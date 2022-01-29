В наступившем году китайский народ и всё человечество будут отмечать трагическую и скорбную дату — исполняющееся 85-летие вероломного нападения Японии на Китай и начала полномасштабной самурайской агрессии японской военщины, которая обошлась нашему ближайшему соседу и союзнику в 35 млн жизней. На этом фоне все громче звучат голоса в пользу пересмотра прежней «европоцентричной» концепции Второй мировой войны, отсчитывающей ее начало с 1 сентября 1939 года. Об этом можно спорить, уточняя, что акты неприкрытой агрессии фашистских держав, в число которых и по существу, и по факту членства в Антикоминтерновском пакте, входила милитаристская Япония, имели место и раньше даты 7 июля 1937 года, например, в Испании и в Восточной Африке. Но нельзя не признать, что источник Второй мировой войны находился на Западе — в олигархических кругах империалистических стран, которые, во-первых, задумали разрешить свои противоречия, накапливавшиеся со времен Вашингтонской морской конференции 1921 года, за счет Советского Союза и Китая, а во-вторых, на военно-силовое решение пресловутого «колониального вопроса» была направлена вся мощь империалистического мира, решившего установить свое господство на вечные времена. Если говорить точнее, гитлеровский режим был создан и выкормлен Западом против СССР, для «окончательного» решения «русского вопроса»; японский — с теми же целями, с поправкой на «восточную специфику», для колонизации Китая и Сибири в интересах западных монополий. Которые еще задолго до войны создали центральный финансовый штаб будущей агрессии — Банк международных расчетов, в котором банкиры стран-учредительниц, включая Англию, Францию, Германию, Италию, Японию, а также частные банки американской ФРС вместе «плодотворно трудились» всю войну.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

Дежавю этих исторических параллелей все активнее наблюдается сегодня, когда предпринимаются весьма серьезные усилия по укреплению западного альянса внутри себя и с Японией и другими сателлитами из АТР с явными целями «повторить» фашистское вторжение, но уже в гибридном формате неоколониального подчинения. Именно на это направлена байденовская идеологема «мира, основанного на правилах», а также основные международные инициативы вашингтонской администрации, вроде пресловутого «саммита за демократию». До предела нагнетая напряженность на Западном театре военных действий (ТВД), в Европе, где, в отличие от 30-х годов прошлого столетия, ставка сделана на фашистскую Украину, подпираемую усилиями польских и прибалтийских марионеток, Белый дом продолжает битую, но, видимо, безальтернативную для него стратегию одновременного поджигания конфликта и на Восточном ТВД, где в последние дни усилиями американских и японских политиканов и военщины вновь обостряется напряженность вокруг Тайваня. Внимание привлекли сразу два события, произошедших на днях — провокационная встреча вице-президента США Камалы Харрис с высокопоставленным чиновником администрации Тайбэя, представляющим временно правящую на острове Демопрогрессивную партию (ДПП), а также представленная общественности японскими властями «Белая книга» в области безопасности; последнюю в документе официальный Токио связывает в том числе с ситуацией вокруг Тайваня, рассматривая напряженность вокруг сепаратистского эксклава «угрозой» своей безопасности. Казалось бы, парадокс: где Япония, а где Тайвань, и какое дело Токио до своей бывшей колонии, особенно учитывая собственный статус порабощенной и оккупированной американцами страны? Кроме того, у тайваньских сепаратистов свои счеты с Японией и за колониальную оккупацию, и по территориальным спорам; относительно недавно мир с интересом взирал на водометный «обмен любезностями» между кораблями ВМС Сил японской самообороны и Тайваня вблизи спорных островов Дяоюйдао (Сенкаку). Однако последовал «свисток» из Вашингтона (причем, не один) — и картинка на островах Страны восходящего Солнца в считанные месяцы поменялась кардинально. Сначала «ушли» одного премьера, игравшего в «широкий диалог» с Москвой и Пекином, потом убрали и его преемника, обнаружившего полную чиновную импотенцию в выполнении команд из Вашингтона. И вот теперь японская «общественность», изготовившаяся к традиционным протестам 7 февраля у российского посольства, с удивлением узнала, что Сенкаку — побоку, а вот тайваньский режим, оказывается, — союзник Токио. И за него японским морякам, если что, придется проливать кровь. «Белая книга», обнаруживая тайные притязания Вашингтона, идет даже дальше; в ней Пентагон руками своих марионеток посылает «сигналы» и КНДР, и даже Южной Корее; нетрудно понять, что недовольство Сеулом обусловлено его готовностью поиграть в антиамериканские «игры» в «объединенную Корею» с Пхеньяном. Но поскольку «не пойман — не вор», «в лоб» предъявить такие претензии, да еще за два месяца до выборов, Вашингтон не может. Потому и делает это руками вассалов, о которых в обоих корейских государствах сохраняется весьма недобрая память. Говорится в документе и о об альянсе с Британией, которая, надо заметить, с момента создания блока AUKUS все более выходит из тени, вмешиваясь в дела региона, отстоящего от нее на тысячи морских миль (в то время, как у самих ее берегов проходят маневры российского ВМФ), и о противостоянии с Россией.

