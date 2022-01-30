Как известно, 26 января 2022 года Россия получила письменные ответы от США и НАТО на направленные им 15 декабря 2021 года проекты Договора между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами Америки о гарантиях безопасности и Соглашения о мерах обеспечения безопасности Российской Федерации и государств — членов организации Североатлантического договора. Ответы по сути отрицательные.

Mil.ru Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в своём интервью российским радиостанциям 28 января 2022 года откровенно высказал претензии странам Запада в связи с игнорированием ими положений Стамбульского документа ОБСЕ 1999 года и Астанинской декларации ОБСЕ 2010 года:

«Запад «выдирает» из этого пакета только один слоган: каждая страна имеет право выбирать себе союзников и военные союзы. Но там это право оговорено условием и обязательством каждой страны, под которым подписались западники: не укреплять свою безопасность за счёт безопасности других».

Сергей Лавров также сказал: «Сегодня, как и предупреждал, направляю официальные запросы всем моим коллегам с прямым обращением объяснить, как они собираются выполнять в нынешних исторических условиях обязательства, под которыми их страны подписались на высшем уровне».

Mid.ru Сергей Лавров

Глава МИД РФ подчеркнул при этом: «Надеюсь, они по-честному ответят, что они имеют в виду, когда выполняют эти договоренности исключительно в выгодном им одностороннем ключе, полностью опуская, подчеркну ещё раз, что право на союзы прямо обусловлено недопустимостью укрепления безопасности одних государств за счёт других. Посмотрим, что нам ответят».

Зачем России нужны письменные ответы от стран Запада на данный вопрос? Попробуем в этом разобраться.

Стамбульский документ ОБСЕ 1999 года. Приведу цитату из пункта 8 Хартии Европейской безопасности: «Каждое государство-участник имеет равное право на безопасность. Мы вновь подтверждаем присущее каждому государству-участнику право свободно выбирать или менять способы обеспечения своей безопасности, включая союзные договоры, по мере их эволюции. Каждое государство также имеет право на нейтралитет. Каждое государство-участник будет уважать права всех других в этом отношении. Они не будут укреплять свою безопасность за счёт безопасности других государств».

Астанинская декларация ОБСЕ 2010 года. Цитата из пункта 3: «Безопасность каждого государства-участника неразрывно связана с безопасностью всех других. Каждое государство-участник имеет равное право на безопасность. Мы вновь подтверждаем присущее каждому государству-участнику право свободно выбирать или менять способы обеспечения своей безопасности, включая союзные договоры, по мере их эволюции.

Каждое государство также имеет право на нейтралитет. Каждое государство-участник будет уважать права всех других в этом отношении. Они не будут укреплять свою безопасность за счёт безопасности других государств».

Письменные вопросы России по указанным в цитатах положениям документов ОБСЕ предполагают и письменные ответы. Есть все основания полагать, что Москва хочет официально уличить страны Запада, в первую очередь США, а также Североатлантический альянс в целом, в нарушении положений Стамбульского документа ОБСЕ 1999 года и Астанинской декларации ОБСЕ 2010 года.

Osce.org Саммит ОБСЕ в Астане. 2 декабря 2010 г

Фиксация данного факта ставит расширение НАТО к границам России вне закона. Конечно же, США и их сателлиты открыто не признают за собой никаких нарушений. Однако российский МИД может самостоятельно, от своего имени, сделать специальное официальное заявление по факту нарушения положений Стамбульского документа ОБСЕ 1999 года и Астанинской декларации ОБСЕ 2010 года.

Зачем это нужно России? Во-первых, нужны аргументы на основе международного права о незаконном расширении НАТО к границам нашей страны. Их можно использовать и на переговорах, и в публичном поле. По мере роста влияния нашей страны в мире к ним будет прислушиваться всё большее количество стран.

Во-вторых, пока Россия говорит только о военно-техническом ответе на отказ США и НАТО предоставить гарантии безопасности нашей стране, а не о военном. Однако совершенно не исключается вариант решения проблемы приближения НАТО — военной инфраструктуры альянса к российским границам военными средствами.

Поэтому данная война для России должна быть справедливой с точки зрения международного права. То есть она должна быть соответствующим образом подготовлена: в юридическом, информационном и дипломатическом поле.

Слова «война» российские официальные лица стараются избегать. Однако на кону стоит вопрос выживания России, поддержания стратегического ядерного паритета с США и их союзниками по НАТО.

Если Соединённые Штаты и их сателлиты будут близки к созданию ситуации, позволяющей им нанести удар обычными и ядерными средствами по территории России и исключить ответно-встречный российский ядерный удар, то у нас не останется выбора.

Нашей стране придётся действовать превентивно и военными средствами. Ибо коллективный Запад, обладая преимуществом, не будет думать долго. Как только у него появится стойкое ощущение безнаказанности, он сразу же ударит по нам, и без всяких сантиментов. А ведь именно к этому США и НАТО стремятся, осваивая в военном отношении территории у наших границ.

В данном случае следует обратить внимание на стратегию и тактику Израиля, который не ждёт нападения, а превентивно наносит удары по инфраструктуре противника, чтобы не позволить ему накопить достаточный для атаки боевой потенциал. Важный нюанс: уничтожается военная инфраструктура противника на территории других стран.

Таким образом, Россия для защиты своего государственного суверенитета и территориальной целостности должна быть готова применить весь арсенал имеющихся средств. Речь идёт как о военно-техническом, так и военном ответе на приближение США и НАТО к российским границам.