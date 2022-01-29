Информация, согласно которой против бывшего американского дипломата Марка Фогеля, которого задержали в аэропорту «Шереметьево», возбуждено уголовное дело в связи с контрабандой наркотиков, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 29 января в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Задержание

"Теперь американца ждут: тайга, лес, бензопила и хорошие воспоминания о России!» — считает Сергей К.

Многие пользователи призвали российские власти не жалеть бывшего участника американской дипмиссии, который не только не уважает российские законы, так ещё и действует таким наглым образом.

«Впаять ему по первое число следует! И чтобы никаких встреч с консулом, чтобы сидел, как наши у них!» — призывает Ник В.

«Никаких послаблений! Наоборот, американца следует наказать по полной! Если у них ловят русских, то они попадают в настоящий ад, причём показательный. Почему у нас к американцам снисходительное отношение было? Пора с этим завязывать!» — призывает Андрей Б.

Некоторые комментаторы решили вступиться за гражданина США. По их видению, американец не хотел сделать ничего дурного, просто в его стране некоторые наркотики легальны.

«Дело в том, что в некоторых американских Штатах эти наркотики легальны либо же вовсе используются в лечебных целях», — напоминает Серый В.

«Дайте угадаю: это разрешённые препараты по рецепту, как допинг для американских «олимпийских спортсменов» и прочих братьев Уильямс?» — задаётся вопросом Константин К.

Ряд пользователей указывает на то, что американский гражданин не собирался сбывать наркотики, а хотел пользоваться ими в личных целях, поэтому суд Линча в его отношении устраивать не стоит.

Дарья Драй ИА REGNUM Фемида

«Чувак явно для себя брал. Дурачило одним словом, разве он не знал, что когда занимаешься криминальными делами, то надо быть в тысячу раз осторожнее?» — интересуется Эрик А.

Отдельные комментаторы отмечают, что попытка провоза наркотиков на территорию Российской Федерации говорит о том, что бывшему американскому работнику дипмиссии совершенно наплевать на Россию и её законы.

«Надо понимать, что аргумент «для себя» не работает, потому что американец прекрасно знал, куда он направляется и какое там законодательство», — отмечает Ирина Ш.

Часть людей считает, что данный инцидент в очередной раз демонстрирует нравы представителей Соединённых Штатов Америки.

«Это обычное дело. Без дури у них рабочий день не начинается! Это даже невооружённым глазом видно по принимаемым американскими политиками решениям!» — отмечает Сергей Б.

«Америка только с наркотиками ассоциируется и с войной. Неудивительно, что выходцы оттуда не могут отказаться от своих наклонностей. То войну с Россией устроить пытаются, то дурью воспользоваться», — написал Валерий В.

Нашлись и те, кто увидел в данном инциденте планомерную работу российских спецслужб по «отлову» американских граждан.

«Попался. Не в то время, не в том месте он оказался. Сейчас на американцев российские власти охоту открыли. Будут морально уничтожать оппонента. По заслугам, конечно. Но нужно понимать всем этим американским представителям, что за ними будет отныне глаз да глаз», — пишет Кирилл О.

«Всё, руки развязаны — начали валить американцев! Теперь будут их повсюду гонять», — предполагает Штанген Ц.

Напомним, 27 января пресс-служба УТ МВД России по ЦФО сообщила РИА Новости о том, что против бывшего американского дипломата Марка Фогеля, которого задержали в аэропорту «Шереметьево», возбуждено уголовное дело в связи с контрабандой наркотиков.