Oag.ca.gov Камала Харрис

Вообще сам факт «размывания» внимания между Европой и Тихим океаном, похоже, говорит о крайнем нервном напряжении в Вашингтоне. Об этом же свидетельствует динамика поведения США в украинском вопросе. Уже обращалось внимание, что Джо Байден и шеф Пентагона Ллойд Остин начинают откровенно не попадать в резонанс. Один не обещает помощи и предлагает Киеву готовиться к «российскому вторжению». В действиях второго, дирижирующего поставками на Украину летальных вооружений, откуда только можно, обнаруживается стремление подтолкнуть Зеленского вторгнуться самому. Или это пресловутый «когнитивный диссонанс», которым у Байдена уже интересовались собственные журналисты, или, будем рассчитывать на худшее, преддверие casus belli. Но вот по каналам СМИ проходит новость, повергающая официальный Вашингтон в глубокое уныние. В Москве поясняют, что в ходе предстоящей 4 февраля очной встреч и в Пекине лидеров России и Китая будут затронуты вопросы «широкого круга» вопросов стратегической стабильности в Европе. Это и гарантии безопасности, и диалог Москвы с США и НАТО; упомянуто также о «региональных проблемах», что Вашингтон и Токио интерпретируют в контексте ситуации на Дальнем Востоке. То есть Россия и Китай и не скрывают, что действия Вашингтона и его сателлитов ведут к укреплению нашей стратегической координации. Тем временем на фоне угрозы нападения ВСУ начинается реализация программы военно-технической помощи Москвы Донецку и Луганску. На Востоке на острие военного противостояния с США выдвинута КНДР, которой в японской «Белой книге» посвящен «персональный» раздел. Решив, что с включением Пекина в европейскую военно-политическую проблематику ситуация меняется и далеко не в лучшую для США, НАТО и Киева сторону, в Пентагоне посоветовали, а в Белом доме приняли решение резко «активизировать» тему Тайваня, которая без американского вмешательства отошла в тень украинской темы. И еще предстоит выяснить, это Байден отправил свою «вице» на встречу с тайваньским партийным чиновником, или это ему самому такую задачу поставили «свыше». Но в любом случае политика США в канун российско-китайской встречи в верхах приобретает характер неуравновешенных, спорадических действий, очень похожих на вспышки внезапных ситуативных импульсов. И это ярко демонстрирует, что либо сам Байден, либо его кураторы признали итоги переговоров хозяина Белого дома и с председателем Си, и с президентом Путиным, неудовлетворительными. Перехватить на них инициативу американской стороне не удалось, «физиономию лица» в виде отказа от завершения политики «открытых дверей» в НАТО Вашингтон сохранил, но и то, и другое полностью развязывает руки Москве и Пекину, и США крайне нервирует именно это. Похоже, в американских политических и военных штабах так и не пришли к выводу о том, на каком реальном уровне находится российско-китайская координация в военной сфере, и они решили «прощупать» ситуацию «эмпирическим» путем. Ведь сам факт обсуждения Путиным и Си вопросов, связанных с европейским балансом сил содержит сразу несколько неприятных для Вашингтона «сигналов». Во-первых, США никак не полагали, что Пекин может поддержать Россию открыто, тем не менее, это случилось; для американцев это безусловно сюрприз, переворачивающий целый ряд представлений о том, что можно и что нельзя в современной политике. «Красных линий» для них явно становится больше. Во-вторых, белорусский фактор. Помимо вхождения в Союзное государство с Россией, Белоруссия имеет целый спектр теснейших связей и крупных проектов с Китаем. Иначе говоря, предстоящие в середине февраля совместные российско-белорусские учения, раз они проходят по инициативе Минска, поддерживаются и Пекином. В-третьих, фактор европейский. Евросоюз в целом, несмотря на разговоры о военной самостоятельности, — в этой сфере ноль, точнее, функция от Вашингтона. Никто не забыл, как более десятилетия назад, во время ливийской агрессии, Париж и Лондон продемонстрировали такую беспомощность в организации системы управления даже не войсками, а силами ВВС (правильнее было назвать ее дезорганизацией), что американским военным срочно пришлось вмешиваться и помогать, чтобы спасти престиж НАТО. Но то Ливия, а в случае с Китаем, который является важнейшим торговым партнером ЕС, а сам ЕС — конкурентом США, вопрос стоит по-другому. А именно: какую цену готов заплатить Вашингтон за европейскую поддержку антироссийских игр, если выясняется, что они одновременно — еще и антикитайские. Восточноевропейские сателлиты США, самые скандальные и горластые, и те связаны с Китаем весьма им выгодным общим форматом «17+1». И что делать? Им и Вашингтону?

