теперь что? Жалкие букашки на побегушках у США? Не премия, а посмешище какое-то!» — поделилась своим мнением Mila K.

«Нобелевскую премию? За что? Нобель в гробу вертится, наверное, от того, кому в последнее время вручают премии в его честь!» — считает Nastasia S.

Ряд пользователей указывает на то, что Нобелевская премия мира полностью дискредитирована и никто в здравом уме не станет воспринимать решение членов жюри в этом цирке всерьёз.

«Опозорили такого выдающего человека, как Нобель! Позор должен быть тем, кто, прикрываясь известными историческими деятелями, продвигает свои грязные интересы в мире!» — указывает Елена А.

Альфред Нобель

«Да нормально. Там все такие в последнее время. Обама, Тихановская. Был бы жив Пиночет, они бы и ему премию дали. Всё это было бы смешно, если бы не было так грустно», — отмечает Ирина В.

Нашлись и те, кто уверены, что Запад наплевал на такое понятие, как репутация. Западные страны стремятся добиться удовлетворения своих интересов даже самыми грязными методами.

«Это всё очень характеризует Запад. И таких вот пустышек они выдвигают каждый год. Бедный Нобель, испоганили его фамилию. Но ничего, пройдёт время и адекватные люди вновь сделают эту премию респектабельной», — предрекает Tata T.

Напомним, 29 января советник бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Франак Вячорка написала в Twitter о том, что норвежские парламентарии выдвинули Тихановскую на Нобелевскую премию мира 2022 года.