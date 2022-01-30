Заявление экс-президента США Дональда Трампа о причинах украинского кризиса обсуждают в Сети. В основном дают ироничные оценки. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее любопытные суждения в соцсетях.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

«Старики Трамп и Байден друг друга стоят. Где молодая Америка? Почему друг друга на посту президента сменяют дряхлые старики?» — вопрошает москвич.

«Бедные, бедные пиндосики», — иронизирует Пионер.

«Мутят буржуины», — считает Олег Арнинич.

«Помню, помню, как в 2016 году мы поднатужились и всей Россией выбрали Трампа, потом скучный стал, поменяли на Байдена, тоже вроде неплохой, только спит на ходу. Кого следующего выбирать будем — опять Трампа или кого-то новенького, предлагаю Псаки», — иронизирует С.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Псаки и Байден

«Трамп прав, хуторяне купились на «бесплатную» поддержку запада», — замечает Евгений Кириллов.

«За всю историю США нигде, никогда и никого не защищали, только оккупировали!» — считает Светлана.

«Крестится сейчас, наверное, каждый день, что на этот период экономического кризиса президентом не стал. Следующие выборы легко выиграет», — поделился мнением о Трамп Вадим.

«Куда делись профи в политике?» — спрашивает Екатерина.

«Трамп — тот самый мужик, с которым всегда можно договориться! Демократы это знали и не давали ему и рта раскрыть! Оказывается, Трампу нельзя было с Путиным встречаться, а Байдену — можно!» — приводит мнение Игорь.

«Американский клоун и украинский (по другому вы знаете) это сила», — иронизирует Михаил Попов.

«На Украине штаты никого не защищают, а только раздувают конфликт, делая из мухи слона, втягивая в это ЕС, да ещё, по утверждению Трампа, Европа за это должна платить. У Трампа нет партнеров, есть только конкуренты, которых желает доить», — замечает С.

«Причина украинского кризиса — тупость шароварных холопов», — считает Руслан.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Гопак

«Он правда в это верит или просто обывателям в «уши дует»? От кого Европе может требоваться защита, кроме как от самих американцев?!» — замечает Алекс.

«Украина за тридцать лет так и не смогла стать нормальной страной», — считает Эдуард Меджасов.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что одна из причин украинского кризиса — уверенность Европы, что при Байдене можно снова «пользоваться» США и их поддержкой, заявил экс-президент Дональд Трамп на митинге в Техасе.

Ранее он заявил, что властям США нужно сначала защитить страны от нелегальных мигрантов, прежде чем направлять войска в Восточную Европу.

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