Поручение президента России Владимира Путина, которое он адресовал правительству и региональным властям, о том, чтобы до 1 мая 2022 года были выработаны идеи по регистрации лиц без определённого места жительства, выплате им пенсий и оказанию медпомощи, стало поводом для дискуссии в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии по этому поводу 30 января в социальной сети «ВКонтакте».

Дарья Драй ИА REGNUM Бездомный

"Скоро ипотечные квартиры отбирать за неуплату начнут, вот власти, судя по всему, и готовятся к наплыву бездомных», — предполагает Константин Х.

Многие пользователи однозначно поддержали данную идею, ведь люди, оказавшиеся на улице, зачастую просто не могут самостоятельно найти выход из тяжёлого положения.

«Правильно! Все же люди! Кто-то сошёл с нормальной жизненной дорожки. Этим людям нужна хотя бы базовая помощь, их нужно находить, фиксировать и предлагать выход из той ситуации, в которой они оказались», — написал Рустам К.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». реж Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Бездомные

Некоторые комментаторы отмечают, что подобные действия со стороны власти вызывают тревогу, ведь раньше проблемой с бездомными руководство страны сильно обеспокоено не было.

«Как-то это пугает такая инициатива. Глядишь, власти ждут наплыва бомжей. Грядёт экономическая катастрофа? К чему нас готовят?» — беспокоится Инна В.

Часть людей полагает, что к каждому бездомному следует подходить индивидуально, потому что у каждого из них своя специфическая причина нахождения на улице без постоянного места проживания.

«Есть бездомные по обстоятельствам. Иногда по вине государства и его системы. Есть просто тунеядцы и алкоголики и лица, прибывшие из мест лишения свободы, а есть и просто больные на голову люди, которым нравится такая жизнь. Поэтому помогать надо бездомным по обстоятельствам!» — считает Коля Н.

«Стоит отметить, что бомжи и бездомные были даже в Советском Союзе. С ними, конечно, боролись. Статья даже была за бродяжничество. Но такие граждане, даже отсидев в тюрьме, всё равно возвращаются к такому способу существования. В Америке, к примеру, на эту проблему вообще плюнули. У них там есть города бомжей внутри обычных городов. И как-то ничего, самая сильная сверхдержава на планете, люди несильно на такое жалуются», — отмечает Артём С.

Ряд пользователей указывает на то, что бороться следует не с последствиями, а с причиной появления на улицах российских городов всё большего и большего числа бездомных граждан.

Хайнс Кинг. Бездомные

«Вопрос в том, кто расплодил этих бездомных по всей стране. Почему никто так и не ответил за это?» — задаётся вопросом Сергей Щ.

«Расследование по каждому бездомному надо проводить. Что там с его домом? Где его родные? Он же бомжем не родился, в конце концов. Вот такая регистрация — это правильное дело. А если просто так на бумажке записать, мол, по городу «Н» бродит гражданин номер «321» — это никому пользы не принесёт», — указывает Валентина А.

Отдельные комментаторы отмечают, что бездомные на улицах — показатель того, что с обществом происходит что-то не то и это срочно требуется исправить.

«Руководство страны это давно должно было сделать! Проснулись! Бездомные в стране — это отношение правителей к гражданам. В богатой и счастливой стране бомжам взяться будет неоткуда», — поделился своим мнением Владимир Т.

Напомним, 29 января на сайте президента России появилась информация о том, что российский лидер Владимир Путин поручил правительству и региональным властям до 1 мая 2022 года представить идеи по регистрации лиц без определённого места жительства, выплате им пенсий и оказанию медпомощи.