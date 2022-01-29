Командующий операцией объединенных сил (ООС) Украины в Донбассе Александр Павлюк в интервью The Times назвал 20 февраля «датой вторжения» России. Он подчеркнул, что РФ может захватить восемь ключевых регионов Украины и установить контроль над Днепром, Харьковом и Одессой.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Что думают жители Азербайджана об отношениях России и Украины?

Elchin Melikov:«Если бы Путин думал бы нападать, то разместил бы не 130 тысяч салаг, большинство из которых срочники, а до полумиллиона ибо любой мало-мальски разбирающийся в военном деле понимает, что без тыла, снабжения невозможно взять под контроль такую большую территорию многомиллионной страны. Никакой войны не будет, и Путин прекрасно осознает риски. Путин и думать не будет, ибо знает, что нападать не будет. Тут идёт другая игра».

Журналист и военный эксперт Игорь Коротченко пишет в своем канале:

Игорь Коротченко:«Украинский кризис необходимо разрешить дипломатическим путем — пока еще существует окно возможностей. К сожалению, во второй декаде февраля оно может захлопнуться».

@hashas577:«У меня такое ощущение, что Америка сама подталкивает Россию и Украину, лишь бы санкции ввести».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Титанчик

@IbabvaAsube: «Конечно, подталкивают, причём без разницы, кто начнёт)) и сразу для Америки решается само собой несколько вопросов:

влупить санкции, так чтоб уже по полной типа Железного занавеса)

списать инфляцию доллара (которая разгоняется без тормозов)

и окончательно уже прибить к себе дойную корову (Европу, чтоб уже не дёргалась там в плане типа слияния европейских технологий с ресурсами России), ну и сидела на попе ровно))».

В телеграм-канале Azerbaijani Armed Forces [AAF], информационно-дискуссионном портале о новостях и аналитике по войне в Карабахе, пользователь Руфат Кадымов оставил свой комментарий к публикации:

@Rufat_Kadimov:«Украина не сможет вернуть Крым и Донбасс. Донбасс вообще я бы не стал возвращать, оставшаяся там часть населения — маргиналы, которые ненавидят Украину, от этой части населения нужно избавляться, а не присоединять к себе».

Андрэ пишет в ответ:

Andre Ilin @Consultation2020: «Надо за умы людей бороться (особенно если их миллионы), а не только за землю».

Alex Nizovcev:«У Украины нету настоящего союзника».

Пользователи YouTube оставляют комментарии под новостными роликами:

Алик Алаев:«Вторжения не будет, силы не равные сейчас. Будут ракетные удары по воинским частям Украины. И что тогда делать Украине? Стрелять по Москве?»

Авторы телеграм-канала «Старше Эдды» делятся своим мнением:

Admin:«Проект санкций, которые хотят вводить американцы после того, как Россия ответит на провокацию ВСУ, пока можно описать выражением: гора родила мышь.

Если никаких дополнений не будет, тогда вообще непонятно, к чему были нужны многомесячные дипломатические перипетии и угрозы. Надо было сразу определить дату начала войны, ввести санкции и спокойно заниматься другими делами».

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

В чате телеграм-канала Caucasian Bureau, где публикуется информация о событиях в южно-кавказском регионе, пользователи делятся своими мыслями:

EL SE:«Запад видимо нагнетает. Это уже которое за последнюю неделю заявление украинских официальных лиц, что не видим признаков подготовки вторжения. До этого и Зеленский сказал. Но запад гнёт, что нет, будет вторжение. Это им выгодно. Отдать на растерзание Украину и развязать себе руки против России».

Идрис поддерживает предыдущего комментатора и отвечает:

Идрис Халилов: «Полностью согласен. Но Россия и не собирается нападать на Украину. Вонь кто поднял о вторжении? Правильно, США. Им выгодно. Я ничуть не защищаю Россию, но не будет никакого вторжения. А по поводу армии, на сегодняшний день армия России на порядок сильнее армии Украины. Если бы и было вторжение, в чем я сильно сомневаюсь, ВВС и дальнобойная артиллерия россиян смела бы украинскую армию».

Хил: «Армяне тоже так говорили, а в итоге получили по самые гланды, Украине не стоит недооценивать Россию».