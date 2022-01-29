Приглашение российского министра иностранных дел Сергея Лаврова «приехать в Сочи» вызвало у украинского президента Владимира Зеленского негативную реакцию. В ходе пресс-конференции 28 января глава Украины отметил, что Сочи ассоциируется у него с лыжами, а не с серьёзным диалогом.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Украинский лидер добавил, что готов говорить с российским руководством, но не в Сочи. По его словам, его якобы приглашают с таким расчётом, чтобы он не согласился.

«Зачем приглашать меня в Сочи? Чтоб я что, на лыжах покатался? Ну, давайте встретимся в Одессе, покупаемся в море. Люди не понимают ценности жизни! Я о серьёзном диалоге», — сказал он.

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Реакцию Зеленского обсудили в украинских телеграм-каналах 112.ua, «Новое Издание», Klymenko Time и «Первый независимый» (также на странице канала «Первый независимый» в социальной сети Facebook).

«Там [в Сочи] резиденция Путина, если чучело не в курсе», — написала Inna A.

«Странный какой-то. То он хочет встречи с Путиным, то хочет телефонного разговора, то спрашивает, зачем ему в Сочи. Да всем… [плевать] на тебя. Не хочешь да и… [не надо]», — добавил One Moment.

«Парень путает должность президента и ведущего шута на корпоративе», — с сарказмом пишет Андрей.

«Там [в Сочи] резиденция Путина, если клоун не знает», — отреагировала Inna A.

«Так езжай на Донбасс и реши вопрос. Что ты бегаешь от одного дяди к другому?» — задался вопросом Александр.

«Ну ясно, что при этом чучеле ничего не решится», — отреагировал Дмитрий.

«… [Езжай] в Минск или в Донецк… и веди переговоры», — призвал Зеленского Sergey D.

«Ну так пусть в Крым приезжает», — иронизирует DAV.

«А кто этих людей убивает [в Донбассе], не твои ли нацисты? Ведь не жители Донбасса пришли убивать мирное население, а украинские рецидивисты и нацисты, хлебнувшие крови на майдане, пришли продолжить свою кровавую операцию на Донбасс. А героический Донбасс не дал вытереть о себя их грязные ноги. И защищает себя уже [восьмой] год», — добавила «70 173 Хорошая».

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«Закрыл хрипатый (Зеленский. — О. П.) себе и эту возможность…» — написал L A.

«Какой цинизм, а то что люди гибнут от украинских военных, не???» — отреагировал lamba.

«Лучше бы на пианино играл! Что он о себе возомнил? И после этого кто с ним вообще будет разговаривать!» — отметила Nata.

«Лавров и говорит — пианист», — добавил Егор.

Mid.ru Сергей Лавров

«Смешно, то есть все новогодние праздники Зеленский сам катался на лыжах, а везде была истерика про войну, он особо не ценил ценность жизни, а сейчас стал таким гуманистом. Одно слово «пианист», — пишет Тимур.

«Думаю, вместо Сочи Лаврову надо было назвать Грозный — там тоже на лыжах катаются…» — с сарказмом добавил Vovan N.

«Никто Зеленского официально никуда не приглашал. Привык врать и сейчас врёт. Лавров, когда давал интервью, сначала назвал Зеленского «пианистом», а потом… между прочим сказал, что если Зеленский желает наладить отношения с РФ, то пускай приезжает в любой город — в Санкт-Петербург или в Сочи, будем разговаривать», — отметила Валентина З.

«Если президент видит, что его стране угрожает война, плюнет на амбиции и будет договариваться. Но это нормальный президент. Наш может только балакать (говорить. — О. П.) с Байденом по телефону, зная (а он знает), что тот толкает на обострение отношений с РФ», — написала Светлана С.

«Боится — и это позор», — отреагировал Алексей К.

«Зеленский, не тебе с Лавровым тягаться…» — пишет Константин В.

«Подсказали же… [Зеленскому], что Донбасс надо обсуждать с ЛНР и ДНР. Но он настолько глуп, что даже этого не понял», — подытожил Андрей.

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