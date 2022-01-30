Турецкая экономика «больна раком»
Бывший разведчик экстрадирован в Турцию
Как передает Bold Medya, бывший командир спецназа Нури Гёкхан Бозкыр, рассекретивший причастность Национальной разведывательной организации (MİT) к контрабанде оружия в Сирию, экстрадирован в Турцию. Бозкыр рассказал о том, что во время его пребывания на территории Украины поставки оружия находились под контролем MİT и он был причастен к незаконным поставкам оружия в Сирию и горячие точки на территории стран Азии и Африки. Он поделился подтверждающими данный факт фотографиями и видеозаписями. По его словам, торговлей он начал заниматься в 2007 году, ездил в такие страны, затронутые вооруженными конфликтами, как Грузия, Иран, Афганистан, Босния и Герцеговина и Азербайджан под предлогом поставки оборудования, продуктов питания и гуманитарных грузов. Бозкыр выразил опасение относительно того, что в случае его экстрадиции в Турцию он может быть убит в тюрьме.
Выборы в Турецкой Республике Северного Кипра
Согласно сообщению обозревателя Ahval News Хасана Кахведжиогу, после выборов, прошедших в Турецкой Республике Северного Кипра в минувшее воскресенье, не последовало каких-либо изменений во «внутренней политике». Похоже, что Партия национального единства (ПНЕ) и Демократическая партия (ДП), формирующие правительство, продолжат свою «коалицию» с того места, где остановились. «Фаворит» выборов, ПНЕ, увеличила количество отданных в ее поддержку голосов с 35 до 40%. Тот факт, что ей удалось сделать это в условиях, когда экономика достигла дна, наблюдался огромный дефицит бюджета, члены партии становились «героями скандалов» и часто отключали электроэнергию, явно бросает вызов логике. Видимый вклад правящей турецкой Партии справедливости и развития на местах и открытая «поддержка» Анкары, несомненно, были наиболее важным фактором успеха ПНЕ. Хотя несмотря на все эти усилия партией, которой на выборах лучше других удалось улучшить свой результат с 20,95% в 2018 году до 32% сейчас, стала Республиканская турецкая партия, выступавшая за федерализацию Кипра.
Отключение газа и электроэнергии в промзонах
Как пишет корреспондент Duvar Джансу Айдемир, после того как Иран на 10 дней приостановил подачу природного газа в Турцию, в организованных промышленных зонах (ОПЗ) началось отключение электроэнергии. Нехватка электроэнергии негативно сказалась на работе заводов. Производители бурно отреагировали на постановление об отключении электроэнергии в ОПЗ. Производство на заводах остановлено, те производители, которым необходимо выполнить полученный заказ, вынуждены работать на генераторах себе в убыток. После того как 20 января Иран прекратил подачу природного газа, BOTAŞ в свою очередь на три дня прекратила подачу газа в промзоны. Производители, потрясенные экономическим кризисом, сейчас переживают шок от отключения электроэнергии. Эксперты предупреждают, что эта декада может спровоцировать множество кризисов, в том числе и рост уже существующих.
Эрдоган боится проиграть президентские выборы
Bold Medya приводит анализ немецкого еженедельного экономического журнала WirtschaftsWoche, посвященный экономическому кризису в Турции. Согласно ему, «причиной роста уровня инфляции являются не внешние силы, а неспособность президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана повысить процентные ставки из-за выборов в 2023 году». В статье отмечается, что «Эрдоган боится проиграть президентские выборы». «Поддержка турецкого президента сокращается из-за нищеты турецкого народа. Наблюдается быстрый рост инфляции, однако центробанк сопротивляется повышению процентных ставок. Последствия этого негативно сказываются на Европе», — говорится в анализе. Отмечается, что уровень роста инфляции в Германии составляет около 5,3%, тогда как в Турции — 36%.
