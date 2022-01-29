Совместная хозяйственная деятельность на Курилах – без японцев?
О скором введении на Курилах названных президентом РФ Владимиром Путиным «беспрецедентными» льгот для желающих работать на отдаленных, но «нашенских» островах заявил заместитель председателя правительства РФ, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
О том, что дело, похоже, действительно быстро продвигается, свидетельствует озабоченность полпреда тем, чтобы новыми условиями работы не воспользовались ставшие одной из бед России коррупционеры. Отвечая на соответствующий вопрос сахалинских журналистов, Трутнев говорил:
Что же, как говорится «Бог в помощь»…
Наконец-то, четко прозвучало на пресс-конференции о том, что никаких преференций при предоставлении льгот делаться не будет. Как известно, первоначально сложилось впечатление, что льготы предоставляются в первую очередь и главным образом для японцев, которых на определенном этапе усиленно «затаскивали» на Курилы, пытаясь склонить к некоей «совместной хозяйственной деятельности». Такая «деятельность» должна была заинтересовать-де инвесторов Страны восходящего солнца в прибылях, что в свою очередь якобы способствовало бы ослаблению претензий Токио на Курильские острова.
Однако наши восточные соседи выдвинули самый настоящий ультиматум — дескать, меняйте для японцев российское законодательство на Курилах, ибо эти острова — «суверенная территория Японии», и для наших граждан должен быть введен, по крайней мере, режим экстерриториальности, то есть нераспространения на них законов и правил России. В качестве «компромисса» предлагается согласие Москвы на введение на Курилах для японцев «особого закона», учитывающего позицию Токио о принадлежности северных территорий Японии. Другими словами, речь идет о согласии нашей страны как бы «разделить» с Японией суверенитет на южных Курилах.
Так как российское правительство, естественно, такой ультиматум отвергает, Токио забрасывает Москву «дипломатическими протестами», в том числе по поводу введения льгот на островах. «Протестные ноты» в Москве не принимают, справедливо считая их необоснованными, а позицию направляющих их МИД Японии — нарушающей суверенитет и территориальную целостность нашего государства.
В российских СМИ обратили внимание на то, что принимавший вместе с Трутневым участие в пресс-конференции губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко вопреки обыкновению на сей раз даже не упомянул Японию в числе потенциальных инвесторов и участников работы на островах по новым правилам. Он особо отметил, что ждет в «Курильском офшоре» российских, китайских и корейских инвесторов. Об этом же говорил и полпред президента:
Как показывает опыт, Токио прибегает к угрозам санкциями тем компаниям зарубежных стран, которые проявляют готовность работать на южнокурильских островах. Однако в мире, в том числе в Восточной Азии далеко не все боятся окриков и запугиваний из японской столицы.
Возвращаясь к вопросу о недопущении коррупции, отметим, что борьба с этим отвратительным и позорным явлением действительно необходима, ибо многие иностранные компании удерживало и удерживает до сих пор от работы в нашей стране именно отсутствие порядка, частые изменения законодательства, то есть «правил игры», «беспредел» надзирающих органов, бытовая преступность.
Знаю это не понаслышке. К сожалению, многие потенциальные инвесторы из той же Японии считают, что в России до сих пор царят опасные, в том числе для жизни, порядки 90-х годов. Если на Курилах эти негативные явления будут искоренены, это окажет благоприятное влияние на изменение представления иностранцев об инвестиционном климате в России в целом.