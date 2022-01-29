Экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую во второй раз выдвинули кандидатом на Нобелевскую премию мира. Об этом 28 января в своем микроблоге в Twitter сообщил советник Тихановской Франак Вячорка.

Иван Шилов ИА REGNUM Светлана Тихановская

По информации источника, кандидатом на Нобелевскую премию мира в 2022 году Тихановскую выдвинули норвежские депутаты Вервик Булестад и Харек Элвесен. Как пояснил Вячорка, Тихановская стала кандидатом на получение награды за то, что она является символом продолжающейся борьбы белорусских граждан за свободу.

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Новость обсудили читатели украинского телеграм-канала «Новое издание», а также на странице информационного агентства «Первый независимый» в социальной сети Facebook. Многие критически отнеслись к данной новости.

«Ещё одна «премия» в помойку», — отреагировал Psevdo.

«Каждый год будут выдвигать, а то вообще забудут кто это», — иронизирует Gigione.

«Да-да. Она ещё и президент», — шутит Александр.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Тихановская

«Сначала ты борщи варишь, а потом вот это вот все», — с сарказмом пишет Сергей.

«Жесть! Мир окончательно рехнулся!» — отреагировала Olga.

«А за какие заслуги, можно узнать?» — не понимает Vadim.

«Горбачеву за развал [СССР] дали, а ей за что?» — недоумевает Sevavatnik.

«За то, что являясь никем, убеждает что она великий человек! Это не так-то и просто!» — ответил ему Anton.

«Испохабили эту премию, скоро будет позором, если тебе её вручат. Такая себе чёрная метка», — отметила Nataliia P.

«В категории кулинария?» — смеется Влад В.

«Уже и забыли о ней. Я думал, что женщина успокоилась», — иронизирует «Даже Не Знаю».

«Премия мира за то, что чуть не развязала у себя в стране гражданскую войну… Мир сошёл с ума…» — написал Nikolay B.

ИА REGNUM Акции протеста в Минске

«Зазеркалье. Домохозяйку, попытавшуюся своей малочисленной стаей подстрекателей устроить в стране переворот, вывести мирную страну на тропу хаоса, разгрома, выдвигают на премию мира. Да, для таких, как она нужно организовывать антипремию войны…» — возмутилась одна из участниц обсуждения.

«Продолжают обесценивать эту премию. Скоро она будет стоять рядом с поделками из шишек», — пишет Дмитрий.

«Ну какой мир, такая и премия», — отреагировал Алексей.

«Этакая легальная взятка! Литовцы же сказали, что эта Светка-котлета им дорого обходится!» — напомнила Ната Л.

«Надо же ей долги раздавать и жить на что-то», — пошутил Валерий Б.

«Дно пробито окончательно? Ни фига, оказывается снизу все стучат и стучат…» — иронизирует Konstantin.

«Дайте лучше «Оскар» за актерскую игру в президента», — не без сарказма добавил Александр.

«Страну расшатать — это надо научиться», — отметил Sergey P.

«Этот мир уже не спасти», — смеется Антон С.

«Литва уже не хочет платить ей», — предположил Иван Егорович О.

«Да всё нормально. Никто не хочет постоянно её финансировать. И отказаться… [сложно]. Решили откупиться разовой выплатой из домового фонда. И своё лицо сохранят, и котлетного «президента» как занозу Батьке. Но это если получится. А это не факт…» — подытожил Виктор К.

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