Важное решение Конституционного суда
Как передает Aktif Haber, Конституционный суд Турции вынес решение в отношении лиц, уволенных с государственных должностей в связи с введением чрезвычайного положения после попытки государственного переворота 15 июля 2016 года. Суд подчеркнул, что увольнения с государственных должностей по таким основаниям, как «член террористической организации» или «принадлежность к террористической организации», продолжались и после введения ЧП, при этом полномочия в данном отношении были неограниченными. Согласно решению Конституционного суда, признание людей виновными и увольнение с государственных должностей до окончания судебного разбирательства противоречат принципу презумпции невиновности.
Виновником приостановки подачи газа является Турция
Как пишет Sözcü, согласно официальному заявлению Национальной газодобывающей компании Ирана, виновником перебоев в подаче природного газа в Турцию является не Тегеран. Поставка газа была приостановлена в связи с утечкой в двух изолированных соединениях и сбоями в работе станции Базерган. Турция переживает энергетический кризис. Запасы газа закончились, и правительство решило выйти из ситуации путем сокращения поставок газа в промзоны. Анкара заявляет, что причиной энергетического кризиса, который привел к остановке промышленного производства, является Иран, однако Тегеран опровергает данное заявление.
Стамбул оказался в снежном плену
Согласно сообщению NTV, сильный снегопад и ураган парализовали движение транспорта в Стамбуле и негативно сказались на повседневной жизни горожан. Отменены все рейсы на ближайшие два дня. Аэропорты Стамбула захлестнула волна недовольства туристов. Туристы, застрявшие в аэропорту из-за неблагоприятных погодных условий, требовали предоставить им гостиницу. Движение между аэропортом и центром города было остановлено в связи с сильным снегопадом. Застрявшим в аэропорту пассажирам раздавали только картонные подстилки, чтобы те могли «поспать». Губернатор провинции Стамбул Али Йерликая объявил о запрете на участие в дорожном движении всех транспортных средств, за исключением общественного транспорта и служебных автомобилей, и приостановлении на неделю деятельности государственных и образовательных учреждений. Крыша объекта в Стамбульском аэропорту, обслуживающего Turkish Cargo, обрушилась под тяжестью снежных масс и порывистым ветром.
КОРОТКО О ГЛАВНОМ
Министр финансов и казначейства Нуреддин Небати заявил, что какое-то время уровень инфляции будет колебаться до 40%, а к концу года упадет ниже 30%.
Председатель Партии будущего Ахмет Давутоглу и председатель Партии демократии и прорыва Али Бабаджан сделали совместное заявление для прессы, согласно которому Турция абсолютно готова и можно проводить выборы в любой момент.
По решению суда арестован корреспондент TELE1 Седеф Кабаш, в отношении которой велось расследование по факту оскорбления президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
Решением за подписью Эрдогана отменено положение относительно Халила Бена Ахмеда Бена Мохамеда Джаррая, входящего в список лиц, причастных к ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Аль-Каиде» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и чьи активы были заморожены.
Глобальный чиповый кризис в автопроме, из-за которого многие производители оказались в затруднительном положении, на этот раз затронул Renault. Сообщается, что турецкий завод Oyak Renaultв Бурсе с 24 января приостановил свою работу на 15 дней.
В интервью журналисту Bizim TV Шабану Севинчу бывший депутат и политик Джем Узан заявил, что турецкая экономика «больна раком».
Эрдоган провел встречу с председателем Союза армянских фондов Бедросом Шириноглу и заместителем председателя Германом Баляном. Встреча, состоявшаяся в бывшей президентской резиденции в Чанкая, была закрыта для журналистов и продолжалась около 45 минут.
Выпускник факультета овощеводства, член правящей Партии справедливости и развития Ильяс Халилоглу назначен в Космическое агентство Турции, основанное со словами «20-летние мечты сбываются», которое в 2023 году запланировало «жесткую посадку на Луну». Примечательно, что в этом году на национальную космическую программу выделено всего 20 тысяч турецких лир (около 1500 долларов).
По данным за 27 января, выявлено 82 180 случаев инфицирования COVID-19, что является абсолютным «рекордом».