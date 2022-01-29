Заявление министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова о том, что в ответе США по поводу нерасширения НАТО на восток «позитивной реакции нет», стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 29 января в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

"А когда пьяный Боря кричал на весь земной шар: «Боже, храни Америку!» и в 2007 году наш президент подписывал договора с НАТО, вот тогда вы о чём думали? Возвышая Солженицына, когда тот просил нанести ядерный удар по России и ложась под американцев, вы приближали кончину нашего государства, нашего народа!» — считает Константин Х.

Многие пользователи пришли к выводу, что именно такого исхода событий и ожидало большинство российского населения.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Это было очевидно с самого начала. Зачем вообще начинали этот шантаж НАТО? Разве у нас было чем крыть? Судя по всему, нечем, раз до сих пор ничего дельного российские власти не сделали», — поделился своим мнением Фёдор Л.

Некоторые комментаторы отмечают, что западные страны не берут в расчёт интересы России, потому что с экономической точки зрения у Российской Федерации крайне шаткие позиции.

«А зачем? Всем и так уже ясно, что с Россией никто уже считаться серьёзно не собирается. Рубль тому подтверждение. В нефтегазовой сверхдержаве национальная валюта одна из слабых в мире, как такое возможно? Нас не боятся», — отмечает Олег Б.

Ряд пользователей указывает на то, что российская элита демонстрирует Западу то, что полноценного отпора он не встретит.

«И несмотря ни на что, все российские олигархи, то бишь хозяева России, отдыхают в странах НАТО и видят своё будущее либо в Великобритании, либо в США. Это всё, что нужно знать о якобы тревожных чувствах наших чиновников о расширении НАТО на восток. Им глубоко до фонаря», — убеждён Давид Б.

Часть людей полагает, что НАТО со своей позиции делает всё правильно и нашей стране следовало бы следовать примеру западных стран в этом вопросе.

«А почему они не должны расширять НАТО? Мы тоже во времена СССР этим только и занимались, создавали по всему миру базы, посылали наших ребят воевать в другие страны. А сейчас, как оказались в полной заднице, вдруг заныли. Российские власти дают слабину, на Западе это прекрасно видят. Были бы сильные — США как миленькие бы ультиматум подписали», — указывает Валерий И.

NATO North Atlantic Treaty Organization Солдаты НАТО

Нашлись и те, кто призывает власти нашей страны взять волю в кулак и всё-таки сделать государство сильным и единым, иначе нас банально сомнут.

«Всё! Вилы! Пора мобилизировать государство! Экономику надо быстро перевести на самообеспечение, а всех олигархов вышвырнуть за пределы страны и каяться! Каяться перед российским народом, который власти завели в тупик, пытаясь подружиться с вражеским Западом!» — пишет Инга В.

«Обычным и рядовым гражданам война не нужна. У многих российских и украинских граждан общие родственники. Выгода только политикам, остальные здесь пешки. Нет войне, друзья!» — обращается Никита У.

Напомним, 27 января министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил о том, что в ответе США по поводу нерасширения НАТО на восток «позитивной реакции нет».