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Патриарх Иерусалимский Феофил III в интервью газете «Известия» намекнул на возможность организации новой встречи глав православных Церквей. «Я давно считаю, что общение дает лучшее решение наших самых больших проблем, — отметил предстоятель Иерусалимской православной церкви. — В православных Церквях жизненно важно, чтобы мы продолжали встречаться друг с другом в духе христианской любви и братства и обсуждали вопросы, которые слишком легко разделяют нас. Живя гостеприимно и делясь всем, мы приглашаем Святой Дух, чтобы он объединил нас. Меня очень воодушевила готовность лидеров встречаться, и я с нетерпением жду новых возможностей поделиться с ними моими мыслями в ближайшие месяцы».

Официальное интернет-представительство президента России Феофил III

Первое, что приходит на ум: речь идет о возобновлении работы Амманского формата. Напомним, что его учредительное заседание прошло 26 февраля 2020 года в иорданской столице и было созвано по инициативе Феофила III. Помимо иерусалимского патриарха в Амман приехали патриарх Московский и всея Руси Кирилл, патриарх Сербский Ириней (скончался в ноябре 2020 года), митрополит Чешских земель и Словакии Ростислав, предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Онуфрий, Румынская и Польская православные церкви направили свои делегации. Вопросы рассматривались разные. Но следует отметить следующее. Когда в ноябре 2019 года Феофил III в Москве объявил о своей инициативе, его фактически поддержал президент России Владимир Путин. «Я совсем недавно, будучи в Венгрии, встречался с иерархами христианских Церквей, которые работают на Ближнем Востоке, — заявил Путин. — Мы отдаем себе отчет в том, в какое трудное положение попали христиане на Ближнем Востоке, в своей колыбели. И здесь нам нужно объединение усилий, для того чтобы защитить интересы христиан. Конечно, мы должны делать это с представителями других конфессий, и прежде всего, что касается Ближнего Востока, — с мусульманскими конфессиями, с нашими братьями и сестрами среди представителей ислама. Представляется, что взаимодействие с Израилем тоже имеет серьезное значение. У нас, слава Богу, очень добрые отношения установились с руководством Израиля, с одной стороны, а с другой стороны, с иудеями в Российской Федерации, которые являются в определенном смысле «мостом», в том числе даже в межгосударственных наших отношениях».

По итогам встречи в Амманском формате патриарх Кирилл высказал пожелание, чтобы «нынешнее собрание стало первым в череде таких собраний», и обратился к патриарху Иерусалимскому «с просьбой инициировать следующую братскую встречу на Святой земле». Это предложение затрагивало Израиль и Иорданию, чей монарх является хранителем исламских и христианских святынь в Иерусалиме. Сегодня проблема христианского присутствия на Святой земле снова актуализировалась, о чём напоминает Феофил III. По его словам, «угроза нашего изгнания реальна. За последние десятилетия мы, к сожалению, уже привыкли к израильским экстремистским группам, которые захватывают имущество христианских семей и церковных учреждений бесчестными методами. Теперь их наступление грозит распространиться дальше». В начале января об этой проблеме говорил патриарх Кирилл. В интервью телеканалу «Россия» он подчеркнул, что «озабоченность патриарха Феофила III нам очень близка» и что «мы солидарны с ним, мы его поддерживаем и будем, конечно, выступать в защиту Иерусалимского патриархата, в том числе за сохранение принадлежащей ему собственности». Но это затрагивает не только православных. В декабре прошлого года тринадцать патриархов и глав Церквей Иерусалима выступили с заявлением, обратив внимание на попытки нарушить целостность и культурное своеобразие христианского квартала Старого города с целью вытеснить христианскую общину из Иерусалима.

Официальное интернет-представительство президента России Патриарх Кирилл

Отсюда возникает вопрос: если в этом городе, как планировалось раньше, будет созвана вторая встреча в рамках Амманского формата, может ли она перерасти в нечто большее, чем саммит глав православных Церквей? Ведь проблему христианского присутствия на Святой земле держит на своем контроле и Ватикан, который, кстати, уже который год не может согласовать с израильскими властями новое соглашение, в то время как аналогичный документ с Палестинской автономией вступил в силу в январе 2016 года. Комментируя сообщения о готовящейся встрече патриарха Кирилла с папой Франциском, иерусалимский патриарх отметил, что ради этому. «По своему опыту могу сказать, что встреча с папой Франциском — это всегда большое удовольствие, — сказал Феофил III. — Я буду молиться, чтобы их встреча была благословлена и чтобы их обсуждения были плодотворны». В этом случае встреча в Иерусалиме православных лидеров может быть продолжена с присоединением к ней предстоятеля Католической церкви, что дало бы возможность переговорить с ним не только патриарху Кириллу, но и новому сербскому патриарху Порфирию. Амманский формат в таком случае стал бы площадкой для общения католиков с православными, чтобы оно не замыкалось исключительно на Константинопольском патриархате, который, как сегодня отмечают некоторые католические издания, «превратился в нечто вроде бумажной Церкви».