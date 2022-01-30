Заявление первого зампостпреда России при Организации Объединённых Наций (ООН) Дмитрия Полянского о том, что Москва требует немедленного вывода из Сирии всех иностранных сил, находящихся там незаконно, включая Соединённые Штаты Америки, стало поводом для обсуждения среди пользователей Интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 30 января в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM США — Россия

«Это будет раз!» — пишет Александрс В.

Многие пользователи пришли к выводу, что США уже слишком зарвались в своей агрессивной внешней политике, поэтому Вашингтону следует уносить свои ноги из тех стран, где их не ждали.

Un.org Дмитрий Полянский

«Давно пора! Американцы орудуют в Сирии уже очень давно. Понятное дело, что они там свой бизнес охраняют, но сколько можно-то это всё терпеть, в конце-то концов?!» — возмущается Дом С.

Некоторые комментаторы призвали американского лидера отметить у себя тот факт, что Россия пошла на мировую и ждёт того же самого от Соединённых Штатов.

«Байден, ты что, не слышишь? В своём глазу бревна не видишь? Если хочешь мира, иногда надо идти навстречу, с кем хочешь жить в мире, дружить! А выдвигать всё время выдуманные претензии и санкции — это двигаться по направлению эскалации!» — обращается Александр Л.

Часть людей убеждена, что ничего США из Сирии выводить не будут, потому что добровольно на уступки Америка идти неспособна.

«Ну да, разбежались! Пока они не получат по носу, никуда уходить не будут. Тут силу проявить надо и смелость», — считает Геннадий С.

«Если сейчас получится выдавать из Сирии войска США, для всех членов НАТО станет очевидным, что американский король голый. Для самих США, учитывая имеющийся там конфликт элит и весьма сомнительную легитимность Байдена, это станет началом политического кризиса и коллапса власти. Так что ждём окончания Олимпиады, скрестив пальцы», — написал Александр Ш.

Spc.Jensen Guillory Американское подразделение на севере Сирии. 2021

Ряд пользователей указывают на то, что, судя по всему, российские власти подготовили для американцев туз в рукаве, о котором та сторона узнает, если не пойдёт России на уступки.

«Видимо, у российского руководства есть какие-то существенные аргументы для спора в этом вопросе, раз они так прямолинейно потребовали от США прекратить их незаконное присутствие на территории Сирии», — пишет Евгений Т.

«В карточных играх с 36 картами можно бить одну другой. Судя по всему, за столом началась игра по крупному. Ходят уже с карт, на которых нарисованы государства. Какой картой побьёт нашу Госдеп?» — интересуется Владимир К.

Нашлись и те, кто призвали сирийское руководство принять активное участие в данном процессе, иначе без его голоса и большого желания избавиться от американских захватчиков ничего у России не выйдет.

«Это может требовать только Сирия, но никак не Россия. А Сирия не может так сделать, потому что слаба, увы», — считает Артур А.

«Это была изначальная прерогатива России, но нужно, чтобы Сирия потребовала и переложила эти задачи на своего представителя — Россию, которая выступает в качестве гаранта мира в стране», — считает Konstantin S.

Напомним, 28 января первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил на заседании Совбеза структуры о том, что Москва требует немедленного вывода из Сирии всех иностранных сил, находящихся там незаконно, включая Соединённые Штаты Америки.