«Кампания по запугиванию Украины со всех сторон продолжается! Такого epic fail-а и подмены всех ценностей американизма давно еще не наблюдалось. Байден совершил фатальную для любого лидера свободного мира ошибку и вступил в сговор с кремлевским параноиком. Дал ему свое слово по Минску-2, что додавит Украину на его выполнение по путинскому варианту. А сейчас заходят в глухой угол. У меня такое впечатление, что американцам сейчас больше хочется войны, чем самому Путину», — пост такого содержания на своей странице в соцсети Facebook опубликовал соратник экс-президента Михаила Саакашвили, бывший первый заместитель генпрокурора Грузии, бывший замгенпрокурора Украины Давид Сакварелидзе.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

Его заявление перепостила телекомпания «Имеди», на странице которой в соцсети Facebook развернулась дискуссия по предложенной теме.

Многие пользователи согласились с подозрениями Сакварелидзе относительно замыслов США.

«Правильно… Война сама начинаться не хочет, и эти делают всё, чтобы начать. Не слышали разве? Россия начинает войну… вот увидите… Что, опаздывает… Не начинает?» — написал пользователь Л.Б.

«Действительно, так. Наконец-то сказал правду», — поддержала Н.Б.

«Хорошо, что понял», — констатировала М.Ц.

«И они якобы враги Путина?» — с намеком в адрес соратника Саакашвили заметил Т.Ч.

«Ох, этот якобы проамериканец, на какой он волне!» — согласился Т.С.

«Путин войну не начнет», — уверенно написала М.Ч.

Официальное интернет-представительство Президента Украины Сакварелидзе (крайний слева) на совещании с участием президента Украины в 2015 году

«Такие, как ты, Давид, нужны Грузии, а не националы!» — обратился к автору пользователь Р.Д.

«Не напрасно же снабжает Америка Украину оружием!» — высказалась Н.П.

«Ух ты! Открыл новую Америку!» — отметила М.Д.

«Путин не хочет силой восстанавливать Советский Союз. А если захватит всю Украину, как тогда назовет ее — Донбассом или Крымом, это тоже спорный вопрос. Короче, русские легко могут вмешаться в войну, но будет ли она широкомасштабной, это будет зависеть от ситуации», — выразил свое мнение Р.Д.

«Наконец-то Украина взялась за ум и своевременно поняла попытки Америки начать войну и беспорядки на Украине», — продолжил обсуждение Г.Г.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

«Не только на Украине, но и в Осетии войну начала Америка, чтобы показать миру, каким агрессором, оказывается, является Россия и каким ангелом — Америка», — добавил Р.Т.

«Америка обещает странам вокруг России: примем вас в НАТО, но пока вы должны повоевать с Россией, так что давайте, погибайте, а потом, если кто останется, посмотрим, может, примем вас», — продолжил свою мысль Р.Т.

«Правда… Если Путин начнет войну… Америка разделит Россию на простые составляющие», — задумчиво прокомментировал пост Сакварелидзе Д.В.

«Америка хочет, чтобы Россия воевала с Украиной, но Россия и без войны вернет Украину», — заметил Р.К.