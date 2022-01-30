В случае отсоединения Украины от единой энергосистемы с Белоруссией и Россией и ее присоединении к европейской энергосистем украинская сторона может остаться в ситуации, когда в аварийных ситуациях ее энергосистеме никто не окажет помощь. Об этом 29 января в эфире канала UkrLive заявил украинский политический эксперт Юрий Корольчук.

Иван Шилов ИА REGNUM Энергетика Украины

«Зачем нам отсоединяться от единой системы (энергосистемы — О. П.), которая была создана при Советском Союзе… совместно с Россией и Белоруссией?.. Для того, что соответственно присоединиться к… [европейской энергосистеме]…» — пояснил эксперт.

Эксперт также добавил, что в аварийных ситуация энергосистема Украины рискует остаться без аварийной помощи, аналогичной той, что сейчас Киеву оказывает Минск.

«Если мы отсоединимся… кто нам поможет [в аварийных ситуациях]?.. Польша не может дать, потому что мы всегда туда даем электроэнергию. Словакия не может дать, потому что она дает только тогда, когда есть у нее профицит производства атомной генерации… В Румынию мы также [экспортируем электроэнергию], Венгрия тем более от нас зависима. От кого нам брать-то спасение? То есть, соответственно, мы в таком случае (при нехватке электроэнергии в связи с аварийными ситуациями — О. П.) должны будем ограничивать своих потребителей в электроэнергии. Мы и так должны были ограничивать, если бы не Белоруссия с этими маленькими 150 МВт [аварийной помощи]. Маленькими, но они значительные», — добавил он.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электроэнергия

Читайте также: Сеть: «Вот она — «агрессия»!» — Минск оказывает помощь энергосистеме Киева

«Если мы отключаемся [от единой энергосистемы с РФ] и пытаемся хоть три дня проработать сами, но в эти три дня что-то случится… мы однозначно не вытянем сами — мы просто отключим своих потребителей или будем сжигать в безграничных количествах уголь…» — подытожил Корольчук.

Заявление эксперта оценили на YouTube-канале NEWSONE.

«Если учесть, что на Украине ничего не строится, не ремонтируется. Живем как на пороховой бочке. В это время депутаты отдыхают на островах, покупают лично для себя недвижимость, а дела Украины — дело десятое, им пока хватит — дальше хоть потоп», — написала Tanya S.

«Отключайтесь! Россия будет вам аплодировать! «Весь мир с вами» или уже нет? Мозги ведь должны остаться!» — с сарказмом пишет Вера Р.

«Геть вид (вон от — О. П.) Москвы! Диктаторский рабский газ, уран, электричество, бензин и дизель. Лучше родные незалежные (независимые — О. П.) кизяки!» — шутит один из комментирующих.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Геть

«… [Украинцы] начали подозревать, что на халяву «будь коли» (когда угодно — О. П.), кроме России и Белоруссии, их кормить никто не будет…» — отреагировал Humbleman.

«Любой здравомыслящий человек понимает, что украинской энергетике приходит конец и нет никаких реальных проектов, кроме деиндустриализации…» — задумался Александр Я.

«Никогда они не отключатся — очень любят халяву. Что они, что поляки живут по принципу: мы обиженные, несчастные, нам все должны», — отметил Константин.

«Можете попросить электроэнергию у дедушки Байдена? Пусть вам возят танкерами заряженные аккумуляторы», — пошутил «СССР Возрождение».

«7 лет назад смеялись и говорили, что ЕС вам поможет, теперь уже который год тема изменилась: «Спасите нас», — написала Вика Т.

«К дружбанам американским подключитесь…» — с сарказмом добавил man simple.

«Отключились бы уже быстрее, может, гавкать перестали бы», — не выдержал Иван Ч.

«Отключайтесь, отключайтесь, будь ласка (пожалуйста — О. П.). И будет там Дикое Поле…» — пишет Игорь В.

«Ой, Украина — сплошной цирк. Ну хоть кто-нибудь включит мозги, что кроме России вам никто не поможет. Оружием — да. Чтоб только вы с Россией воевали, и всё», — подытожила Светлана М.