Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Минск будет участвовать в боевых действиях на стороне России в случае военной агрессии, стало поводом для дискуссии среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 30 января в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Белоруссия

«Вспомнился Чебурашка: «Гена, я возьму чемодан, а ты возьми меня на ручки!» — написал Игорь А.

Многие пользователи пришли к выводу, что союз России и Белоруссии — это очень мощное оружие, которое позволит двум государствам бок о бок сосуществовать и не знать угроз извне.

«Россия вместе с Белоруссией непобедима. Но Россия вместе с Белоруссией и Украиной — вообще атомная смесь. Понятное дело, почему нас пытаются рассорить. Хорошо, что Лукашенко вовремя одумался. У нас ещё есть надежда», — поделился своим мнением Виталий Д.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Александр Лукашенко

Некоторые комментаторы отмечают, что Белоруссия заняла правильную позицию, ведь дружба с Россией означает, что во время военных конфликтов друзья должны прийти на помощь нашей стране.

«Батька правильно мыслит. Пусть враги знают, что у России есть союзники и, в случае чего, они придут на помощь», — написал Василий Я.

Часть людей полагает, что Лукашенко так просто говорит на эту тему, не только потому что он уверен, что военного конфликта у России ни с кем не будет, но и потому, что лично он в обороне участвовать не будет.

«А чего ему не обещать такую помощь? Он ведь не сам пойдёт с оружием воевать, да и сына своего на убой не отправит», — считает Agrafena P.

Ряд пользователей указывает на то, что Лукашенко в первую очередь думает о себе, а значит, участие вооружённых сил Белоруссии в военном конфликте на стороне России — в интересах самой республики, ведь Москва — это главный союзник Минска.

«Это даже не обсуждается! Конечно, поможет. В противном случае альтернатива только одна — такой же бардак, как в «незалэжной». Но, к счастью, Лукашенко гораздо умнее и харизматичнее, чем украинский пианист», — пишет Алексей Н.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Да ладно! Это Россия будет спасать Белоруссию в случае чего. От Лукашенко много помощи не жди, всё время норовит нож в спину вставить», — отмечает Oksana P.

Нашлись и те, кто упрекает белорусского лидера в том, что всё время своего правления он старательно отгораживался от Российской Федерации, но когда сам попал в опалу стран Запада, то за помощью обратился именно к России.

«Мне захотелось задать только один вопрос: а где ты был все эти тридцать лет? Или чем занимался, раз деревья на коровниках выросли? Столько лет прошло, а Лукашенко только сейчас начал действительно сближаться, но тем не менее всё равно держит фигу в кармане», — написала Oksana T.

«Батька уже понял, что, кроме России, он никому не нужен. Да и России-то уже не особо. Так что пытается придать себе значения как может. И Европа с ним лишь игралась. Ждём, когда ещё одно соседнее государство войдёт в союзный с Россией статус, и тогда с этими назойливыми «королями» можно будет расстаться», — указывает Anton F.

Напомним, 28 января президент Белоруссии Александр Лукашенко в своем обращении к народу и парламенту страны заявил о том, что Минск будет участвовать в боевых действиях на стороне России в случае военной агрессии.