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пентагон

Между тем реакция официального Пекина на очередную из ряда вон выходящую американо-японскую провокацию с Тайванем не заставила себя долго ждать и поступила не только из МИД, но и из правительства (Госсовета), и военного ведомства. Парируя утверждения Тайбэя о «дипломатическом прорыве», официальный представитель Госсовета КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь предупредила провокаторов, что в Китае «возмущены содержание беседы» с участием вице-президента США, и что островная ДПП, участвующая в «антикитайских схемах» Вашингтона, бросает вызов даже не КНР, а «всей китайской нации». Американской же стороне был предложено вернуться к «последовательному соблюдению принципа одного Китая», позабыв о поддержке так называемой «независимости» острова. Еще жестче, в том числе и в адрес Токио, высказались в министерстве обороны КНР.

«Чем глубже США и Япония будут вмешиваться в тайваньский вопрос, тем сильнее они будут сожалеть об этом в будущем», — заявил на пресс-конференции официальный представитель военного ведомства У Цянь.

Подтвердив решимость НОАК «защитить национальный суверенитет и территориальную целостность Китая», он указал, что «действия двух стран потворствуют попыткам администрации ДПП добиться «независимости» Тайваня и создают самую серьезную угрозу миру и стабильности в районе Тайваньского пролива». «Так называемая «китайская угроза» — это многократно повторяемая ложь», — как отрезал чиновник, возложив ответственность за нарастание напряженности в околотайваньских морях на Вашингтон и Токио.

Следует таким образом однозначно констатировать, что очередной раунд информационной войны вокруг острых вопросов в российско-американских и китайско-американских отношениях вновь остался за Москвой и Пекином. Времена на планете действительно меняются. И теперь не наши две страны с напряжением вглядываются в конфигурации итогов западных встреч на высшем уровне НАТО и ЕС, а Россия и Китай, подходящие к своей долгожданной встрече лидеров, ловят на себе в высшей степени заинтересованные, если не сказать затравленные, взгляды западных оппонентов. Которые хорошо понимают, что неспособны оказать на исход этой встречи никакого влияния, а «персональное дело», связанное с разбирательством их поведения в Европе в повестку уже включено. Значит, последствия несомненно будут, но какие именно — неизвестно. Выскажем предположение, что неизвестность это то, что напрягает и даже страшит Запад особенно сильно. И происходит это потому, что там давно отвыкли от ожидания решения своей судьбы «в приемной», зато привыкли диктовать повестку и условия. «Культура» диктата коллективным Западом во главе с США стремительно утрачивается вслед за культурой (без кавычек) компромисса. И очень похоже, что это его главная современная проблема, которая и не позволяет вернуть стратегическую инициативу.