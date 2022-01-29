С 29 января в Ростовской области временно приостановлено оказание плановой медицинской помощи. Ограничения действуют из-за COVID-19. До 28 февраля в виде исключения врачи примут пациентов, чья болезнь угрожает их жизни и здоровью, а также нуждающихся в проведении непрерывного лечения. Ростовчане в социальных сетях раскритиковали чиновников за принятие таких мер.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Даже отказались придти мазок взять сегодня. Говорят: приходите с температурой и головокружением в поликлинику», — написала участница группы «Ростов Главный» в социальной сети «ВКонтакте» Виктория М.

Pskov.ru ПЦР-тестрирование на COVID-19

«А потом такие: «не занимайтесь самолечением», — пишет Флюра А.

«Погода на февраль: смерть с дождём», — заметил Михаил О.

«Вряд ли до конца февраля, продлят наверняка ещё на один-два месяца», — считает Виталий С.

«А гребень волны когда ж? К маю должно быть все хорошо, потому что на праздники вся страна должна лететь покорять курорты», — предполагает Ольга И.

«Угу, наблюдал три дня назад в больничке такую историю. Очередь к терапевту, прием довольно медленный и куча возмущений типа «запарили вы со своей короной, я гипертоник, мне уже капельницы поставить никак — или жди пока ограничения снимут, или 500 рублей за каждую капельницу дома». Вообще, конечно, «интересный» вирус, который задвинул на задний план все инфаркты, инсульты», — подчеркнул Вячеслав С.

«В театр можно, покушать можно в ресторане, а лечить что-то помимо короны нельзя. Ведь театр и ресторан намного важнее, чем медицинская помощь», — заметила Наталья Ш.

«Хотят платную медицину сделать, вот и суть запрета», — не исключил Андрей Б.

«Теперь понятно, почему перестали брать трубку в районной поликлинике. Дан приказ — умирать дома», — высказалась Angelika K.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Прием у врача

«Толку не будет от этих ограничений!» — уверен Торин Д.

«А вы и дальше думайте, что люди от ковида мрут», — прокомментировал Юрий М.

«Они мрут от того, что фуд-корты наполнены на 50%?» — задал вопрос Иван Б.

«А кроме коронавируса лечить никакие другие болезни не нужно? Если люди должны сами дома себя лечить, то пусть будет гарантировано возмещение ущерба, если человек ошибку допустил дома, так как это вина врачей и губернатора, что больные не могут получить своевременно медицинскую помощь в медучреждениях», — предложила Наталья Ш.

ИА REGNUM напоминает, что коронавирусные ограничения также касаются работы танцполов, заполняемости кафе, ресторанов и фуд-кортов, проведения спортивных и зрелищно-развлекательных мероприятий. На дистанционный формат работы переведены кружки и секции. Работодатели также перевели на удалённую работу не менее 30% сотрудников.